“Nano” Hayatımızı Kökten Değiştirecek

“Nano-malzemelerin” hayatımıza girmesi ile birlikte kullandığımız bilgisayarlar ve cep telefonları ve daha birçok ürün gün geçtikçe küçülüyor. Kullanışlı olması nedeniyle çoğunlukla büyük boyutlu ürünler tercih edilse de, nokta büyüklüğünde cep telefonları gibi çok küçük boyutlarda olanları yapılabiliyor. Küçük ya da büyük olsa da geçmişe göre çok daha dayanıklı ve kullanışlı malzemeler her geçen gün yaşamımıza giriyor. Kısacası bugün “nano-malzeme” hayatımızı kökten değiştiren uygulamalara imza atmaya başladı bile.



Yeditepe Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Volkan Günay, nano-boyutlu malzemeleri 20 yıl öncesine kadar göremediğimizi anımsatarak elektron mikroskop teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmelerin, doğada zaten var olan “nano” malzemeyi görmemizi sağladığı için bugün nano-malzeme üzerinde kontrol sağlayabildiğimizi söyledi.



İş Olanakları Artıyor



Gelişen teknolojiye paralel olarak nanoteknolojiye olan talebin artmasıyla Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü mezunlarının iş olanaklarının her geçen gün arttığını ifade eden Prof. Dr. Volkan Günay, “Bu bölümden mezun olan mühendisler; malzeme üretim alanları (seramik, cam, polimer ve kompozit), metalurji sanayi, savunma sanayii, sağlık sektörü, uzay, otomotiv, beyaz eşya, kimya, tekstil, plastik, elektronik başta olmak üzere tüm üretim sanayisindeki sektörlerde iş olanağına sahip oluyor” dedi.



Prof. Dr. Volkan Günay, 21. yüzyılın en önemli bilim dallarından Malzeme ve Nanoteknoloji alanında bugün yaşadığımız en önemli gelişmeler ve gelecekte bizi bekleyenleri anlattı:



Nanoteknoloji sayesinde insanların görüş alanında beliren sanal bir ekrana bilgi aktarabilen, nano-teknoloji ürünü bir bilgisayar içeren kontakt lensler gelecekte hayatımıza girecek.

Nanoteknolojinin en çok kullanıldığı alanlardan biri kozmetik. Kremlerin içinde kullanılan nano tozlar, onların etkin oldukları alanları belirliyor. Örneğin, güneş kremlerindeki koruyucu faktör farkları, içlerine eklenen nano boyutlarda oksit tozlarının miktarına bağlı olarak değişiyor.

Sağlık ve temizlik sektöründe hızlı gelişmeler yaşanırken özellikle tekstil sektöründeki nano uygulamalar inanılmaz boyutlara ulaşıyor.

Buruşmayan gömlek (non-iron), ıslanmayan mayolar, askerler için kir tutmayan çamaşırlar, kokmayan çoraplar, yüksek katlı binalardaki kir tutmayan camlar, yüzücüler için yunus balığı derisi ile aynı özelliğe sahip suyun içinde daha hızlı hareket etmeyi sağlayan mayolar, koşucuları rüzgâr gibi dış etkenlerden koruyarak sürtünmeyi azaltan giysiler bugün bilinen en önemli nano malzeme uygulamalarından bazılarıdır.

Gelecekte, her alanda geliştirilen yeni malzemelerde küçülme devam edecek ancak ergonomik olarak kullanışlı olmadığı için, insanların kullanımına uygun optimum boyutta üretimler devam edecektir.

Akıllı cep telefonlarında dokunmatik camların üretimi sırasında, cam içerisindeki sodyumun çıkarılması ve yerine nano boyutlu potasyumun yerleştirilmesi camı kırılmaya karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Ekran camlarının arkasına uygulanan 10 nanometreyi geçmeyen kaplama, dokunmatik ekran özelliğini kazandırıyor.

Her şeyin boyutu inanılmaz küçülüyor ve bu sayede sağlık alanında kullanılan/ kullanılacak nokta büyüklüğünde biyosensörler bunlardan biri.

Nanoteknoloji yalıtımda da kullanılıyor. Nanoteknoloji ile üretilmiş UV ve infrared ışınları geçirmeyen camlar, evlerimizin yazın serin, kışın sıcak olmasını sağlıyor.

Tarih boyunca pis ve kötü kokuları yok ettiği bilinen gümüşün (Ag), nano boyutlarda buzdolaplarında kullanılması ile kokmayan buzdolapları üretiliyor. Ayrıca nano boyutlu gümüş tozları yara iyileştirici kremlerde yaygın olarak kullanılıyor.

Nilüfer çiçeği nano teknolojinin ilham kaynağı olan çiçektir. Nilüfer çiçeğini taklit eden, suyu üzerinde tutmayan, ıslanmaz (hidrofobik) yüzeyler üretiliyor.

Günümüzde camların renklendirilmesinde nano boyutta metalik iyonlar kullanılıyor.

Kendi kendini temizleyen nano kaplama ve boyalar sayesinde ev ve arabalar sadece güneş ışığı ile temizleniyor.

Kontrollü ilaç salınımı ve nano boyutlu tozlar ile kanser hücrelerinin tedavisi, nanoteknolojinin tıp alanındaki en önemli uygulamalarından biri olarak ortaya çıkıyor.