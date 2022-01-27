Pazar büyüyor yazılımcı bulunamıyor

Dijitalleşmenin arttığı bu dönemde yazılımın önemine dikkat çeken IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “Pandemiyle birlikte yazılım pazarında katlanarak büyüme beklentisi var. Yapılan araştırmalarda dünyada 2021 yılında 6.2 milyar dolarlık bir pazar olduğu ve pazarın her yıl ortalama yüzde 15 oranında büyüdüğü öngörülüyor. Bu rakamın 2028 senesine kadar 15 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakamlar sadece büyük, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ürünlerini internetten satabilmelerine ve onların e-ticaret süreçlerini yönetebilmelerine olanak sağlayan e-ticaret sağlayıcıları için geçerli.” dedi.

E-ticaret 350 milyar TL’lik hacme ulaşacak

Yaklaşık 2,5 senedir tüketicilerin online alışverişe alıştığını da sözlerine ekleyen Özkara, “2021’in ilk 6 ayının sonunda e-ticaret başlayan işletme sayısı 320 bine çıktı. E-ticaret pazarında, 2021 senesinin ilk 6 ayı 2020’ye göre yüzde 75’lik bir büyüme gerçekleşmişti. Muhtemelen 2022’nin ilk yarısına kadar 350 milyar TL’lik bir hacme ulaşmış olacağız. 2021 yılı 2020’ye göre daha az bir büyümenin yaşandığı gibi oldu. Yine kümülatif 10 yıl ortalamasının çok çok üzerinde gerçekleşti ama 2020 yılına göre de bir miktar daha düşük büyüdü. Sebebi de 2021 yılı normalleşmenin olduğu bir yıl oldu. İnsanlar sosyalleşmeye ihtiyaç duydu, sıkıldılar, alışkanlıklarını özlediler. Fakat şöyle bir gerçek var ki online alışverişlerin hayatımıza getirdiği kolaylığı hem zaman anlamında hem de maliyet anlamında tecrübe etmiş olduk.” dedi.

Yazılım sektöründe çalışacak nitelikli kadroyu bulmakta zorlanıyoruz

Sektörün insan kaynağı konusunda yaşadığı sıkıntılara da değinen Özkara; “Yazılım sektöründe olumsuz etkiler de yaşadık. Yüksek ve hareketli döviz kuru, insanların artık evinden uzaktan çalışabiliyor olması bir dezavantaj yarattı. Yazılım sektöründe çalışacak, yetişmiş, nitelikli kadro bulunması çok zorlaştı. Tüm işletmeler bu sıkıntıyı yaşıyor. Yazılımcıların büyük çoğunluğu yurtdışına hizmet vermeye başladı. Önceden yurtdışına gidip yerleşmek bir hayat kurmak gerekiyordu, artık uzaktan çalışabildikleri için yazılım sektöründe istihdam anlamında ciddi bir problem var.” dedi.