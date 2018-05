Multinet Up, fintech alanında adından söz ettiriyor - ininal, iPara ve inventiv gibi şirketleriyle yenilikçi fintech çözümleri sunan Multinet Up, 21 bin kurumsal müşterisi, 37 bin üye iş yeri ağı ve 2 milyon kart kullanıcısıyla faaliyetlerine devam ediyor - Multinet Up Üst Yöneticisi Şener: - "Sektörün önemli bir büyüme evresine girdiği bu dönemde yatırımlarımızla, ürünlerimizle ve teknolojimizle ülkemizin fintech alanında lider konuma gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Finansal teknoloji (fintech) ekosistemine önemli yatırımlar yapan, ininal, iPara ve inventiv gibi şirketleriyle yenilikçi fintech çözümleri sunan Multinet Up, 21 bin kurumsal müşterisi, 37 bin üye iş yeri ağı ve 2 milyon kart kullanıcısıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, kurulduğu 1999 yılından bu yana, tüm Türkiye’de paydaşlarına 360 derece avantajlı ve hayatı kolaylaştıran çözümler sunuyor.

Multinet Up, yarattığı yenilikçi finansal teknolojilerle kurum ve kuruluşlara, onların çalışanlarına ve tüketicilere inovasyon odaklı çözümler tasarlıyor. 21 bin kurumsal müşterisi, 2 milyon kart kullanıcısı ve 37 bin üye iş yeri ağı bulunan şirket, fintech alanında yaptığı yatırımlarla başarılı işlere imza atıyor.

Faaliyetlerini üç ana kolda sürdüren Multinet Up, kurumsal şirketlerin operasyonel giderlerinin ve çalışanlarına sağladığı yan hakların sanal ve fiziksel ortamda yönetimi, ortak tedarik platformu, bireyler ve işletmeler için ön ödemeli hesap yönetimi, mobil cüzdan ve işlemsel bankacılık çözümleri sunuyor.



- iPara’yla e ticarette güven ve kolaylık



Multinet Up, 2013 yılında iPara Bilgi Teknolojileri AŞ'yi bünyesine katarak dijital ödeme sistemleri alanında önemli bir yatırım yaptı.

İş ortaklarına sanal POS altyapısı ve ödeme güvenliği kontrolü sağlayan iPara e-ticarette güven, kolaylık ve fayda sunuyor.



- Her yerde geçen kart: ininal



Multinet Up’ın fintech alanındaki bir diğer yatırımı olan ininal, son kullanıcıya yönelik bir ödeme çözümü olarak dikkati çekiyor.

Ön ödemeli bir kart olarak içine yüklenen bakiye kadar internette, mağazalarda, online oyun sitelerinde, yurt içinde ve yurt dışında, başka bir deyişle kredi kartı ve banka kartının geçtiği her yerde kullanıcılara güvenli alışveriş imkanı sunuyor.

ininal, aynı zamanda mobil cüzdan üzerinden fatura ödeme ve para transferi gibi bankacılık ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Şirket, sahip olduğu bu teknolojik altyapıyı 50’yi aşkın API ile tüm girişimci ve geliştiricilere açarak güvenilir ve uygun maliyetli finansal çözümler yaratmalarına yardımcı oluyor.



- Dünyaya teknoloji ihraç eden şirket: inventiv



Multinet Up bünyesindeki güçlü bilgi teknolojileri ekibinin ayrı bir şirket olarak yapılandırılmasıyla 2016’da GOSB Teknopark’ta kurulan inventiv, faaliyetlerine kartlı ve kartsız ödeme çözümleri, mobil cüzdan, mobil ödeme, sanal POS çözümleri ve sadakat uygulamaları özelinde devam ediyor.

Hayata geçirdiği Gazel Framework ve Pay by Up çözümleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atan şirket, son dönem yapay zeka teknolojileri özelinde Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşıyor.

Şirketin en son geliştirdiği makine öğrenimli yenilikçi çözümü olan “Sahtekarlık Girişimlerini Belirleme ve Önleme” projesi, TÜBİTAK tarafından TEYDEB desteğine layık görülmüştü.



- "Sektöre yönelik yatırımlarımız hız kazanıyor"



Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, fintech alanında yaptıkları yatırımları her sene artırdıklarını belirterek, Ar-Ge çalışmaları ve iştiraklerinin güçlü altyapılarıyla da bu yatırımları desteklediklerini kaydetti.

Dünya fintech pazarının son 3 yılda aldığı 122 milyar dolar değerindeki yatırımla rekora imza attığı bilgisini veren Şener, startups.watch 2017 Küresel FinTech Ekosistemi Raporu’na göre, Türkiye merkezli fintech şirketlerinin toplam 19,2 milyon dolar yatırım aldığını aktardı.

Şener, fintech ekosisteminin hızla gelişen büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Multinet Up olarak sektörün önemli bir büyüme evresine girdiği bu dönemde yatırımlarımızla, ürünlerimizle ve teknolojimizle ülkemizin fintech alanında lider konuma gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Demirhan Şener, sektöre yönelik yatırımlarının hız kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fintech dünyasının ülkemizdeki fotoğrafını çeken BKM Türkiye FinTech Ekosistem Haritası’nda grubumuzun ödeme servis sağlayıcı kategorisinde iPara’yla, ön ödemeli kart kategorisinde ise ininal’la yer alması son derece önemli. Yine bu haritada, Multinet Up markasıyla ekosistemin omurgası olan kar şeması kategorisinde bankacılık dışı tek oyuncu olarak yer almamız, bu alanda lider şirketlerden biri olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Gelecekte de ülkemizde hayata geçirilen yatırımların ve geliştirilen projelerin, dünyada öne çıkan fintech trendleriyle paralel olarak sektörümüzü daha iyi bir noktaya taşımasını arzu ediyoruz.”