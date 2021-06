Pegasus IBM’in çözümüyle operasyonlarını otomatikleştiriyor

Pegasus’un iç süreçlerini otomatikleştirmek ve çalışan verimliliğini artırmak için IBM Robotic Process Automation (RPA) çözümlerini kullanmaya başladı. Pegasus Hava Yolları, operasyonlarını ve iş süreçlerini optimize edip izlerken yetenek yönetimini iyileştirmek ve çalışanlarının daha yüksek değerli görevlere odaklanmalarına yardımcı olmak için IBM’in yapay zeka destekli otomasyon çözümünden yararlandı.

Çalışanların üzerinde çok fazla zaman harcadığı yinelenen operasyonlar, çoğu zaman günlük işler için kritik öneme sahip oluyor. Daha önemli işler için çalışanların zamanından tasarruf etmeyi hedefleyen Pegasus, iç süreçlerinin yürütülme şeklinde yeni bir yönteme geçti. Firma; yanıt verilmesi gereken e-postalar, takip gerektiren faturalar ya da işlenmesi gereken ödemelerin de yer aldığı evrak işleri gibi sık sık yinelenen rutin görevleri basitleştirmeye ve hızlandırmaya odaklandı.

Sık sık yinelenen işlerin yükünü azaltmak isteyen Pegasus, IBM RPA with Automation Anywhere çözümünü tercih etti. Şu an 40’tan fazla süreci RPA çözümüyle yönetmeyi hedefleyen Pegasus, ofis süreçlerinin verimliliğinde önemli ölçüde iyileştirme elde etti. Pegasus aynı zamanda RPA girişimlerini yapay zeka ile bir araya getirmek ve sohbet robotları kullanmak için yapay zeka destekli teknolojilerden yararlanmak gibi stratejik bir hedef de belirledi.

IBM; müşteri memnuniyetini ve çalışan üretkenliğini artırmak amacıyla, sistemine otomasyonu dahil eden Pegasus gibi şirketlerin işlerini ve sektörlerini dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Proje, RPA’ya özgü teknolojilere yatırım yapan ilk şirketlerden biri olan IBM Çözüm Ortağı 32Bit Bilgisayar ile iş birliği yapılarak uygulandı. RPA; otomatikleştirmek istenen süreçlerin çeşitli işletmeler arası platformlar, eski sistemler ve yasal düzenlemeler sebebiyle entegrasyon zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı oluyor.

Pegasus, finans departmanında RPA’yı uygulamaya koyarak ülkenin en büyük beş bankasından gelen ekstreleri e-posta yoluyla alan çalışanlar için süreçleri iyileştirdi. IBM RPA ile işlemler, doğrudan muhasebe yazılımına transfer ediliyor ve otomatik olarak işleniyor. Bu uygulama sayesinde departmandan daha fazla verimlilik alan Pegasus çalışanları, günde 5 saatlik bir iş yükünden tasarruf ediyor.

Türkiye’nin dijital hava yolu olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Fındık şunları söyledi: “Havacılık sektörü gelişmiş planlama ve sürekli optimizasyon gerektirir. IBM’in yapay zeka destekli otomasyon yetenekleri sayesinde RPA çözümü artık iş birimlerimizi destekliyor ve iş gücümüze katkıda bulunuyor. Yaptığımız işbirliği verimimizin daha da artmasını sağladı. Bu sayede çalışanlarımız artık katma değeri yüksek operasyonlara odaklanabiliyorlar.”

IBM RPA with Automation Anywhere çözümünü uygulayan Pegasus’un stratejik hedefleri arasında yinelenen ve rutin operasyonel süreçleri yazılım robotlarına taşıyarak insan hatasını en aza indirmek ve çalışanlarının görevler otomatik hale geldikçe katma değeri yüksek işlere geçiş yapmalarına olanak sağlamak yer alıyor.

IBM Türkiye Ülke Genel Müdürü Volkan Sözmen yapılan iş birliği hakkında şunları söyledi: “Düşük maliyetli bir hava yolu şirketinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi, belirgin değer yaratmayan tüm faaliyetlerin azaltılmasının yanı sıra, çalışanların şirket için belirgin değer yaratan işlere odaklanabilmelerinin sağlanması gibi zorlukları beraberinde getiriyor. Bu zorluklarla karşılaşan havacılık sektöründeki şirketlerin çok karmaşık ve çeşitli operasyonlar yönetmesi, RPA teknolojisine olan ihtiyacı ön plana çıkarıyor. Filosunu büyütmek, destinasyon ve yolcu sayısını artırmak için yatırımlar yapan Pegasus, verimliliği artırmak amacıyla IBM tarafından geliştirilen RPA with Automation Anywhere çözümünü tercih etti. IBM Cloud Pak for Business Automation’un bir parçası olan çözüm, acil görev otomasyonu ihtiyaçlarını karşılamak ve yazılım robotlarını daha akıllı ve çevik hale getirmek için tasarlandı.”