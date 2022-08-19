Metaverse, GameFi’nin düşüşünü tersine çevirmenin anahtarı olabilir

GameFi için oyun bitti mi? Son zamanlarda bu soru, oynadıkça kazan (P2E) oyunlarının kasvetli performansı göz önüne alındığında, kripto ve blok zinciri topluluğu arasında akılda kalan bir soru olabilir. Bir zamanlar oyuncuları NFT’ler veya nakit olarak alınabilecek oyun tokenleri ile ödüllendirerek geliştiricilerin ve oyuncuların hayal gücünü ele geçiren P2E modeli, son aylarda düşüşte görünüyor.

Arcane Research tarafından hazırlanan bir rapora göre, Axie Infinity, Decentraland ve The Sandbox gibi bir zamanlar popüler olan oynadıkça kazan oyunları için oyuncu sayıları geçen yılın Kasım ayına göre yaklaşık %96 oranında düştü. Axie Infinity’nin aylık aktif oyuncu sayısı Ocak’ta 2,7 milyondan %72 düşerek Temmuz’da 766.800’e düştü. Oyun içi token Smooth Love Potion’ın (SLP) değeri geçen Mayıs’taki zirvesinden yaklaşık %97 düşüşle 0,004989 $’a geriledi.

Benzer şekilde, oyuncuları dışarıda koşarken veya yürürken tokenlerle ödüllendiren, oynadıkça kazan oyunu StepN, oyuncu sayısının Mayıs ayından bu yana %75 düşerek 170.000’e düştüğünü gördü. GMT tokeni yaklaşık %80 değer kaybederek 0.90$’a düştü.

Düşüşün arkasındaki nedenler

GameFi’nin zayıf seyretmesinde birçok faktörün bir araya gelmesi suçlanabilir. Arcane Research, genel kripto piyasası durağanlığının, metaverse ve NFT’lere yönelik azalan ilginin kuşkusuz aşağı yönlü harekete katkıda bulunduğunu belirtirken, aktif kullanıcılardaki keskin düşüşü, ödülleri aşırı vurgulayan sürdürülemez bir iş modeline bağladı. Kullanıcı güvenini daha da etkileyen diğer gelişmeler arasında Mart ayında Axie Infinity’yi etkileyen 600 milyon dolarlık bir hack ve 8.000’den fazla cüzdanı tüketen daha yakın tarihli Solana saldırısı yer aldı.

‘Oynadıkça Kazan’ modeline geçiş

GameFi’nin parlaklığını geri kazanmanın bir yolu, oyun oynamayı kazançtan daha öncelikli hale getirerek temellere geri dönen oynadıkça kazan modeline geçişle iş modelinin pazar ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde gelişmesi olabilir. Bu, oyun içi token fiyatları düştüğünde zararına olarak ödüllere çok fazla dayanan P2E’nin yukarıda bahsedilen temellerine hitap ediyor.

Axie Infinity’nin arkasındaki geliştiriciler, oyun içi tokenler üzerinden oyun deneyimini vurgulayan Origin adlı oyunun yeni bir sürümünü yayınlayarak bu trendi yakaladılar. Haziran’da 4.030 olan yeni aylık hesaplarla Temmuz’da 5.387’ye yükselen bu düşüş eğilimini tersine çevirmiş gibi görünse de jüri bunun uzun vadede kazanan bir formül olup olmadığı konusunda hala kararsız.

UniX Gaming, bir oyuncu topluluğunu teşvik eden oyunları tanıtarak oynadıkça kazan modelini de benimsiyor. Kurucusu ve CEO’su Mirko Basil’in Blockworks’e söylediği gibi: “Oyunlarda ve kriptoda en önemli odak topluluktur. Her iki endüstrinin de en büyük başarısı, çekici ve etkili topluluklar yaratmaktır.”

Metaverse’e geçiş

GameFi’nin gelişimi için bir sonraki sınır, temelde sosyal etkileşimin oyunlaştırılmasıyla ilgili olan meta veri deposu gibi görünüyor. Oyunlara ev sahipliği yapan sanal dünyaların sayısının artmasıyla birlikte, meta veri deposunu internet kadar sorunsuz hale getirmek için birleştirmenin bir yolunu bulmazsak, buna karşılık gelen artan bir parçalanma riski vardır. The Sandbox ve Decentraland tarafından temsil edilen oyunlar gibi farklı sanal dünyalar arasında özgürce ve kolayca hareket edemediğiniz bir metaverse hayal edin ve dezavantajlar netleşir.

İnsanların dijital kimliklerine sahip olduğu Web3 çağında, kullanıcılar yeni deneyimlerin kilidini açmak, özel ağlara erişmek veya dijital yaratımlardan para kazanmak isteyeceklerdir. Bu nedenle, bu vizyonu gerçekleştirmenin anahtarı birleşik bir meta veri deposudur. Muazzam küresel kullanıcı tabanı ve blok zinciri teknolojisini kullanan GameFi, birlikte çalışabilirliği teşvik ederek meta veri tabanını yalnızca birleştiremez, aynı zamanda büyütebilir.

Senaryo veya ekosistem ne olursa olsun, Huobi her zaman başarılı bir projeyi, uzun vadeli yaşam döngüsü bakış açısıyla uygulamalar oluştururken mükemmel bir kullanıcı deneyimi ve ekonomik model ile sürekli olarak uygulamalar üretebilen proje olarak tanımladı. Bu açıdan bakıldığında, kaderini tersine çevirmek için yoluna devam ederken GameFi için kesinlikle “oyun devam ediyor”.