Pandemi O'na yaradı gelirleri arttı

Zoom kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Müşterilerimiz ve topluluklar, Zoom ile her yerden çalışılabilen yeni bir dünyaya adapte olurken, onların iletişim ihtiyaçlarına odaklanmayı sürdürüyoruz. İnsanların Zoom üzerinden birbirine bağlanması, birlikte çalışması, yaratmaları ve öğrenmelerine yardımcı olmak için en inovatif, güvenli ve yüksek kaliteli iletişim platformunu sunma konusunda istekliyiz. Güçlü talep ve icra, üçüncü mali çeyreğimizde GAAP dışı işletme gelirlerinin ve nakit akışının önceki yılın aynı dönemine göre %367 artmasını sağladı. 2021 mali yılını, artan toplam gelir görünümümüzün 2 milyar 575 milyon dolar ile 2 milyar 580 milyon dolar arasında ya da önceki yıla göre %314 artarak gerçekleşmesini öngörerek pazar pozisyonumuzu güçlendirmeyi bekliyoruz” dedi.

2021 Mali Yılı Üçüncü Çeyrek Finansal Özeti:

- Gelirler: Üçüncü çeyrek için toplam gelir önceki yılın aynı dönemine göre %367 artarak 777,2 milyon dolar oldu.

- Faaliyet Geliri ve Faaliyet Marjı: GAAP faaliyet geliri 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde 1,7 milyon dolar kayıp verirken, bu çeyrekte 192,2 milyon dolar gelir olarak gerçekleşti. Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili maaş bordrosu vergileri, adi hisse senedi bağışıyla ilgili giderler ve satın almayla ilgili giderler için düzeltme yapıldıktan sonra, üçüncü çeyrekte faaliyetlerden GAAP dışı gelir, 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde 21,3 milyon dolarken, bu çeyrekte 290,8 milyon dolara yükseldi. Üçüncü çeyrekte, GAAP faaliyet marjı %24,7 olurken, GAAP dışı faaliyet marjı %37,4 olarak kaydedildi.

- Net Gelir ve Hisse Başına Net Gelir: Çeyrek için adi hissedarlara atfedilebilen GAAP net geliri, 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde adi hissedarlara atfedilen GAAP net geliri 2,2 milyon dolar, hisse başına ise 0.01 dolarken, bu çeyrekte 198,4 milyon dolar veya hisse başına 0,66 dolar oldu.

Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili bordro vergileri, adi hisse senetlerinin hayır amaçlı bağışlarıyla ilgili giderler, satın almayla ilgili giderler ve katılan menkul kıymetlere atfedilebilen dağıtılmamış kazançlar için düzeltme yapıldıktan sonra, GAAP dışı net gelir 297,2 milyon dolar oldu. GAAP dışı net hisse başına gelir 0,99 dolardı. 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde, GAAP dışı net gelir 25,2 milyon dolar ve hisse başına 0,09 dolardı.

- Nakitler: 31 Ekim 2020 itibarıyla toplam nakit, nakit benzeri varlıklar ve menkul kıymetler 1,9 milyar dolardı.

- Nakit Akışı: İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit, 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde 61,9 milyon dolarken, bu çeyrekte 411,5 milyon dolar oldu. Gayrimenkul ve ekipman alımlarının hariç bırakıldığı operasyonel aktivitelerden doğan net nakit olarak tanımlanan serbest nakit akışı, 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde 54,7 milyon dolarken, bu çeyrekte 388,2 milyon dolar oldu.

Müşteri Bilgileri: Toplam gelirdeki artışı etkileyen faktörler arasında yeni müşteri edinme ve var olan müşterilere verilen hizmet kapsamının genişlemesi yer alıyor. 2021 mali yılı üçüncü çeyreğinin sonunda Zoom’un müşteri sayıları aşağıdaki gibidir:

- Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı yaklaşık 433.700 oldu ve geçen mali yılın aynı çeyreğine göre %485 arttı.

- Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan 1.289 müşteri; bu sayı geçen mali yılın aynı çeyreğine göre azami %136 arttı.

- Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşterilerde son 12 ayda net gelir artış oranı, arka arkaya 10 çeyrek boyunca %130’un üzerinde gerçekleşti.

Finansal Görünüm: Zoom, 2021 mali yılı dördüncü çeyrek ve 2021 mali yılı için aşağıdaki beklentileri taşımaktadır.

- 2021 Mali Yılı Dördüncü Çeyrek: Toplam gelirin 806 ile 811 milyon dolar arasında, GAAP dışı faaliyet gelirinin 243 ile 248 milyon dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı gelir çıkartıldığında hisse başı gelirin, ödenmemiş yaklaşık 306 milyon GAAP dışı ağırlıklı ortama hisse ile 0,77 ile 0,79 dolar arasında olması bekleniyor.

- 2021 Mali Yılı Toplamı: Toplam gelirin 2,575 ile 2,580 milyar dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyet gelirinin 865 ile 870 milyon dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyetlerin çıkartıldığı hisse başı gelirin yaklaşık 300 milyon GAAP dışı ağırlıklı ortalama hisse ile 2,85 ile 2,87 dolar arasında olması bekleniyor.

Zoom’un açıklanan sonuçları, GAAP dışı sonuçların en karşılaştırılabilir GAAP ölçümleriyle değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. GAAP dışı rehberlik önlemlerine karşılık gelen GAAP ölçümleri, gelecekte ortaya çıkabilecek harcamaların belirsizliği sebebiyle makul olmayan bir çaba olmadan, ileriye dönük olarak hazırlanmamıştır.