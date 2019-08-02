Philips TV’ye üçüncü kez EISA Ödülü

Philips TV, dünyanın farklı yerlerinden gelen jüri üyelerinin oluşturduğu Avrupa Görüntüleme Ses Birliği tarafından EISA ödülünü almaya üçüncü kez hak kazandı.



Philips TV OLED 804 Modeli’yle EISA’da ‘Satın Alınabilecek En İyi OLED Televizyon Ödülü’ne sahip oldu.







Philips TV’ye tescilli, ve geliştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğü P5 görüntü işleme teknolojisine sahip, yeni, üçüncü nesil, çift yönlü çipli P5 motorlu 55OLED804 modeli prestijli EISA jürisi tarafından ‘Satın Alınabilecek En iyi OLED Televizyon’ olarak oylandı.



EISA jürisi konuyla ilgili ‘’ Philips TV, tüm OLED modellerinde bulunan görüntü uzmanlığı ve üst düzey tasarım anlayışını 55OLED804 modeliyle müşterilerine uygun fiyatta sunuyor. Markanın kalp atışlarının nedeni olan P5 motoru, gölge detayları ve renk işlemesindeki iyileştirmeler sayesinde televizyon kusursuz bir performans sergiliyor.’’ dedi.



Philips TV OLED 804 modeli 55(140 cm) ekran olarak Ağustos ayından itibaren satışa sunulacak.







EISA kazananları IFA’da tanıtılacak



35 yılı aşkın süredir 55 uzmanlık dergisi, teknik uzman ve bilirkişi tarafından oluşan teknoloji gurularının bir araya gelerek oyladığı EISA Ödülleri tüketici elektroniği dünyasında oldukça seçkin bir ödül.



EISA 2019-2020 kazananları; 6-9 Eylül tarihleri arasında dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan Berlin IFA’da resmen tanıtılacak.