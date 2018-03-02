Milyonluk rekor!

HyperX kulaklıklar, profesyonel oyuncular ve meraklıları için saatlerce oyun oynamak adına mükemmel konfor sağlarken HyperX’in seçkin hafızalı köpüğü, ayarlanabilir bir kafa bandı ve çoklu platform desteğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Film izlemek, müzik dinlemek ve sohbet etmek gibi kapsamlı bir oyun deneyimi için sektörün önde gelen ses kalitesini sunacak şekilde tasarlanıyor.



HyperX, 100 dolar altında en iyi kulaklık kabul edilen ve 1,3 milyondan fazla satılan popüler HyperX Cloud IIde dahil olmak üzere, rahat ve ödüllü bir oyun kulaklığı seti sunuyor. 50 dolar altı en iyi kulaklık kabul edilen HyperX Cloud Stinger, 2017 iF dizayn ödülünü kazandı. HyperX Cloud Revolver 2017 yılında PC Gamer tarafından “Yılın En İyi Kulaklığı” seçildi.HyperX Cloud Alphaise IGN.com tarafından çift odalı tasarımı sayesinde “İnanılmaz” olarak nitelendirildi. Markanın ilk kablosuz bağlantı özelliğine sahip kulaklığı HyperX Cloud Flight ise, Tüketici Elektroniği Fuarında Reviewed.com’dan oldukça istenilen Editörün Seçimi ödülünü ve geçen süre boyunca çevrimiçi incelemelerde de oldukça olumlu sonuçlar aldı.



HyperX'in kıdemli müdürü Marcus Hermann, "HyperX, oyunculara benzersiz bir performans sunan ürünler tasarlamayı kendisine görev biliyor. Sonucu ise; sevdiğimiz oyun topluluğunun talep ettiği özellikleri karşılayan bir kulaklık setidir. Tasarımlarımızı daha da ileri götürürken bu saygıyı kazanmaya çalışacağız "dedi.