POS’lar artık cepte

Para Dergi / ESİN ÇETİNEL



Dijitalleşme o kadar hızlı yayılıyor ki bir dönemin olmazsa olmazı tüm ürün ve hizmetler kısa süre içinde tarih oluyor. Özellikle finans sektöründe her gün yeni bir ürün çıkıyor ve eski vazgeçilmezler bir anda tozlu raflara kalkıyor. Finans dünyasında esen dijital rüzgarlar en son POS makinalarının tahtını elinden almaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır küçük işletmelerin, mağazaların, marketlerin, büfelerin vazgeçilmezi POS’lar tarih olmak üzere. Yerini ise tüm işlevleri üstlenen mobil POS’lar alıyor. Yani cep telefonları bir işleve daha kavuşuyor. Artık küçük esnafın KOBİ’nin cebindeki cep telefonları aynı zamanda pos cihazına dönüşüyor. Şimdilik sektör geneline yayılmasa da cep POS’ları hayata geçiren banka ve ödeme kuruluşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Halen birçok banka mobil POS’lar için çalışıyor.



AVANTAJI BOL



Peki, mobil POS’lar işletmelere ne sağlayacak? Öncelikle bugüne kadar işletmeler müşterilerine taksit, para puan, kampanya imkanı sağlamak için çok sayıda banka ile POS anlaşması imzalamak zorunda kalıyordu. Bu yüzden küçücük dükkanlarda bile kasaların önünde çok sayıda POS olmak zorundaydı. Artık bu tarih olacak. Mobil POS’lar öncelikle bugüne kadar işyerindeki çok sayıda POS için ayrı ayrı komisyon ödeyen, o POS’ları almak için yüksek meblağlara katlanan küçük işletmeler için büyük maliyet avantajı getirecek. Tüketici için ise her dükkanda kampanya, taksit ve para puan kazanma imkanı artacak.



Avantajlar bunlarla da sınırlı değil. Klasik POS’larda bulunan kurulum, aidat, bakım, çalınma gibi ek masrafları da yok. Hatta bazı bankalar ve ödeme kuruluşları işletmelerden klasik POS’lardan talep ettikleri komisyon ücretlerinden daha düşük komisyonlar alıyor.



Önümüzdeki dönemde hayatımıza çok daha fazla girecek olan mobil POS’lar şimdilik sınırlı sayıda müşteriye ulaşmış durumda. Ancak her yıl katlanarak büyüyen bir pazar var. Bu pazardaki az sayıda oyuncuya müşterilerine sundukları hizmet ve ürünleri daha da önemlisi avantajları sorduk…



ALBARAKA ALNEO İLE HEDEF 150 BİN KOBİ



Albaraka Türk, Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli kolay ve hızlı ödeme platformu Alneo'yu hayata geçirdi. Alneo ile üye işyerleri, geleneksel POS cihazı kullanmadan tüm kredi kartlarından, zaman ve mekan bağımsız, QR kod ve SMS gibi kanallardan doğrudan ödeme alabilecek. Alneo üyesi müşteriler ise “Alneo Cüzdan” ile istediği kredi kartını kullanarak alışverişlerini yapabilecek. İnovasyon yolculuklarında 10’dan fazla fintech kurmayı planladıklarını belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Hem bireysel, hem de kurumsal müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak dijital platformlarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Alneo sayesinde yaklaşık 1.5 milyon civarında insanın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Alneo ile üye işyerlerimiz artık herhangi bir fiziksel POS cihazına ihtiyaç duymayacak. Akıllı telefonları ile zaman ve mekandan bağımsız, tüm bankaların kredi kartlarından ödeme alabilecekler. İşletmelerimizi kurulum, cihaz maliyeti ve teknik servis gibi birçok sorundan kurtaracak. Rekabetçi komisyon oranları ve tüm kredi kartlarına taksit imkanı ile KOBİ'lerimizin büyüyüp gelişmesine de hizmet edecek” dedi.



