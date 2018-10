Milli yazılımla bir numara oluruz

İstanbul’da yapılan ve bilişim dünyası ve üniversite öğrencilerini buluşturan ICTConf’18 ‘Savunma Sanayi ve Ar-Ge’ panelinde konuşan Bilişim ve İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli, “Biz de yapabiliriz duygusunu çocuk yaşlardan itibaren gençlerimize aşılamalıyız. Bilişimde bir fırsat var. Dünyada artık her şey yazılım tabanlı olacak. Niş alanları belirleyerek, bilişimde dünyada bir numara olabiliriz” dedi. Panel konuşmacıları, siber güvenlikte yetişmiş insan kaynağının önemine dikkat çekti.



Bilişim Teknolojisi Profesyonelleri ile bu alanda öğrenim gören üniversite öğrencilerini buluşturan ICTConf’18,’ İstanbul’da Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Blackbox Siber Mücadele Takımı ve CyberThink Siber Düşünce Topluluğu’nun destekleriyle Beyaz Net’in sponsorluğunda yapılan etkinlik kapsamında; ‘Savunma Sanayi ve Ar-Ge’ Paneli düzenlendi. STM Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı Mahir Yüksel moderatörlüğünü üstlendiği panele; Beyaz Net Genel Müdürü Mehmet Fatih Zeyveli, THY Bilgi Teknolojileri Yönetişim Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız, TUBİTAK UZAY Araştırmacı Şaban Ötenkaya, STM Siber Güvenlik Uzmanı Kürşat Oğuzhan Akıncı, Adeo Yönetici Ortağı Gökmen Güreşçi ve ülke genelinde bilişim alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri katıldı.





Panelde ilk söz verilen Beyaz Net Genel Müdürü Mehmet Fatih Zeyveli, dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre startup’ların yüzde 98’inin açık kaynak kodlu ürünlerle başladıklarına dikkat çekti ve “Açık kaynak kodlu yazılımlar millidir. Dünyaya mal olmuş bir şeyin memleketi yoktur. Bu nedenle var olan açık kaynak kodlu ürünlerin muadillerini üretmekle vakit kaybetmek yerine, daha niş alanlar bulmamız lazım. 2025 yılında hangi teknolojiler önde olacak bunlar belli. Bilişimde bir fırsat var. Stratejimizi AR-GE’de daha niş alanlar seçme yönünde belirleyerek bilişimde dünyada bir numara olabiliriz” dedi. ‘Biz de yapabiliriz’ duygusunun çocuklarımıza, gençlerimize ortaokul yıllarından itibaren aşılanması gerektiğinin altını çizen Zeyveli, Millî Eğitim Bakanlığı’nın müfredata yazılım konusunda eklemeler yaptığını, bu alanda daha iyiye gideceğimize inandığını sözlerine ekledi.





“Siber güvenlikte şu aşamada her şey insanda bitiyor…”





THY Bilgi Teknolojileri Yönetişim Başkan Yardımcısı Kadir Yıldız ise siber güvenlikte insan kaynağının önemine dikkat çekti. THY’nin globalde çalıştığını, yurtdışında 500’e yakın ofisi bulunduğunu ve gelirinin de yüzde 70’ine yakınını yurtdışından elde ettiğini belirten Yıldız, “THY’nin sadece Türkiye değil, siber güvenlik jargonu ile söyleyecek olursak bütün dünya ölçeğinde bir siber saldırı yüzeyi var. İnsan en önemli faktör. İnsan kaynağı güvenlikte olmadığı zaman hiçbir şey yapamazsınız. Bir sürü otomatize edilen süreçlerden bahsedildi ama siber güvenlikte şu aşamada her şey insanda bitiyor.” dedi.



“Bize bir siber saldırının nasıl olduğunu bilip, nerede izler bulacağını bilen insanlar lazım…”



‘Türkiye’de biz genelde saldırı almıyoruz gibi cümleler duyuyoruz. Aslında saldırı almıyoruz demek biz saldırıları görmüyoruz demek. Bunu görmediğinizde de ne olup bittiğini bilmiyorsunuz demektir’ diyen Adeo Yöneticisi Gökmen Güreşçi, siber saldırıların uluslararası bağlantılarına dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Günün sonunda saldıranlar insanlar ve karşımızda sadece kafası bozulmuş birkaç gencin saldırmasından çok belki de çok daha büyük askeri ya da istihbari bir operasyonla sizin sistemleriniz üzerinden yapılıyor olabilir. Eğer kamu kuruluşuysanız ya da daha önemli bir konumda iseniz bunu gerçekleştiriliyor olabilirler.Bize bir siber saldırının nasıl olduğunu bilip, nerede izler bulacağını bilen insanlar lazım. Bu noktada insan kaynağımızı siber saldırıları açığa çıkartabilecek şekilde yetiştirmemiz lazım. Evet teknoloji önemli bir alan ama teknoloji bizim için sadece bir enstrüman. Bunları iyi çalacak insan kaynağına ihtiyacımız var”.



‘Siber Güvenlik’ ana temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ICTConf’18’in öğleden önceki oturumlarına Beyaz Net Teknik Koordinatörü Akgün Yardımcı ‘Başarılı Bir Linux Göç Hikayesi’, Software Architect Selçuk Usta ‘Yüksek Erişilebilirlik Sistemler Tasarlama’, Mehmet İnce ‘ Bir Siber Güvenlik Araştırmacısının Serüveni’, Ebay Türkiye/GittiGidiyor Lead of Test Automation Team Volkan Tüfekçi ‘GittiGidiyor’da Kubernetes Kullanımı’, Kloia Software Consultant Burak Bozan’ Microservislerve Dağıtım Sistemleri’ konulu sunumlar yaptı.



Beyaz.net Hakkında



Beyaz.net 1997 yılında kurulmuştur. Ağırlıklı olarak Network (Ağ), Bilişim Güvenliği ve Danışmanlık alanında hizmet vermekle birlikte birçok Yazılım, Otomasyon, Arşivleme, Web Tasarımı, Eğitim projelerini de başarı ile tamamlamıştır. Beyaz.net müşterilerine desteğini 70'i aşan personeliyle profesyonel bir şekilde vermektedir. 2007-2015 yılları verilerine göre yapılan araştırmada Beyaz.net ilk 500 bilişim firması arasında yer almıştır. Ayrıca 2016 yılı verilerine göre en hızlı büyüyen 3. bilişim firması seçilmiştir. Türkiye’nin ilk UTM ve Firewall Destek Merkezi BeyazNet bünyesinde kurulmuştur. Yıldız Üniversitesi Teknopark'ta yetenekli bir ArGe ekibi bulunmaktadır.