Netflix fiyatları değişiyor!

Netflix'in aylar önce abonelik fiyatlarına zam yapacağı duyurulmuş; ancak tarih belirtilmemişti.



Bugün ise şirketin zamlı fiyatları kullanıcılara ne zaman yansıtacağı belli oldu.



Netflix, abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan platform, Mayıs ayında zamlı tarifelerini uygulamaya koyuyor.



Peki fiyatlar ne kadar değişecek? Zamlar Türkiye'yi de ilgilendiriyor mu?



Netflix, tek kişilik Temel, iki kişilik Standart ve dört kişilik de Özel paketleriyle dikkat çekiyor. Zamlı tarife öncelikle Temel Paket'leri değiştiriyor. 8 dolara satılan bu abonelik, zam sonrası 9 dolara çıkacak. HD görüntü kalitesi sunan Standart Paket'te ise zam sonrası ücret 11 dolardan 13 dolara çıkacak. Özel Paket söz konusu olduğunda ise fiyat 16 doları bulacak.



Netflix'in yıllar içinde fiyatı artış gösteriyor; zira platformun sahip olduğu lisans hakları da artıyor ve bu durum haliyle abonelere yansıtılıyor.



Türkiye'de zammın ne zaman uygulanacağı ise bilinmiyor.