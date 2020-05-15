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Mobili yeniledi hedef en kolay bankacılık

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Evlioğlu “Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya hassasiyet gösterdiğimiz bu günlerde, mobil uygulamamıza getirdiğimiz yeniliklerle hem kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşımak hem de bankacılık işlemleri dijital kanallarımız kullanılarak kolayca gerçekleştirilsin istiyoruz. Ayrıca, mobil uygulamamızda yaptığımız iyileştirmelerle müşterilerimiz için bu dönemi kolaylaştırmayı amaçladık" dedi.

Mobili yeniledi hedef en kolay bankacılık

 Garanti BBVA, Koronavirüs salgınının etkisiyle evde daha çok vakit geçirdiğimiz bu dönemde, mobil uygulamasının açılış sayfasını yeniledi ve uygulamaya evden işlem yapmayı kolaylaştıran yeni özellikler ekledi. Yaklaşık 8.5 milyon dijital kullanıcıya sahip Garanti BBVA, teknolojik yenilikleri insani öğelerle bir araya getirerek kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Garanti BBVA Mobil’in açılış sayfasında, uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar oldukça sade ve kolay bir yapıyla karşılaşırken, hızlı işlem yapmak isteyen müşteriler de “Para çek/yatır” “Şubeye Gitmeden Yap” gibi adımlara tek dokunuşla ulaşabiliyor. Hızlı işlemler alanında yer alan “Şubeye Gitmeden Yap” adımı sayesinde kullanıcılar, işlemlerin dijitalden nasıl yapıldığını kolayca öğrenebiliyor ve ilgili adıma hızlıca yönlendiriliyor. Bu sayede Garanti BBVA Mobil’i yeni deneyimleyecek bir müşteri, uygulamayı yardıma ihtiyaç duymadan rahatlıkla kullanabiliyor. Garanti BBVA Mobil’e giriş yaptıktan sonra benzer yalın deneyim devam ediyor. Kullanıcılar hesap bakiyelerini, kredi kartı limitlerini ve son hareketlerini kolayca görüntülerken, en çok ihtiyaç duydukları fonksiyonlara tek tıkla ulaşabiliyor.

Kullanıcıların şubeye gitmeden neredeyse her işlemi dijitalden yapmalarını sağlayan Garanti BBVA, müşterilerini dijital kanallara daha çok yönlendirmek adına yeniliklerine devam ediyor. Kredi kartı ya da banka kartı olmayan müşteriler de, Garanti BBVA Mobil’in ana ekranında yer alan Parola Al/Parolamı Unuttum adımından görüntülü görüşerek şubeye gitmeden kolaylıkla parola alabiliyor. Garanti BBVA Mobil kullanıcıyla iletişim noktalarını da tek bir çatı altına topluyor. Kullanıcılar; hikâyeleri, bildirimleri, kendilerine özel kampanyaları ve ürün tekliflerini tek bir alandan görüntüleme kolaylığına kavuşuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Evlioğlu “Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri teknolojik gelişmelerle yaşadığımız gündeme bağlı olarak sürekli değişiyor, yeniden şekilleniyor. Özellikle Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaya hassasiyet gösterdiğimiz bu günlerde, mobil uygulamamıza getirdiğimiz yeniliklerle hem kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşımak hem de bankacılık işlemleri dijital kanallarımız kullanılarak kolayca gerçekleştirilsin istiyoruz. Ayrıca, mobil uygulamamızda yaptığımız iyileştirmelerle müşterilerimiz için bu dönemi kolaylaştırmayı amaçladık. Mobil uygulamamıza getirdiğimiz yeniliklerle, dijital bankacılıkla yeni tanışan müşterilerimize eğitim uygulaması olarak da katkı sunuyoruz. Müşterilerimize daha basit, kullanışlı, kendilerine zaman kazandıran, kısa ve sorunsuz bir deneyim sunmak, hayata geçirdiğimiz akıllı çözümlerle yaşamlarını iyileştirmek için sürekli çalışıyoruz. Garanti BBVA’da kullanıcı deneyimi hiç bitmeyen bir süreç. Banka içinde yetkin bir kullanıcı deneyimi ekibi var ve bu sayede birçok çözümü içeride hızla geliştiriyoruz. Düzenli kullanılabilirlik araştırmaları sayesinde müşterilerimizle iletişime geçiyor ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de önceliğimiz, kişiselleştirmenin öne çıktığı deneyimleri artırmak, kullanıcılarımızın günlük finansal yaşamlarını kolaylaştıran ve finansal sağlıklarını iyileştiren adımlar atmak olacak.” dedi.

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