Monster Notebook yeni modellerini tanıttı - Oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, 8. nesil Intel işlemcili 5 yeni modelinin tanıtımını gerçekleştirdi - Monster Notebook Genel Müdürü Yılmaz: - "Türkiye’den bir dünya markası çıkarma gayretiyle hareket ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, 8. nesil Intel işlemcili 5 yeni modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz, yeni modellerinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Monster Notebook olarak yolculuklarının 2000 yılında başladığını, 2001 yılında markayı bir çizgi filmden esinlenerek tescil ettirdiklerini, 2005 yılında da ilk ürünlerini ürettiklerini söyledi.

Türkiye’den bir dünya markası çıkarma gayretiyle hareket ettiklerini belirten Yılmaz, oyun bilgisayarı pazarında ikinci konumda bulunduklarını aktardı.

Markalarını sağlam bir temele yerleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Önümüzde gidecek çok yol var. İş birliklerimiz çok hızlı ilerliyor. Türkiye dışında Dubai ofisi aracılığıyla Orta Doğu ve Arap yarımadasında faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu sene veya gelecek sene Avrupa’da da bir noktada faaliyetlere başlama düşüncemiz var. 10’a yakın ülkede marka tescilleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

İstanbul’da Anadolu yakasının ardından İzmir’de bir mağaza açtıklarının bilgisini veren Yılmaz, gelecek birkaç ay içerisinde Ankara’da da bir mağaza açacaklarını bildirdi.

Yılmaz, "İşimizi daha iyi bir noktaya götürebilmek için çaba içinde olacağız. Bunun önemli adımlarından biri ürünler tarafındaki gelişmeler. İlk ürünlerimiz ile bugünküler kıyaslandığında ciddi bir evrim geçirdik. Bugün 8. nesil işlemcili yeni modellerimizi tanıtıyoruz. Önümüzdeki dönemde işimizi ve markamızı çok daha iyi noktalara getirecek çalışmalarla kullancıların karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

İhsan Yılmaz, hem ürün hem de yaptıkları iş ve marka adına geleceklerini çok güçlü gördüklerini ifade etti.



- Modellerin isimleri Türk mitolojisinden



Monster Notebook Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Keri Küpçü ise Monster’in bir Türk markası olduğunu vurgulayarak, “Modellerimizin isimleri Semruk, Tulpar, Markut, Huma ve Abra. Bunlar Türk mitolojisindeki güçlü canavarların isimleri. Bizde bir Türk markası olarak Türk mitolojisindeki canavarların isimlerini tercih ettik.” diye konuştu.

Oyun bilgisayarı pazarının büyüdüğünü belirten Küpçü, hem oyun oynama oranının yükseldiğini hem de kullanıcıların daha fazla performans arar hale geldiğini söyledi.

Monster’in, gücüne ve performansına güvendiği için kullanıcılara “oynayamadıkları oyun olduğunda iade garantisi” verdiğini aktaran Küpçü, yaz tatili yaklaşırken öğrenciler için tüm modellerde indirim uygulanacak bir karne kampanyası düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.



- 8. nesil yeni modeller



Monster Notebook, toplantıda 8'inci nesil Intel işlemcili, 2 farklı tasarıma sahip 5 modelini sergiledi.

Yenilenen tasarıma sahip modellerden Abra A5 V13.1'de Intel’in 8. nesil Core i5-8300H işlemcisi ve 4GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX1050 grafik kartı kullanıldı.

Abra A5 V13.2 modelinde ise Core i7-8750H işlemci ve 4GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX1050 ekran kartı tercih edildi.

Abra serisinden yeni nesil Coffe Lake işlemcilere ve yeni bir görünüme terfi eden Abra A5 V13.4 tanıtımı yapılan diğer bir model oldu. Monster bu modelinde Core i7-8750H işlemci ve 4GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX1050 Ti grafik kartı kullandı.

Markanın tanıttığı diğer iki model ise daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş ince tasarımlarıyla dikkati çekiyor. Abra A5 V14.1 modeli, Core i7-8750H işlemci ve 4GB GDDR5 nVIDIA GeForce GTX1050 Ti grafik kartı konfigürasyonuna sahip.

Tulpar T5 V18.1 modelinin ise 2 santimetre kalınlığında ve 2,1 kilogram ağırlığındaki gövdesine Core i7-8750H işlemci ve 6GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX1060 grafik kartı sığdırıldı.

Monster'in oyun bilgisayarları hakkında detaylı bilgi "monsternotebook.com.tr" adresinden edinilebiliyor.