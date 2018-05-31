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O göreve Doğan Yılmaz geldi

Sunduğu bütünleşik hizmetlerle kurumların BT departmanlarının iş yükü ve risklerini paylaşarak ya da üstlenerek, uluslararası standartlarda ve en son teknolojiyle yönetilmesini sağlayan Clonera Bilişim Hizmetleri’nin yeni Hizmet Çözümleri ve Satış Müdürü Doğan Yılmaz oldu.

O göreve Doğan Yılmaz geldi

Sunduğu bütünleşik hizmetlerle kurumların BT departmanlarının iş yükü ve risklerini paylaşarak ya da üstlenerek, uluslararası standartlarda ve en son teknolojiyle yönetilmesini sağlayan Clonera Bilişim Hizmetleri’nin yeni Hizmet Çözümleri ve Satış Müdürü Doğan Yılmaz oldu.
Doğan Yılmaz Clonera Hizmet Çözümleri ve Satış Müdürü Oldu
 Sunduğu bütünleşik hizmetlerle kurumların BT departmanlarının iş yükü ve risklerini paylaşarak ya da üstlenerek, uluslararası standartlarda ve en son teknolojiyle yönetilmesini sağlayan Clonera Bilişim Hizmetleri’nin yeni Hizmet Çözümleri ve Satış Müdürü Doğan Yılmaz oldu.
 
Doğan Yılmaz kimdir?
ODTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunu olan Doğan Yılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA’ini tamamladı. Kariyerine Spintek’te başlayan Yılmaz, sonrasında Borusan Telekom, Turkcell Superonline, Turknet İletişim Hizmetleri, Bircom Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri, DT Bilişim Grubu, Accenture Turkey gibi şirketlerde önemli görevler yürüttü. Son olarak Turkcell’de Lider Çözüm Müdürü olarak görev alan Yılmaz, telekomünikasyon ve teknoloji endüstrisinde 16 yıllık deneyimini Mayıs 2018’de Clonera’ya aktarmak üzere Hizmet Çözümleri ve Satış Müdürü olarak göreve başladı.
 
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