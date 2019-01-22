MOBİSAD Başkanı Turnacı: Taksit düzenlemesi uzatılsın

BDDK yayınladığı düzenlemeye göre cep telefonlarında kredi vadeleri Ocak 2019 sonuna kadar 6 aydan 12 aya çıkarılmıştı.



Bu düzenlemenin daralan sektöre nefes aldırdığını belirten MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, taksit düzenlemesinin uzatılmasının sektördeki canlılığı devam ettireceğinin altını çizdi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmeliğinde geçtiğimiz aylarda değişikliğe gidilmişti. Hayata geçirilen değişiklikle birlikte fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 12 ay olarak uygulanmaya başlanmıştı. Uygulamanın 31 Ocak 2019 tarihinde sona ereceğinin altını çizen değerlendiren Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “BDDK’nın düzenlemesi daralan sektörümüze nefes aldırdı. Yeni düzenleme sonrasında sektörümüz bir ivme yakaladı ve yüzde 30-35 oranında büyüdü. Sektörümüz mevsimsel olarak zaten en düşük hacimli günleri yaşadığı ocak-şubat-mart aylarında tekrar bir performans düşüklüğü yaşaması durumunda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Bu yükselişin sürdürülebilir olması adına taksit düzenlemesinin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.



“2019 sonuna kadar fiyat bağımsız 12 taksit bekliyoruz”



Mobil iletişim sektöründe; döviz kurlarında yaşanan gelişmeler ve tüketicilerin ekonomik olarak alım gücünün düşmesi neticesinde, ürün stoklarının beklenen seviyelere inmemesinden dolayı maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalındığını belirten Başkan Turnacı, “Mobil iletişim sektöründe, diğer sektörlerde olduğu gibi, 12 taksit uygulamasının fiyat segment bağımsız 2019 yılı sonuna kadar devam edeceğine yönelik müjdeyi bekliyoruz. Düzenlemenin fiyat bağımsız 12 taksit şeklinde yapılması halinde sektörde yaşanan hareketliliğin de artarak devam edeceğine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

