Pandemi'de sağlık hizmeti veren binalar yaşadı

Pandemi süreci tüm sektörleri derinden etkiledi, ancak en çok etkilenen sektörlerin başında, hiç şüphesiz sağlık alanı geliyor. IBISWorld raporuna göre, Avustralya’da kritik hastaları tedavi etmek için gereken cihazlarla donatılmış yoğun bakım ünitesi bulunan kamu hastanelerinin oranı yüzde 20’yi geçmiyor. NHS İngiltere ise, hastaların yüzde 20’sinin farklı hastalıklarını tedavi ettirmek için hastanede bulundukları sırada salgına yakalandığını belirtiyor.

Bu, birçok insanın sadece salgın hastalığın değil, aynı zamanda hastanelerin rolünün daha fazla farkına varmasına neden oldu. Salgın sağlık kuruluşlarını oldukça zorladı ve bundan sonraki yaşam artık eskisi gibi olmayacak.

Peki, pandemi sonrası sağlık tesisleri nasıl olacak? Hastaneler yeni normlara nasıl hazırlanabilir? Değişiklikler mekansal ve yönetimsel boyutlarda gerçekleşiyor…

Mekansal açıdan yapılan değişiklikler

Öncelikle, tele sağlık hizmetlerinin benimsenmesi, alan kullanımındaki değişimi hızlandıracak. McKinsey’in anketine göre, ABD’nin tele sağlığın benimsemesi 2019’da yüzde 11’ken, pandemi sırasında yüzde 46’ya fırladı. Bir sanal bakım iletişim şirketi olan Updox, 2.000 ABD'li yetişkinden yüzde 51'inin salgından sonra bile tele sağlık hizmetlerini kullanmaya devam edeceğini öngörüyor.

Yapılacak başka bir mekânsal değişiklik, negatif basınç odasının genişlemesi yönünde. Negatif basınçlı odalar inşa etmek, sağlık kuruluşları için kendilerini pandemiye hazırlamanın yollarından biri. Negatif bir basınç odası, virüsü izole etmek ve enfeksiyon riskini azaltmak için iç hava basıncını çevredeki ortamdan daha düşük tutuyor.

Örneğin, Ekvator'daki General de Latacunga Hastanesi, etkilenen / zarar gören bölgedeki basınç kontrolüne izin veren LG Electronics çözümleriyle donatılmış bir negatif bir basınç odasına sahip. Burada kullanılan Multi V, LG'nin Değişken Soğutucu Akışkan Akışı (VRF) sistemi MERV 17 ile küresel standartlara uygun olarak, tüm havadaki partiküllerin 0.3μm boyutuna kadar yüzde 99.97'sini temizleyen yüksek verimli bir partikül hava (HEPA) filtresi ile donatılmış Klima Santrali (AHU) ile bağlantılı. Bu kombinasyon havayı yeniliyor ve sirküle ederek en sıkı hijyenik ortamı sağlıyor.

Yönetim boyutunda yapılan değişiklikler

Bu dönüşümün yönetim boyutunda da yapılması gerekliliği önemli bir gerçek. Sağlık tesisleri için her zaman öncelikli olan iç hava kalitesi, pandemi sürecinde her zamankinden daha da önem kazandı. Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği (ASHRAE), ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin işletilmesi de dahil olmak üzere bina operasyonlarındaki değişikliklerin virüse maruz kalmayı azaltabileceğini söylüyor.

Bu nedenle hastane kliması sadece konforu teşvik etmekten daha önemli bir rol oynuyor. Etkili HVAC çözümü sadece konforlu sıcaklık ve nem sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kirletici maddeleri topluyor ve filtreleme elemanından hava çekiyor. LG Multi V iç üniteleri buna iyi bir örneklerden biri. LG Multi V, hijyenik iç mekan hava kalitesi sağlayan yüzde 99,9 PM 1.0 ultra ince tozu çekebilen 4 kademeli hava temizleme filtresi ile donatılmış durumda.

Sağlık kuruluşlarının, salgının neden olduğu benzeri görülmemiş finansal sorunlarla yüzleşmesi nedeniyle, maliyet verimliliğinin artırılması, bina yönetimi açısından karşılaşılan bir diğer zorluk. Amerikan Hastaneler Birliği, bu yılın Mart ayından Haziran ayına kadar olan dört aylık bir süre içinde meydana gelen maddi zararın 202,6 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

İşletme maliyetini azaltmak için, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak sağlık tesisleri için çok önemli, çünkü bu binalar diğer ticari binaların aksine yılın 365 günü 24 saat çalışıyorlar. ABD Enerji Bakanlığı'na göre, sağlık kuruluşlarının enerji kullanım yoğunluğu ticari ofis binalarından 2,5 kat daha fazla.

LG Electronics, yenilikçi teknoloji ile dünyanın en iyi enerji verimliliğini sunmak için çalışıyor. Örneğin, en yeni VRF sistemi olan LG Multi V 5, geleneksel modele kıyasla soğutma verimliliğini yüzde 3 ve ısıtma verimliliğini yüzde 10 artıran Ultimate İnvertör Kompresörüne sahip. Otomatik olarak açılıp kapanacak kişinin varlığını algılamanın akıllı özelliği de optimum enerji kullanımına katkıda bulunuyor.