Utku ayrıca, uygulamanın müşterilere de birçok kolaylık sağlayacağını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü; “Müşterilerimiz için kolay yönetilebilir bir cüzdan sunmayı hedefledik. Alneo Cüzdan uygulaması ile müşterilerimiz tüm kredi kartlarını bu dijital cüzdana tanımlayarak, alışverişlerinde istediği bankanın kredi kartını gönül rahatlığıyla kullanabilecek. Ödemelerini tek çekim veya taksitle kolayca yapabilecekler.”



Albaraka Türk bu projede BDDK lisanslı elektronik para şirketi Türk Elektronik Para ile teknik konularda işbirliğine gitti. Türk Param’ın Alneo’daki tüm ödeme süreçlerini yönetip destek sağlayacağını da söyleyen Utku şunları söyledi:



“Alneo yapay zeka sayesinde pek çok veriyi de işleyecek. Böylece üye işyerlerimiz için anlamlı ve proaktif içgörüler oluşturabileceğiz. Alneo’nun özellikle KOBİ’lerimizin dijitalleşme sürecinde önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz. 2020 sonuna kadar 150 bin üye işyeri ve 150 bin cüzdan hedefimiz doğrultusunda platformu geliştirmeye devam edeceğiz.”



İŞ BANKASI YILLIK ÜCRETİ 50 TL



İş Bankası başta KOBİ müşterileri olmak üzere tüm üye işyerlerine yönelik Maximum İşyerim mobil uygulamasını hayata geçirdi. Bu mobil uygulama ile üye işyerleri anlık olarak POS işlemlerini görüntüleme ve ciro takibini cep telefonlarından yapabiliyor. Günlük, saatlik bazda satış trendlerini izleme imkanı sunan Maximum İşyerim uygulaması ile İş Bankası müşterileri, demografik özellikleri üzerinden filtreleme yaparak rapor alabiliyor, sektörel alışveriş raporları ile müşterilerinin davranışları hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Uygulama, nakit akışı ve ücret detaylarını ayrıntılı olarak izleyebilen finansal rapor alma imkanı da sağlıyor. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra işyerlerine finansal analiz, satış-kampanya yönetimi, stok yönetimi, çalışan-mesai yönetimi ve benzeri birçok konuda da yol gösterici raporlar da sunduklarını söyleyen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, uygulamanın diğer özellikleri hakkında şunları söylüyor:



“Üye işyerlerimize ticari hayatlarını cepten yönetme imkanı sunduğumuz Maximum İşyerim uygulamasındaki bir diğer özellik de QR teknolojisi ile işyerlerinin fiziki POS cihazı olmadan da cep telefonları aracılığı ile kolay bir şekilde satış yapmalarını mümkün kılması. Uygulama üzerinden her işleme özel üretilen QR kodun, yurtiçi tüm banka kartları ile Maximum Mobil aracılığıyla okutulması sonucunda ödeme hızlı bir şekilde kabul ediliyor. Böylece alışveriş sırasında kart kullanıcılarının kartı yanında olmadan ve işyeri açısından da fiziki POS cihazı kullanımına gerek olmadan sadece cep telefonundan cep telefonuna sağlanan etkileşim aracılığıyla, ödeme işlemi basit ve kolay bir şekilde dijital ortamda tamamlanabiliyor. QR POS özellikle, ÖKC (ödeme kaydedici cihaz) zorunluluğu bulunmayan, POS cihazı taşımak istemeyen veya seyyar satış yapan, yeni nesil teknolojileri müşterilerine sunarak fark yaratmak isteyen işyerleri için büyük kolaylık.”



