Organik SEO’nun sırrı

Kolay Bülten CEO’su ve İletişim Tasarımı Uzmanı Ömer Yoluk, internetle birlikte halkla ilişkilerin vazgeçilmez argümanlarından biri haline gelen basın bültenlerinin gücü hakkında önemli bilgiler verdi:



GÜVEN KAZANMANIN KISA YOLU



“Aslında sizin kendiniz için ne söylediğinizden çok, başkalarının sizin hakkınızda söyledikleri önemlidir ve PR sizin için bunu yapacak ideal araçtır. Bir gazeteci ya da yorumcu ürününüz, şirketiniz ya da göreviniz hakkında olumlu bir görüş belirttiğinde okuyucu için anında güvenilir bir konuma gelirsiniz.



Nielsen’in tüketicilerin farklı türde içerikleri nasıl gördüğüne dair yaptığı bir araştırmada, uzman görüşlerinin, şirket kaynaklı içeriklerden hatta kullanıcı görüşlerinden daha etkili olduğu görülmüştür. Uzman görüşü “ilgili ürün kategorisi için üçüncü tarafların website ya da bloglarından seçilen görüş ya da makaleler” olarak tanımlanmaktadır ve bu da halkla ilişkilerin şemsiyesi altına girmektedir. Okuyucuların yüzde 50’den fazlası markalı ürün hakkında uzman içeriği okuduğunda ürüne karşı daha fazla yakınlık gösterdiğini ve uzman içeriğinin pazarlama içeriğine göre yüzde 88 oranında daha fazla yakınlık oluşturduğunu belirtmişlerdir.



BASIN BÜLTENİNİZ HABER DEĞERİ TAŞIYORSA...



Basın bülteniniz haber değeri taşıyorsa alıntılanır ve bir gazeteci bunun üzerine yazı yazar ya da siz içinde olduğunuz endüstriye değer katan başlıklar hakkında düşünceli ve tanıtım içermeyen bir yazı yazarsanız okuyucular tam sayfa reklam ya da Facebook’un sponsorlu gönderilerinden daha fazla dikkat edeceklerdir.



HALKLA İLİŞKİLER SEO’YU YUKARI İTER



Search engine Watch’a göre, tüm websitelerinin bulunması yüzde 64 oranında organik aramalaran gelmektedir. Haber akışı hizmetlerine nitelikli bir SEO (arama motoru optimizasyonu)basın bülteni ekleyerek, bültenininiz birkaç arama motoruna da eklendiği takdirde sayfa görüntüleme sıranızı yukarıya taşıyabilirsiniz.



Bunu yaparken başlıkta, alt başlıkta ve basın bülteninin ana metninde bir ya da iki kez üst sıralarda bulunan anahtar sözcüklerin yer almasına dikkat edin. Anahtar sözcüklerle web sitenize geçiş yaptırmak, “find out more” benzeri yazılardan daha iyidir. Bülteninize şirket blogu ya da sosyal medya sayfasına yönlendirecek link paylaşmalısınız.



Yine de bültenin en önemli konu olduğunu unutmayın, basın bülteni açık, somut bir mesaj içermeli, jargonlardan olabildiğince uzak olmalıdır.



KARTOPU ETKİSİ YAŞARSINIZ



Anahtar sözcüklerin anlaşılır olması konusunda asla taviz vermeyin. Her türlü yazıda yüksek kalitede ve içerikle ilişkili yazmanız gerektiğini unutmayın, sayfa sırasında daha üstte yer almanızı sağlayacaktır.



Bülteniniz medyada karşılık bulursa, bir kartopu etkisi yaşayacaksınız. Startupınıza, hizmetinize ya da ürününüze olan farkındalık arttıkça bloggerlar ve diğer online içerik yaratıcıları tarafından görüntülenme şansınız da artacaktır. Daha fazla tweet aldıkça, hakkınızda yazılanlar ve paylaşılanlar arttıkça linkinize daha çok geri dönüş olacak ve tekrar yayınlama şansınız da yükselecektir.”