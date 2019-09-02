Online uçak biletine büyük ilgi

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte alışverişlerimizde online oldu. İnternetin sağladığı kolaylığın başında ise seyahat sektörü geliyor. Seyhat biletleri için artık terminallere gitmeye gerek kalmadan, basit bir işlem ile biletimiz birkaç dakika içinde cebimize giriyor. Online kanalların seyahat alışkanlıklarımızı değiştirdiğine dikkat çeken biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, uçak biletlerinde online oranı özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde yüzde 50 – 60 oranlarına çıkıyor. İlerleyen dönemlerde ise bu oranın yüzde 80’lere çıkacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Sağladığı birçok avantaj ile vatandaşlara cazip gelen internet üzerinden alışveriş oranı her geçen gün arttıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması raporu da bunu gösterir nitelikte. Rapora göre, internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 34,1 oldu. Önceki yılın aynı döneminde bu oran yüzde 29, 3 olarak gözlendi.



Bu durum birçok sektörde e ticaret oranını arttırırken, seyahat sektörü de en çok online olan sektörlerin başında geliyor. Son yıllarda yaz mevsime denk gelen bayramlarla beraber seyahat biletlerinin internet üzerinden arama sayısında da yükseliş olduğuna dikkat çeken biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, tüketicilerin e ticaret’e duydukları güvenin artması, satın alma davranışlarında değişikliklere neden oluyor. Çelik:” Eskiden terminallerden alınan biletler, şimdilerde bir tık uzağımızda. Otobüs biletlerinde yüzde 30 seviyelerinde olan online oranı uçak biletlerinde ise yüzde yüzde 50 oranlarında. İlerleyen zamanlarda ise bu oranların otobüs biletlerinde yüzde 50’yi, uçak biletlerinde yüzde 70i 80’ni bulacağını ön görüyoruz.”