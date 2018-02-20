NASA uzay uçağı için tarih verdi

SPARKS, Nev., 19 Şubat 2018 – Sierra Nevada Corporation (SNC), Dream Chaser uzay uçağının ilk misyonu için NASA'dan devam etme izni aldığını duyurdu. 2020 yılının sonlarına doğru fırlatılması beklenen uzay uçağı Ticari Yeniden Hizmet Sözleşmeleri 2 (CRS2) kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonuna kargo ikmali sağlayacak.
“SNC, NASA'nın onayladığı kritik tasarım aşamalarını başarıyla tamamlamaya devam ediyor. İlk fırlatma için bir zaman programı belirlemiş olmamız bizim için çok önemli bir adım.” diyen SNC’nin sahibi ve CEO’su Fatih Özmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekibimiz bu aşamaya ulaşmak için çok çalıştı ve NASA için bu misyonumuzu yerine getirmek için sabırsızlanıyoruz.”
Dream Chaser’ın Öne Çıkan Özellikleri :
Uzay sistemleri, havacılık, savunma ve ulusal güvenlik alanlarında faaliyet gösteren Sierra Nevada Corporation’ın (SNC) sahibi Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen, şirketi 1994 yılında satın aldı. Eren ve Fatih Özmen’in stratejik liderlik hamleleri sayesinde SNC, 20 kişilik küçük bir şirketten ABD hükümetinin en iyi yüklenici şirketlerinden birine dönüştü. Bugün SNC, ABD’nin 19 eyaletinde, İngiltere’de, Almanya’da ve Türkiye'de, 3.500 çalışanıyla hizmet veriyor.
2008’de SpaceDev’in satın alınmasının ardından Eren ve Fatih Özmen, Dream Chaser’ın geliştirilmesi için şahsi olarak ciddi finansal yatırımlarda bulundu. Şirket, Kasım 2017’de de Dream Chaser’ın California’daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’ne otonom inişi ile başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Amerika'nın ilk uzay mekiği de ilk uçuş testini Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde tamamlamıştı.
Video ve fotoğraflara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
https://vimeo.com/199209876
https://www.sncorp.com/news-resources/media-resources/
Sierra Nevada Corporation Hakkında
“Uzay Alanında Dünyanın En Yenilikçi 10 Şirketinden” biri olarak kabul edilen Sierra Nevada Corporation (SNC) uzay, havacılık, elektronik ve sistem entegrasyonu alanlarında müşteri odaklı ileri teknoloji çözümleri sunmaktadır. SNC’nin Louisville, Colorado’da bulunan Uzay Sistemleri departmanı, ABD hükümeti, ticari müşteriler ve uluslararası pazarlar için gelişmiş uzay araçları, diğer uzay araçları, roket motorları ve uzay uçağı alt sistem ve parçaları üretmektedir. Uzay çalışmalarında 25 yıldan uzun bir geçmişi bulunan SNC, 450 başarılı uzay görevine katılmış ve dünya genelinde 4 binden fazla sistem, alt sistem ve bileşen üreterek teslim etmiştir.
Dream Chaser Hakkında
SNC’nin sahip olduğu ve işlettiği Dream Chaser uzay uçağı, yeniden kullanılabilme özelliğine sahip, çok işlevli bir araçtır. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bulunduğu alçak yörüngeye ulaştırma hizmetleri verecek olan Dream Chaser, iniş-kalkış özelliğine sahip dünyanın tek ticari uzay uçağıdır. Dream Chaser Cargo System, NASA tarafından Ticari Yeniden İkmal Hizmetleri 2 (CRS2) sözleşmesi çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na yük taşıma ve aynı istasyondan atıkları alma hizmetleri sunmak üzere seçildi.Tüm Dream Chaser CRS2 kargo görevlerinin Kennedy Uzay Merkezi’nin Uzay Mekiği İniş Tesisi’ne inmesi planlanıyor.
SNC hakkında ayrıntılı bilgi için www.sncorp.com adresini ziyaret edebilirsiniz ve bizi Facebook’ta Facebook.com/SierraNevCorp, Twitter’da @SierraNevCorp adreslerimizden takip edebilirsiniz. Sierra Nevada Corporation ve SNC, Sierra Nevada Corporation’ın tescilli markalarıdır.
“SNC, NASA'nın onayladığı kritik tasarım aşamalarını başarıyla tamamlamaya devam ediyor. İlk fırlatma için bir zaman programı belirlemiş olmamız bizim için çok önemli bir adım.” diyen SNC’nin sahibi ve CEO’su Fatih Özmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekibimiz bu aşamaya ulaşmak için çok çalıştı ve NASA için bu misyonumuzu yerine getirmek için sabırsızlanıyoruz.”