Şimşek, uygulama ile işletmelerin iletişim ücreti ödemeden, fiziksel POS cihazı taşımadan, seyyar satış yapabildiklerini söylüyor. Ayrıca uygulama sayesinde üye işyerleri akıllı telefonlarını POS cihazı olarak kullanarak POS cihazına özgü slip teminine gerek kalmadan kartlarla satış yapabiliyor. İş Bankası QR POS kullanan üye işyerleri Uzakdoğu kökenli yeni nesil ödeme yöntemlerinden AliPay ile hem TL, hem de döviz cinsinden ödeme kabul edebiliyor. POS kullanım ücretini QR POS için yıllık 50 TL gibi sembolik bir tutara indirdiklerini söyleyen Şimşek, “İlerleyen dönemde üye işyerlerimiz için hesaplı olacak sabit tarifeli QR POS paketlerimizi sunmayı hedefliyoruz. Böylece müşterilerimizi uygu maliyetli yeni nesil teknolojilerle buluştururken satış süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırıyoruz” dedi.



KUVEYT TÜRK KURULUM AİDAT ÜCRETİ YOK



Kuveyt Türk CebimPOS ile akıllı cep telefonlarını POS’a dönüştürerek ödeme alma imkânı sunuyor. Ürün, internet bağlantısı olan ve bankanın Mobil Şube’sini indiren tüm akıllı cep telefonlarında kullanılabildiği gibi banka fark etmeksizin tüm kredi kartı ve ATM kartlarından da ödeme kabul ediyor. CebimPOS ile esnaf ve KOBİ’lerin kolay ve masrafsız bir şekilde tahsilat yapabilmesine olanak sağladıklarını söyleyen Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyaz, “Kurulum, aidat, bakım veya cihaz gibi ücretlerin hiçbirini talep etmediğimiz için işletme maliyetlerinin büyük ölçüde düşürülmesine olanak tanıyoruz. CebimPOS kullanan işletmelerimiz fiziki POS’larda karşılaştıkları aidat ve verimsizlik ücreti gibi maliyetlere katlanmıyor; yalnızca çekim yaptığı tutar üzerinden komisyon ödüyor. Müşterilerimiz dilerse komisyon ödemeden blokeli veya aylık sabit bir ücret ödeyerek komisyon veya bloke süresi olmadan da tahsilatlarını ertesi gün yapabiliyor” dedi.



Delipoyaz, bu ürünü özellikle sahada yoğun satış yapan ve yazarkasa POS kullanma zorunluluğu bulunmayan tüm KOBİ ve esnaflara öneriyor. Profesyonel meslek erbaplarından sahada tahsilat yapan personele kadar geniş bir kitleye hitap eden ürün sunduğu hizmetlerle istenirse personele çalıştıkları firmaların hesap bilgilerine ulaşmadan sadece POS tahsilat yetkisi de sağlıyor. Kâğıt sıkışması, rulonun bitmesi, tuş takımının bozulması gibi POS cihazlarında yaşanan teknik sorunların da önüne geçildiğini ifade eden Delipoyaz, sistemin kullanışına ilişkinse şunları söyledi:



“CebimPOS için tasarladığımız pratik kullanım, çalışanların kolaylıkla tahsilat yapmasına imkân veriyor. Ödeme esnasında tahsilat yapılacak banka veya kredi kartı bilgileri, Kuveyt Türk mobil şubedeki CebimPOS menüsüne, kart tarama teknolojisi kullanılarak veya tuşlanarak giriliyor. 3D Secure altyapısıyla güvenliği sağlanarak başlatılan işlemler, kart sahibinin cep telefonuna gelen SMS’teki işlem kodunu girmesiyle tamamlanıyor. CebimPOS bireysel kullanıcılar için de büyük avantaj sağlıyor. Sözgelimi kişi evine tesisatçı çağırdığında ya da takside yol alırken yanında nakit olmadığını fark etti. Tesisatçı ya da taksici CebimPOS kullanıyorsa ödemesini bankamatik kartıyla veya kredi kartıyla kolaylıkla yapabilir.”



CebimPOS’tan hali hazırda tüm şahıs firmaları ve tüzel müşteriler yararlanıyor. Başvurusu Kuveyt Türk şubelerinden yapılan uygulamayı birkaç dakika içerisinde kullanıma sundukları bilgisini veren Delipoyaz, ürünün tanıtımı çok kısa bir süre önce yapılmasına rağmen ciddi bir taleple karşılaştıklarını söyledi.



