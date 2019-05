OPPO RENO serisi gördüklerinin ötesi...

OPPO’nun, Türkiye pazarına sunmaya hazırladığı yeni Reno serisi bir medya etkinliği ile tanıtıldı. Etkinlikte konuşan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou şunları söyledi:



“OPPO olarak akıllı telefonların hayatımızdaki yerinin iletişim kurmaktan fazlası olduğunu düşünüyoruz. Akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştıran, bize ilham veren, yeni deneyimler sunan vazgeçilmez cihazlar haline geldi. Akıllı telefon endüstrisinin son 10 yıllık gelişiminde OPPO markasının önemli bir payı var. Endüstride çığır açan yenilikleri hayata geçirdik. Kullanıcıların ihtiyaçlarını analiz ederek geliştirdiğimiz modellerde, en iyi kamera ve güçlü pil teknolojilerini sunduk. Örneğin Vooc Flash şarj teknolojisi devrimsel özellikler sundu. 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik konuşma kullanım süresine ulaştık. Find X modelimiz sektöre yön veren bir başka ürün oldu; pop-up kamera özelliği, panoramik ekranı, Super Vooc Flash şarj teknolojisi ile akıllı telefon endüstrisine yeni bir trend yarattık.”



OPPO’nun dünyada 40'dan fazla pazarda yer aldığını belirten Weijian Zhou, şimdiye kadar dünyada 250 milyondan fazla kullanıcının OPPO ürünlerini deneyimlediğini belirtti. Zhou, sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılında Avrupa pazarında genişlemeyi sürdürüyoruz. Türkiye, bu genişleme stratejisinde İngiltere, Polonya ve İsviçre ile birlikte zincirin önemli bir halkasını oluşturuyor. OPPO Reno serisi ile büyümemizin ivme kazanacağını düşünüyoruz. Reno serisi; pop-up kamera tasarımı, güçlü 10x Hibrit Zoom gibi üstün özellikleriyle akıllı telefon endüstrisinin önümüzdeki 10 yılında dönüm noktalarından biri olacak. Bu nedenle Reno serisinin mottosunu ‘Gördüklerimizin ötesinde’ olarak belirledik. OPPO olarak Avrupa'nın en gözde akıllı telefon markası olmayı amaçlıyoruz.”







OPPO Reno Serisi



Şık tasarımı ve benzersiz özellikleri ile dikkat çeken OPPO Reno serisi, yeniliklerin sınırlarını zorluyor. OPPO Reno’nun potansiyelini ortaya koymak için en yetenekli sanatçıların katkısıyla yepyeni ve rengârenk bir tasarım dünyası yaratıldı.



Reno’nın temel özelliklerini temsil eden eşsiz sanat eserlerini yaratmak için aralarında Çin’den Decue Wu (decuewu.com) ve ABD’den George Wylesol’un da (wylesol.com) bulunduğu dünyanın dört bir yanından sanatçılar ile ekip oluşturuldu. Yaratılan göz alıcı tasarımlar, üstün teknolojilerle birleştirildi.



OPPO Reno serisinde yer alan “Reno 10x Zoom” ve “Reno” modelleri yakında Türkiye’de kullanıcılarla buluşacak.







Tasarım özellikleri



OPPO Reno serisinde renk kullanımı dikkat çekiyor. Reno serisi için iki yeni degrade renk oluşturuldu: Koyu yeşil ışık yansımaları olan “Okyanus Yeşili” ile gri ve mavi degradelerin ipuçlarını sunan “Karbon Siyah”.



Reno serisinin birleşik tasarımı, göze ve dokunuşa doğal ve pürüzsüz bir siluet sunuyor. Birinci sınıf görünüm sağlamak için arka kapakta hiçbir çıkıntı yer almıyor. Reno ayrıca, kalınlık farkını ortadan kaldırmak amacıyla ilk parlak çift taraflı kimyasal cilalamayı uyguladıktan sonra pürüzsüz bir yüzey elde etmek için nano cilalamayı kullanıp parlaktan matlığa mükemmel bir geçişi başarıyla gerçekleştiriyor.



Reno serisinde benzersiz pop-up kamera dikkat çekiyor. Pop-up kamera, sıkı bir şekilde kalite test standartlarından geçti. Kamera 200.000'den fazla kez başarıyla kullanılabiliyor. Bir kullanıcı kamerayı günde yaklaşık 100 kez açarsa, pop-up yapı 5 yıllık kullanım boyunca çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekebiliyor.



Arkadaki kamera 3D camın altına tamamen gizlenirken, şişkinlik olmadan kusursuz bir görünüm yaratılıyor. Reno, Corning® Gorilla® 5.0 arka camını kullanıyor. Reno aynı zamanda seramik cevheri O-dot'u gösteren ilk OPPO serisi oldu. O-dot, lensleri yüzeyle doğrudan temas etmekten korumak için düz bir yüzeye yerleştirildiğinde telefonu hafifçe kaldırmak üzere tasarlanan akıllı telefonun arkasındaki olağanüstü bir ek olarak dikkat çekiyor.



