Pandemi, teknoloji kullanım düzeyini 5 yıl öne çekti

Covid-19 pandemisinin, sağlık ve ekonomi anlamında dünyaya ciddi kayıplarının ve zararının olduğunu kaydeden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, bu süreçte dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarının hız kazandığını anlatarak, şunları söyledi:

“Pandemi, dijitalleşme ve teknoloji kullanım düzeyini 5 yıl öne çekti. 5 yıl sonra geleceğimiz noktaya, Covid-19 nedeniyle 3 ayda geldik. Bugün, toplantılarımızı ve işlerimizi sanal ortamdan yapmaya ve homeofis çalışmaya devam ediyoruz ve bu süreci benimsemiş olduk. Gelecek 10 yıl içerisinde çok daha büyük değişimler olacaktır. Belki bu toplantılara katılanlar bizler değil, bizlerin hologramları olacaktır. Gelecekteki teknoloji, bulunduğumuz havadaki organizmaları, vücudumuzun strese bağlı anlık değişimlerini ve diğer sağlık konularını anlık olarak ölçüp takip ederek, gerektiğinde uyarı mesajını verecektir. Nitekim son dönemlerde gündemde olan 5G ile birlikte değişimin hızı 100 kat daha artacaktır ve bu da önümüzdeki dönemde iş hayatından sosyal ve kültürel hayata kadar her şeyi ciddi anlamda değiştirecektir” dedi.

Pandemi döneminin atılım yapan sektörü, “bilişim sektörü” olacak

“Hayatımız Teknoloji Sohbetleri”nin 29 Haziran 2020 tarihindeki konuğu Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder oldu. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen online toplantıda, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yücel Akdemir ve Uyumsoft AŞ Mali Müşaviri Mustafa Alipaşaoğlu değerlendirmelerde bulundular. Devletin dijital dönüşümde önemli çalışmalar yaptığını ifade eden İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir, şunları belirtti:

“Düne kadar e-Fatura’yı konuşurken, bugün e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM’yi konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde, e-Tahsilat, e-Dekont gibi diğer e-Belge uygulamalarını konuşuyor olacağız. Büyük ölçekli işletmeler bu süreci biliyorlar, küçük ve orta ölçekli firmaların daha iyi öğrenmeleri noktasında bilgiler aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Pandemi döneminde turizm, yeme-içme, havacılık gibi birçok sektörlerin ekonomik kayıplar yaşarken, bilişim sektörünün büyümekte olduğunu anlatan Uyumsoft AŞ Başkanı Mehmet Önder, konuşmasına şöyle devam etti:

“Pandemide, en çok atılım yapacak ve en çok büyüyecek sektörlerden birisi, bilişim sektörü olacaktır. Bugün dijitalleşmenin ve teknolojinin herkes farkındadır ve tüm sektörler teknolojiyle birlikte dönüşüm gerçekleştirecektir. Özellikle pandemi de, önemi bir kez daha gündeme gelen sağlık ve tarım sektörlerinde, teknolojik altyapı ve dijitalleşme sağlanırsa, her iki sektörden daha verimli ve başarılı sonuçlar alıyor olacağız” diye konuştu.

Pandemi döneminde, Devletin verdiği destekler anlatıldı

Pandemi döneminde Devlet destekleri hakkında bilgiler veren Uyumsoft Mali Müşaviri Mustafa Alipaşaoğlu, şunları kaydetti:

“Bütün dünyada çok sayıda insanı enfekte eden ve yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan Covid-19 salgını, insan hayatını tehdit etmesinin yanında, ülke ekonomilerini de derinden sarstı ve sarsmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle, birçok işletmelerin faaliyetlerinde ciddi düşüşler ortaya çıktı veya bazı işletmelerin işleri belli süreliğine tamamen durdu. Dünyanın pek çok ülkesinde salgının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla, devletler kapsamlı destek paketleri açıkladılar. Türkiye’de, Covid-19 pandemi kapsamında işletmelerde sıkıntıların başlaması üzerine, Hükümetimiz bu zor zamanda işletmelere destek sağlamak için kararlar alarak, bunları uygulamaya aldı. Hükümetimizin, işletmelere destek olmak için almış olduğu karardan birkaçını kısaca şöyle sıralayabiliriz.

1-İşverenlerin Vergi ve Sgk prim borçlarını 6 ay süreyle ertelemiştir.

2-İşverenlerin, işyeri kira ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle, mal sahipleri için tahliye sebebiyle dava açma haklarını 30 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

3-İşverenlerin, çalışanlarının Covid-19’dan ekonomik olarak etkilenmemesi için 3 ay süreyle maaş desteği İşkur tarafından sağlanarak, işverenlerin üzerindeki maaş yükü kaldırılmıştır.

4-İşletmelerin kredi borçları 3 ay süre ile ertelenmiştir. Teminat açığı olan firmaların Kredi Garanti Fonu kapsamında kredi kullanmaları sağlanılmıştır.

5-Çalışanların iş güvencesi sağlanarak, 17 nisan tarihinden itibaren 17 Temmuz 2020 tarihine kadar kendi istekleri dışında işten çıkarılmaları engellenmiştir.

6-Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve işyerinde faaliyeti durdurulan bu çalışanlar için işverenlerimiz, bu kişileri Covid-19 kapsamında ücretsiz izinli göstererek, aylık 1.200 TL’ye kadar devletimiz tarafından ödeme yapılması kararlaştırılarak, işverenlerin üzerindeki bu yükte kaldırılmıştır.