Dream Chaser’ın Öne Çıkan Özellikleri :
- 5,500 kg’ye kadar (12,125 lb) basınçlı ve basınçsız malzeme ve bilimsel araştırma kapasitesine sahip
- Uzay istasyonuna uzun süre entegre kalabilmesi sayesinde kargo transferi ve bilimsel araştırma yapabilme kolaylığı
- Bilim adamlarının anlık olarak komut gönderip data alabilmelerini sağlayan uçan laboratuvar
- Tahrikli taşıma kapasitesi sayesinde bilimsel deneyler uçuş sırasında da düzenli olarak çalışıyor
- Basınçlı kabinden önemli bilimsel sonuçlar sağlanıyor (mürettebatlı veya otonom)
- Basınçsız kargo ve deneyler uzay istasyonuna ya da uzay istasyonundan robotik işlemler yoluyla transfer ediliyor
- 2000 kilogramlık kargoyu NASA Kennedy Uzay Merkezi (KSC) Mekik İniş Tesisine (SLF) ulaştırarak data bütünlüğünü maksimuma çıkarıyor.
Uzay sistemleri, havacılık, savunma ve ulusal güvenlik alanlarında faaliyet gösteren Sierra Nevada Corporation’ın (SNC) sahibi Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen, şirketi 1994 yılında satın aldı. Eren ve Fatih Özmen’in stratejik liderlik hamleleri sayesinde SNC, 20 kişilik küçük bir şirketten ABD hükümetinin en iyi yüklenici şirketlerinden birine dönüştü. Bugün SNC, ABD’nin 19 eyaletinde, İngiltere’de, Almanya’da ve Türkiye'de, 3.500 çalışanıyla hizmet veriyor.
2008’de SpaceDev’in satın alınmasının ardından Eren ve Fatih Özmen, Dream Chaser’ın geliştirilmesi için şahsi olarak ciddi finansal yatırımlarda bulundu. Şirket, Kasım 2017’de de Dream Chaser’ın California’daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’ne otonom inişi ile başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Amerika'nın ilk uzay mekiği de ilk uçuş testini Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde tamamlamıştı.
Video ve fotoğraflara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
https://vimeo.com/199209876
https://www.sncorp.com/news-resources/media-resources/
Sierra Nevada Corporation Hakkında
“Uzay Alanında Dünyanın En Yenilikçi 10 Şirketinden” biri olarak kabul edilen Sierra Nevada Corporation (SNC) uzay, havacılık, elektronik ve sistem entegrasyonu alanlarında müşteri odaklı ileri teknoloji çözümleri sunmaktadır. SNC’nin Louisville, Colorado’da bulunan Uzay Sistemleri departmanı, ABD hükümeti, ticari müşteriler ve uluslararası pazarlar için gelişmiş uzay araçları, diğer uzay araçları, roket motorları ve uzay uçağı alt sistem ve parçaları üretmektedir. Uzay çalışmalarında 25 yıldan uzun bir geçmişi bulunan SNC, 450 başarılı uzay görevine katılmış ve dünya genelinde 4 binden fazla sistem, alt sistem ve bileşen üreterek teslim etmiştir.
Dream Chaser Hakkında
SNC’nin sahip olduğu ve işlettiği Dream Chaser uzay uçağı, yeniden kullanılabilme özelliğine sahip, çok işlevli bir araçtır. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bulunduğu alçak yörüngeye ulaştırma hizmetleri verecek olan Dream Chaser, iniş-kalkış özelliğine sahip dünyanın tek ticari uzay uçağıdır. Dream Chaser Cargo System, NASA tarafından Ticari Yeniden İkmal Hizmetleri 2 (CRS2) sözleşmesi çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na yük taşıma ve aynı istasyondan atıkları alma hizmetleri sunmak üzere seçildi.Tüm Dream Chaser CRS2 kargo görevlerinin Kennedy Uzay Merkezi’nin Uzay Mekiği İniş Tesisi’ne inmesi planlanıyor.
SNC hakkında ayrıntılı bilgi için www.sncorp.com adresini ziyaret edebilirsiniz ve bizi Facebook’ta Facebook.com/SierraNevCorp, Twitter’da @SierraNevCorp adreslerimizden takip edebilirsiniz. Sierra Nevada Corporation ve SNC, Sierra Nevada Corporation’ın tescilli markalarıdır.