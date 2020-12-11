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Oyun pazarı büyüdü

Oyun pazarı için analizler yayınlayan Newzoo’ya göre, küresel oyun pazarı 2020 itibarıyla 159 milyar dolara ulaştı. 2,7 milyar olarak belirlenen mobil oyuncu sayısının ise 2023 yılında 3 milyarı geçmesi bekleniyor.

Oyun pazarı büyüdü

Pandemi nedeniyle evlerde geçen zamanla birlikte mobil oyunlara ilgi de arttı. Bu gelişme, oyun sektörünü eğlence sektörünün en büyük endüstrisi haline getirdi. Newzoo şirketinin 2020 araştırma raporuna göre, 2,7 milyar oyuncudan oluşan oyun sektörünün 2023 yılında 3 milyar oyuncuyu aşması bekleniyor.

Bir yılda yüzde 9,3 artış

Geçmişte sadece eğlenceli vakit geçirmek için yapılan aktiviteler olarak görülen mobil oyun dünyası, günümüzde dünyanın en büyük ciroya sahip sektörlerinden biri oldu. Newzoo’nun rapor sonuçları, küresel oyun pazarının 2020'de yıllık yüzde 9,3 artışla 159,3 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı destekliyor

Oyun sektörünün pandemide en çok büyüyen sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “2020’de oyun sektöründe öngörülmeyen bir büyüme yaşandı. Ticaret Bakanlığı tarafından mobil uygulama ve oyun geliştiren firmalara kapsam ve ihtiyaç yönünden fon olarak geri ödemesiz şekilde gerekli destekler veriliyor. Oyun sektöründe faaliyet göstermek isteyen girişimcilerin yapması gereken bu desteklerden en iyi şekilde faydalanarak sektöre sağlam adımlarla giriş yapmak. IFASTURK olarak, alanında uzman kadromuzla girişimcileri devlet destekleri konusunda bilgilendiriyor, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlayarak katma değer yaratılmasına destek oluyoruz.” dedi.

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