Oyun fuarında PAC-MAN’e yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en büyük uluslararası dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul’da PAC-MAN'e ilgi yoğun oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında milyonların takip ettiği ve günden güne büyüyen dijital oyun dünyası, Türkiye’de Avrasya Gösteri ve Merkezi’nde zirve yaptı.

Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği Gaming İstanbul Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’nın bu seneki popüler buluşma noktası ise Red Bull PAC-MAN ürününün tanıtıldığı deneyim alanı oldu.

Sınırlı sayıda üretilen Red Bull PAC-MAN ürününün Gaming İstanbul’da yer alan tanıtım alanında, F1 Espor Pro Series’de Toro Rosso adına yarışan Cem Bölükbaşı, CS:GO’nun önemli isimlerinden BIG oyuncusu "XANTARES" Can Dörtkardeş, FIFA eClub World Cup’ta yer alan Futbolist oyuncuları "İsopowerr" İsmail Can Yerinde ve "riv9" Emre Kayır gibi önemli isimler hayranları ile fotoğraf çektirdi.



- PAC-MAN Red Bull kutularında



Red Bull’un oyunseverlere özel olarak tasarladığı ve tanıtımını Gaming İstanbul'da yaptığı PAC-MAN kutusunda enerji içeceğinin fonksiyonuyla, PAC-MAN labirentlerinin eğlenceli dünyası aynı kutuda buluştu.

Red Bull PAC-MAN ürünü sadece bu yıl için sınırlı sayıda üretildi. 1 Şubat ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında oyunseverler PAC-MAN uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerinde PAC-MAN macerasını deneyimleme fırsatı bulacak ve yeni labirentlerin kilidini bu kodlar ile açacak.