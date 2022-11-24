Mobil cihazlarda yaşanan sorunlara yerinde çözüm buluyor

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren ve uçtan uca hizmetler sunmayı her zaman öncelik alanı olarak gören Teknofix, dijitalleşmiş ve yetkin saha organizasyonlarıyla hizmet yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yeni hizmet modeli ile Teknofix, mobil cihazında sorun yaşayan kullanıcıların ister evlerine isterlerse ofislerine giderek garantili ve güvenilir bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

2011 yılında telekomünikasyon servis sağlayıcıların nihai müşterilerine yerinde kurulum ve teknik destek sağlamak amacıyla kurulan ve bugün 81 ilde faaliyet gösteren Teknofix, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Dijital hayatın sorunsuz bir şekilde akmasını sağlayan Teknofix, yeni hizmet modeli ile mobil cihazlarda yaşanan sorunları hızla çözüme kavuşturacak.

Yeni hizmet modeli ‘yerinde tamir’ için hazırlıklara başlamadan önce çok ciddi bir pazar araştırması yaptıklarına değinen Teknofix Kurucu Genel Müdürü Ulaş Civil, “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporu 2021 yılı 3. çeyrek sonuçlarına göre Türkiye’de son 12 aylık dönemde 9.7 milyon telefon satışı gerçekleştiği verisine ulaştık. Aynı zamanda artan telefon fiyatlarının tüketicileri ‘tamir’ konusuna yönlendirdiğini gözlemledik” dedi. Bunun yanı sıra günümüzde bireylerin daha uzun süre kullanılacak, sürdürülebilir ürünleri tercih ettiğini vurgulayan Civil, “Tüketiciler için telefonlarını tamir ettirecekleri yer son derece önemli. Bu konuda kurumsal çalışan ve güven duygusuna önem veren bir marka olarak yerinde tamir hizmetimizle son derece hızlı ve titiz bir iş çıkarıyoruz. Zamanın herkes için son derece önemli olduğu günümüzde, tüketicilerin adresine giderek, yanlarında cep telefonlarını, tabletlerini tamir ediyoruz” diye konuştu.

30 dakikada hızlı, güvenilir ve yerinde tamir hizmeti

Teknofix’in yerinde tamir hizmetinin farklı yönlerine değinen Civil; “Teknofix, müşterilerimize daha kapsayıcı ve hızla çözüm sağlayacak yerinde tamir hizmetine farklı bir bakış açısı geliştirme fikriyle ortaya çıktı. Sertifikalı uzmanlardan oluşan saha ekiplerimizle çalışarak hızlı ve güvenli çözümü herkesin bulunduğu yere, adresine kadar getiriyoruz. Böylece telefon arızası gibi acil bir sorunu güvenli bir şekilde kolayca çözüme kavuşturabiliyoruz.” diye konuştu.

Müşterilerinin günlük hayat akışını bozmadan, saatlerce tamirci aramadan en kolay ve güvenilir hizmeti sunmak için çalıştıklarını dile getiren Civil; “Teknolojinin hayatı kolaylaştırması gerektiğine inanıyoruz. Tüketim alışkanlıklarımızın değişmesiyle birlikte mobil cihazlar hayatımızın büyük bir bölümünü kapsar hale geldi. Eğitim, iş hayatımız, yaptığımız alışverişlerin birçoğu artık mobil cihazlar üzerinden gerçekleşiyor. Bu sebeple biz müşterilerimizin dijital hayat akışının sekteye uğramasına imkân vermeden hızlı, güvenilir ve yerinde tamir hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.

Teknofix ile kişisel verileriniz güvende

Teknofix’in yerinde tamir hizmetiyle sağladığı en önemli avantajın kişisel verilerin ve bilgi güvenliğinin korunmasındaki hassasiyet olduğunun altını çizen Civil; “Hepimizin cep telefonu ve tabletinde kişisel verilerimizi içeren birçok doküman bulunuyor. Teknofix ile tamir hizmeti almak için bizlere başvuru yaptığınızda teknisyenimiz özel tasarladığımız yönetim platformu sayesinde sizlerin kişisel numarasını görmeden iletişim kurabiliyor. Görüşme sonrası hizmet ekibimiz belirlenen lokasyona laboratuvar donanımlı anti-statik ESD standartlarına uygun mobil servis aracı ile geliyor. Ekip arızanın boyutuna göre telefon sahibinin evinde ya da özel tasarlanmış aracımızda tamir işlemini gerçekleştirebiliyor. Tamirin araçta yapılması gerekiyor ise, size verdiğimiz tablet aracılığıyla tüm süreci takip etmenizi sağlıyoruz. Bu şekilde telefon şifresi, pin kodu ve hatta telefon numaranız gibi size ait özel bilgilerinizi paylaşmak zorunda kalmıyorsunuz. Böylece kişisel verilerin kopyalanması, dışarı sızdırılması gibi birçok riskin de önüne geçmiş oluyoruz” dedi.

“İstihdama katkı sağlayacak nitelikli iş gücü yetiştiriyoruz”

Yerinde tamir hizmetinin önümüzdeki dönemin en popüler işlerinden biri olacağına değinen Civil; “Biz geleceğin işini yapmaya başladık. Sektörde bu alanda büyük bir istihdam potansiyeli var. Bu yeni hizmet modelinde bizimle çalışmak isteyen birçok genç arkadaşımız da bulunuyor. Bu sebeple Teknofix olarak kendi içimizde bir akademi kurduk. Meraklı ve öğrenmek isteyen genç arkadaşlarımızı bu akademide ağırlayarak bir eğitim programı sunuyoruz. Aynı zamanda eğitim sürecinde uzman teknisyen arkadaşlarımızın yanında çalışmalarını sağlayarak usta çırak ilişkisiyle sektöre nitelikli iş gücü kazandırıyoruz” diye ekledi.

Teknofix ile çözüm adresinizde

Teknofix olarak yerinde hizmet anlamında pazardaki en güçlü oyunculardan biri olacaklarına inandıklarını söyleyen Civil; “Teknofix olarak sunduğumuz hızlı ve güvenilir çözüm ile müşterilerimiz dijital yaşamlarına kaldığı yerden devam edebilecek. Yaşadıkları her aksaklıkta Teknofix ile çözüm adreslerinde olacak” şeklinde konuştu.

Teknofix Hakkında:

Teknofix, 2011 yılında telekomünikasyon servis sağlayıcılarının nihai müşterilerine yerinde kurulum ve teknik destek sağlamak amacıyla İstanbul’da kurulmuştur. İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve Samsun’da 6 bölge ofisi ile Türkiye’nin 81 ilinde 1.500 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Satış sonrası sahada kurulum, teknik destek, sözleşme ve nitelikli evrak toplama, ürün teslimatı başta olmak üzere birçok alanda “yerinde hizmet” sunmaktadır. Güçlü bir teknoloji şirketi olan Teknofix, geliştirdiği saha yönetim yazılımları ile Türkiye’nin her yerinde nitelikli saha hizmeti faaliyetleri sağlamaktadır.