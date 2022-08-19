Ödeal-PAX Türkiye İşbirliği

Dünyanın en büyük ödeme sistemleri markalarından biri olan PAX Türkiye, inovatif ödeme terminallerini kullanan bankalara, e-faturalı VUK 507 uyumlu çözümü herhangi bir ücret yansıtmadan sağlayacak. Bugüne kadar işletici kuruluş lisansı alma sürecinde ilerleyen çeşitli kurum ve kuruluşlar ödeme terminali olarak PAX ailesinin ürünlerini tercih etti. Pax terminalleri ile işletici kuruluş lisansı alan değerli kurum ve kuruluşların en büyük oyuncularından Ödeal ile yapılan iş birliği sayesinde, Türkiye’de bu hizmet bankalara ilk kez ücretsiz sağlanacak.

Türkiye’de yürürlüğe giren VUK 507 tebliği ile POS terminalleri üzerinden yapılan işlemlere yeni bir regülasyon getirildi. Bu akış gereği işletici kuruluş lisansı alan çeşitli kuruluşlar, PAX terminallerini kullanarak bu çözümü hayata geçirdiler ve böylece PAX’ın birçok katma değerli avantajlarından faydalanmış oldular. Her sektöre özel geliştirdiği çözümler ile sadece POS terminalleriyle sınırlı kalmayıp, markalara katma değer sunan ve buna yönelik deneyimler üreten PAX Türkiye, Türkiye’nin en büyük finans kuruluşlarından biri olan Ödeal ile önemli bir iş birliğine gittiğini duyurdu. Bu iş birliği ile VUK 507 uyumlu çözüm, Android ve Linux işletim sistemine sahip terminaller üzerinde çalışabilecek şekilde bankalara ücretsiz temin edilecek.

Yapılan iş birliğiyle PAX Türkiye’ye ait tüm terminaller üzerinden GMU çözümünün bankalara ücretsiz olarak sunulması hedefleniyor. E-fatura entegrasyonu dahil ilk kez ücretsiz olarak sunulacak bu çözüm, bankalar için müşterilerine tamamen mevzuata uygun ve sahada kullanımı kolay bir hizmeti sunma olanağı veriyor. PAX Türkiye terminalleriyle sağlanan katma değerli hizmet, banka müşterileri tarafından geniş perspektifte deneyimlenmiş olacak ve işletmeleri müşteri memnuniyetini artıran avantajlardan yararlanabilecek.