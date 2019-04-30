Netflix'e zam geldi

Online dizi ve film streaming platformu Netflix, ABD'deki fiyatlarına zam yaptı.



Söz konusu zammın Türkiye'yi de etkileyecek bir küresel fiyat politikasının ilk adımı olup olmadığı bilinmiyor.



Zam sonrası Netflix'in ABD'deki fiyatları şu şekilde:



Temel paket 8,99 dolar (önceki fiyat 7,99 dolar)



Standart paket 12,99 dolar (önceki fiyat 10,99 dolar)



Premium paket 15,99 dolar (önceki fiyat 13,99 dolar).