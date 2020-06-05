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Oyunlara ilgi 2 kat arttı

Koronavirüs nedeniyle evlere kapanan insanlar oyunlara yöneldi. Türk Telekom’un oyun platformu Playstore’da Mart, Nisan ve Mayıs aylarında satışlar yüzde 100 arttı.

Oyunlara ilgi 2 kat arttı

Kovid-19’la mücadele kapsamında evde geçen zamanın artmasıyla, Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore satış rekor kırdı. Oyun severlerin ilk tercihi futbol oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Playstore’da oyun satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 100 oranında arttı.

Oyunlara ilgi gösteren kullanıcıların yaş aralığı 13-35 olarak belirlendi.

Oyunlar yoğun olarak 17.00 - 23.00 saatleri arasında satın alındı, en çok Türk Telekom faturası ile birlikte ödeme yöntemi tercih edildi.

Oyun severlerin en fazla ilgi gösterdiği oyun türleri sırasıyla spor, aksiyon ve dövüş olurken ailece oynanabilen, çok oyunculu modu bulunan yapımlar da öne çıktı.

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