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Performans avcılarının yeni tercihi Casper E600, 11. nesil işlemciye ve GeForce® RTX 3090 ekran kartına sahip!

Hız, güç, verimlilik ve performansın şık tasarımla buluştuğu Excalibur E600 oyuncu bilgisayarı, sınırları zorlamaya devam ediyor. 11. Nesil Intel Core Rocket Lake işlemcileri ile Z590 anakartlı yüzlerce konfigürasyonu oyunculara aktaran Excalibur E600, en üst segmentte performans deneyimini kullanıcılarına sunmaya devam ediyor.

Performans avcılarının yeni tercihi Casper E600, 11. nesil işlemciye ve GeForce® RTX 3090 ekran kartına sahip!
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Oyun dünyasının hızlı gelişimi beraberinde güçlü oyun bilgisayarlarının gereksinimini de zorunlu kılıyor. Güç ve performans, oyuncular için oyun dünyasının olmazsa olmazıyken buna çeşitli opsiyonlarla sorunsuz bir şekilde sahip olmak da ciddi önem kazanıyor. Masaüstü oyun bilgisayarlarının en güçlü üyesi konumuna sahip Casper’ın Excalibur E600 oyuncu bilgisayarı, yüzlerce özelleştirme seçeneğiyle 11. Nesil Intel Core işlemci gücünü oyunculara, içerik üreticilerine ve performansı en üst segmentte arayan kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Zengin anakart ve grafik kartı opsiyonları ile oyunculara performanstan ödün verdirtmeyen Excalibur E600, etkileyici tasarımı sayesinde oyun zevkinden vazgeçmeyenlerin aradığı çözüm oluyor.

Yüksek Performans, Güçlü Soğutma ve Şık Tasarım Tek Kasada

Bir oyunseverin 3 dilek hakkı olsa, dileyeceklerinin yüksek performans, güçlü soğutma sistemi ve şık bir tasarım olacağı bir gerçek. Bu dilekleri yerine getirmek için kolları sıvayan Casper’ın mühendisleri Excalibur E600 oyun bilgisayarında, 11. Nesil işlemci, 3600MHz RGB RAM, NVIDIA Geforce RTX 3060Ti 8GB ekran kartı ile oyun gerçekçiliği ve performansında devrim yaratıyor. 240mm kapalı sıvı soğutma ve 850W power supply ile güçlü soğutma ve enerji kaynağı sağlayan E600, renkli, temperli cam yan kapak bir tasarıma sahip ve metal ön paneli ile oyun tutkunları ile profesyonellere eğlenceli ve yüksek performanslı bir deneyim sunuyor.

İstenilen Özelliklerle İstenilen Modele Kavuşuyorlar

İhtiyaçlarına uygun şekilde güçlü performansı elde etmek isteyen oyuncular ve profesyoneller için geliştirilen Excalibur E600, birçok konfigürasyonu da mümkün kılıyor. Casper’ın web sitesi (www.casper.com.tr) üzerinden istenilen özelliklere göre konfigürasyon yapabilen kullanıcılar, anakart, ram, ekran kartı gibi tüm parçalarla ilgili farklı opsiyonları garanti kapsamında bir araya getirebiliyor. En güvenilir ve en kaliteli markaların ürünlerinin uygun eşleşmesini elde edebilen performans avcıları, uyumsuzluk problemleri ile karşılaşma derdine de konfigürasyon özelliği ile son vermiş oluyor.

Performans Avcıları için 11. Nesil İşlemci ile Sunuluyor

Gelişmiş oyun performansına ve yazılım optimizasyonlarına odaklanan Intel’in 11. Nesil işlemcisi Rocket Lake ile oyuncular performans artışına inanamayacak. Yeni bir çekirdek mimarisi olan Cypress Cove ile performans avcılarına 5.3 GHZ’e varan saat hızı, önceki nesile göre döngü başına komut sayısında yüzde 19’a varan artışı sunan Rocket Lake işlemcili Excalibur E600 masaüstü oyun bilgisayarı, 20 PCIe Gen 4 hattı ile artık ekran kartı ve bir depolama cihazını direkt olarak işlemciye bağlayabilme imkanını da oyunculara sunuyor.

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