Pandemide internetten video tüketimi yüzde 120 arttı

2020 yılında Dünya’yı etkisine alan koronavirüs ile birlikte evde vakit geçiren kişilerin en çok tükettiği dijital içeriklerin başında “video” geldiğinin altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, şunları söyledi:

“İnsan hayatının pandemi sürecinde farklılaşmasıyla, dijital hayata adaptasyon çok daha hızlı oldu. YouTube’un trends verilerine göre; fitness nasıl yapılır, yemek tarifleri ve eğitim gibi konularda izleme verileri 3 katından fazla arttı. Bahar aylarında YouTube'da ortaya çıkan en büyük eğilim, insanların evlerinde geçirdikleri zamanı yeni beceriler öğrenmek için kullanma niyetleri oldu. Türkiye’da 2020 yılının ilk 3 ayı ile sonraki 3 ay kıyaslandığı bu videolar ile ilgili olan datanın %458 arttığını görüyoruz. Özetle, pandemi sürecinde internetten video tüketimi yaklaşık %120 arttı” dedi.

Kendi kendine saç kesme videosu 1,7 milyondan fazla izlendi

2020 yılı video tüketimi hakkında bilgiler vermeyi sürdüren Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yemek ve yemek pişirme, salgının başlarında belirgin değişiklikler gördüğümüz kategorilerden oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19'u bir salgın olarak resmen tanımlamasından yedi hafta sonra bile, mutfakta yaratıcık, yeni yemek tarifleri gibi kategoriler %120 arttı. Buna paralel fitness, evde spor, egzersiz gibi konularda içerik tüketimi %195 arttı. Bir içerik üreticinin kendi kendine saç kesmeyi öğrettiği videosu 1,7 milyondan fazla izlendi. Bu dönemde rekor sayıda, insan ve işletme için teşvik ve finansal destek süreci ile ilgili içerikler tüketildi. Yine bu süreçte ilginç istatistiklerinden birisi de; stres, motivasyon gibi videolarda karşımıza çıktı. Kişilerin doğadan uzak kalması ve stres faktörlerini aza indirgemek üzere olan bu videolara da eğilim arttı. Örneğin, "doğa sesleri" ile alakalı videoların izleyici sayısı %25 arttı. Sadece Dream Sounds isimli bir kanalın yayınladığı bir video, 15 Mart’tan günümüze 2 milyondan fazla izlendi” diye konuştu.

Tüm bu gelişmeler, pazarlama stratejisi için ne anlama geliyor?

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin, pazarlama stratejileri ve gelecek için ne anlama geldiğine değinen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, şunları anlattı:

“Karşılaştığımız temel ihtiyaçlar ve bunların YouTube gibi platformlardaki karşılığını dikkate alan pazarlamacılar, nasıl hareket etmelidir? Bu konuda biz, işletmelere temel ilkelere yeniden odaklanmalarını öneriyoruz. Pazarlama uzmanları, aynı zamanda sosyoloji ve psikolojiyi incelemelidir. Başarılı olmak için sunduklarımızın, insanlara yönelik bir değer oluşturması gereklidir. Bu değer de, sıklıkla temel ihtiyaçları karşılamakla alakalı olmalıdır. Hedeflediğimiz kitlemizin içinde bulunduğu zamanda, ihtiyaçlarına, enerjisine ve ruh haline, sunduğumuz deneyim paralel olmalıdır. Bunu anladığımızda ve uyguladığımızda, kitlemiz ile bağlantı kurmanın ve hizmet sunmanın yeni yollarını da kavramış olacağız” şeklinde konuştu.