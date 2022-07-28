Online şirket kurulumunda e-ticaret ilk sırada!

Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya’nın yanı sıra Estonya üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinde girişimcilerin şirket kurmasını ve tüm finansal süreçlerini yönetmesini sağlayan online bir platform olan Mükellef, 2022 yılının ilk 6 ayında da girişimcilerin hayatını kolaylaştırmayı sürdürdü. Haziran ayında hayata geçirdiği Workhy markası ile yurt dışı pazarındaki çalışmalarını hızlandıran Mükellef, 2022 yılının ilk yarısında 3 binin üzerinde online şirket kurulumu gerçekleştirdi.

ONLİNE ŞİRKET KURANLARIN YARISINDAN FAZLASI 18-25 YAŞ ARASINDA

Mükellef’in verilerine göre 2022 yılının ilk 6 ayında Türkiye’de en çok e-ticaret, kurye, yazılım, reklamcılık ve danışmanlık alanlarında şirketler kurulurken; Amerika, İngiltere, Estonya ve Almanya'da kurulan şirketlerin büyük çoğunluğunu e-ticaret şirketleri ile freelancer olarak çalışan tasarımcı ve yazılımcılar oluşturdu. Yaş aralığı özelinde ele alındığında 18-25 yaş grubu online şirket kuranların yarısından fazlasını oluştururken; bu grubu yüzde 32’lik oranla 25-35 yaş arası ve yüzde 11’lik oranla 35-45 yaş arası takip etti. Türkiye’de en çok şirket kurulan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli, Gaziantep ve Eskişehir oldu.

320 FARKLI ALANDA ONLİNE ŞİRKET KURULUMUNA ARACILIK ETTİ

Mükellef ve workhy’nin Kurucusu Okan Şafak, giderek dijitalleşen dünyada online şirket kurma eğiliminin de günden güne arttığının altını çizerek şunları söyledi: “Her şeyin tek platformdan yönetilebildiği, zamandan tasarruf sağlayan uygulamalar günümüzde yoğun ilgi görüyor. Mükellef ve Workhy olarak biz de şirket kurulumundan başlayarak bireysel girişimcinin ihtiyaç duyabileceği tüm finansal süreçleri dijitalleştirerek tek noktadan erişim sağlıyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar geçen yaklaşık 3 yıllık sürede 320 farklı faaliyet alanında 13 binden fazla online şirket kurulumuna aracılık ettik. Buz dağının görünen kısmında her ne kadar e-ticaret, kurye ve yazılım sektörlerinden yoğun talep alıyor olsak da esasında bu alanların dışında kuş yemi üreticiliğinden dövme tasarımına, biyokimyadan müzik aleti üretimine ve halı yıkamaya kadar bağımsız birçok sektörden girişimcinin de şirket kurulumunu gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de bu ilginin katlanarak artmasını bekliyoruz.”

“6 ÜLKE DAHA MARKAJIMIZDA”

2022 yılına ilişkin hedeflerini de aktaran Şafak, sözlerine şöyle devam etti: “Kısa süre önce hayata geçirdiğimiz Workhy ile yurt dışı pazarlardaki çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Mükellef ve Workhy olarak 140’tan fazla ülkede girişimcilerin ihtiyaçlarını A’dan Z’ye karşılamayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar Kanada, Hollanda, Macaristan, Karadağ, Malta ve Singapur’a da açılmayı ve küresel çapta binlerce şirkete kuruluşun yanında finansal çözümler de sunmayı planlıyoruz.”