Serinin tüm modelleri, ön ekranın dayanıklılığını ve korunmasını sağlamak için 6. nesil Corning® Gorilla® Glass ile birlikte sunuluyor. OPPO Reno 10x Zoom, 6,6 inç AMOLED ekrana (Reno için 6,4 inç ekran), 2340x1080 piksel çözünürlüğe, 19,5: 9 en-boy oranına ve son derece ince bir çerçeveye sahip. Bu tasarım özellikleri, % 93,1'e varan bir ekran / gövde oranına sahip ve tamamen çentiksiz. Bu yeni panoramik ekranı oluşturmak için OPPO’nun Ar-Ge ekibi, önceki su damlası tasarımının ötesine geçti ve kullanıcılara video izlerken, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken en deneyimi sunmak için bir kez daha inovasyonun sınırlarını zorladı.



Fotoğraf özellikleri



OPPO Reno serisi yeni nesil mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor:



• 10x Hibrit Zoom: Reno 10x Zoom, inanılmaz yüksek kaliteli uzun mesafeli çekimler elde eden “48MP HD birincil lens + 8MP Ultra Geniş Açı + 13MP Telefoto” özelliklerinden oluşan üçlü bir kamera çözümü geliştirdi. Her üç kamera da kendi avantajlarını en üst düzeye çıkarmak ve 10x Hibrit Zoom'u elde etmek için çeşitli zoom aralıklarında görüntü kalitesini birlikte çalışarak optimize ediyor. Ayrıca Reno 10x Zoom, herhangi bir anda yüksek kalitede fotoğraflar elde etmek için ana kamerada çift optik görüntü sabitleme (OIS) kullanıyor.







• 48MP arka kamera ve 16MP AI güzellik ön kamerası: Reno serisinin ana lensi, düşük ışıklı senaryolara odaklanan, F1.7 büyük diyafram açıklığına sahip 48MP ultra piksel kamera, 4'ü 1 arada çözünürlük ile Sony IMX586 sensörüne sahip. Ayrıca bir lazer algılama otomatik odaklama özelliği bulunuyor. OPPO Reno serisinde, F2.0 diyafram açıklığına sahip bir 16MP ön kamera bulunuyor. Kamera sisteminde, her ten rengine uyum sağlamak ve selfie'lerin, özellikle düşük ışık koşullarında daha doğal görünmesini sağlamak için ışık efektlerini düzelten özelleştirilmiş bir algoritma kullanıyor.



• Ultra-Night Mode 2.0: Ultra Gece Modu 2.0, kullanıcıların ideal parlaklık düzeyine ulaşmasını sağlamak için gürültü sinyallerinin azaltılması, el sabitleme, vurgulamanın bastırılması ve dinamik aralık gibi özelliklerin yanı sıra AI, HDR ve çoklu çerçeve gürültü sinyali azaltılması işlemlerini yapıyor. Sistemde anahtar özellik ise yüz korumasına odaklanıyor. Gece portre çekerken, fotoğraf makinesi insan yüzünü arka plandan otomatik olarak ayırt edebiliyor ve ten renginin kırmızı renkte olmasını sağlamak, portreyi daha çekici hale getirmek için özel koruma sunuyor.



• 4K video and Audio Focus: Reno serisi, 4K videoların 60 fps'ye kadar çekilmesini destekliyor. Cihaz, OIS ile net ve istikrarlı bir görüntü yakalayabiliyor. Audio Focus teknolojisi, çevredeki sesleri 360 derece kaydetmek için telefonda çoklu mikrofonlar kullanıyor. Bu teknoloji, hareket halindeyken adeta taşınabilir bir sinema sunmak için stereo hoparlörler ve Dolby Atmos ile eşleştiriliyor.

Performans özellikleri



Reno 10x Zoom, Qualcomm tarafından 5G modem ile eşleştirilebilen ilk çip üzerinde sistem (SOC) olan Qualcomm® Snapdragon ™ 855 Mobil Platform tarafından destekleniyor. Reno modeli, Snapdragon 710 yonga seti tarafından desteklenerek en üst seviye donanım yapılandırmasında sorunsuz bir deneyim sağlıyor.



Reno serisinde, güçlü bir batarya kullanıldı. OPPO’nun flaş şarj teknolojisi VOOC, VOOC flaş şarjı 3.0 haline geldi. Bu yeni teknoloji, şarj dolumu sırasında yüksek voltajı koruyarak daha uzun pil ömrü sağlıyor. Bu seride 10x Zoom, 4065mAh pil ile geliyor. Böylece kullanıcılara, bir OPPO telefonda bulunan piyasadaki en güçlü bataryalardan biri sunuluyor.



OPPO Reno serisi, hafif, zarif ve daha doğal geçişler oluşturmak için degrade renkleri kullanan, yepyeni bir görsel tasarıma sahip Android P (Android 9.0) tabanlı kullanıcı arayüzü ColorOS 6 ile çalışıyor. ColorOS 6, pil ömrünü optimize etmek için bir süredir kullanılmayan uygulamaları akıllıca durduran "Akıllı ve Oyun Asistanı", "Gezinti Çubuğu" ve "Akıllı Sistem" yönetimini de kullanıma sunuyor.