PAYNET 12 TAKSİT İMKANI



Paynet, ana şirket, bayi ve tüketici arasındaki nakit akışını yapay zeka ve çoklu kanal stratejisiyle sağlıyor. Firma, ödeme çözümü için ana şirketle anlaşarak ana firmanın ve tüm bayilerinin gerek ÖKC özellikli fiziksel POS gerekse sanal POS aracılığı ile tahsilatlarını yapabilmesine imkan veriyor. Bu özellikleri nedeniyle fiziksel POS kullanmadan sanal POS ile birçok işlemin yapılabileceğini söyleyen Paynet Genel Müdürü Bakay Korkmaz, “Bu sayede internet üzerinden

‘PayPortal’, cep telefonu ve tablet ile mobil ödeme için ‘Paynet CepPOS’, uzaktan ödemeler için ‘PayLink’ ile SMS ve e-mail üzerinden link gönderimi ile tahsilat yapılabiliyor” dedi.



Paynet Sanal POS ürünlerinin Türkiye’deki tüm kart programlarını desteklediği bilgisi de veren Korkmaz, bu sayede işletmelerin de tek sözleşme ile bütün kart programları ile anlaştığını hatırlatıyor. Şirketlerin tüm bankalarla tek tek mutabakat yapmak yerine tüm tahsilatları kendi seçtiği hesaba yönlendirebildiğini söyleyen Korkmaz, Paynet Sanal POS hakkında şu bilgiyi veriyor:



“Tüketici mağazaya hangi kartla gelirse gelsin alışverişini 12 taksite kadar bölebiliyor. Satış yapılır yapılmaz tüm paydaşlar (bayi-bölge bayisi-ana firma) ödemelerini anında alıyor. Müşterilerin ağırlığı bayi ağı olan kurumsal firmalardan oluşuyor. Paynet ile çalışmaya başlayan firmaların yaklaşık altı aylık kredi kartı ciro artışı yüzde 20’yi geçiyor. Sanal POS hizmetimizle yeni bir kanal açtık. Bayi ağı olan şirketler çek, senet veya tahsilat sorunuyla uğraşmamak için bu çözüme başvuruyor. Bu çözümle şirketlerin enerjisini tahsilata değil büyümeye harcamasını sağlıyoruz.”



Paynet ayrıca müşterilerine kart saklama hizmeti de sağlıyor. Bu sayede kart bilgilerinin Paynet ortamında saklanması ve daha sonraki işlemlerin, kart bilgisinin yeniden alınmasına gerek kalmadan gerçekleştirilmesi sağlanmış oluyor. Paynet Cep POS için müşterilerinden ayrıca bir ücret de talep etmiyor. Komisyonda farklılaştırma yapmıyor. Oranların klasik POS oranları ile paralel seyrettiğini söyleyen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürüyor:



“CepPos, özellikle sahada aktif olarak satış yapan işletmeler için son derece kullanışlı ve teknolojik bir tahsilat çözümü. Android veya iOS tabanlı tüm akıllı cihazları tek bir uygulama ile POS cihazına dönüştürebiliyoruz. Paynet’in sağladığı tek sözleşme ile tüm kartlardan tahsilat yapma opsiyonu sağlanıyor. Teknik servis gibi ev ya da işyerinde verilen hizmetler için kredi kartı ile ödeme opsiyonu sunuyoruz. Sınırsız sayıda kullanıcı açabilme özgürlüğü ile tüm satış ekibine ücretsiz CepPos verilebiliyor. Bunun için tek yapmaları gereken cep telefonlarına Paynet CepPos uygulamasını indirmek.”



Korkmaz’ın verdiği bilgiye göre, Paynet sanal POS’un 2018’de işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 100 artış kaydederek 1.5 milyar TL’ye ulaştı. 2019’da da benzer oranda büyümeyi hedeflediklerini ifade eden Korkmaz, “Paynet Sanal POS’unu kullanan yaklaşık 15 bin üye işyeri var. Sektör bazlı ek taksit, kart saklama, cari bakiyeye göre dinamik oranlar, parçalı ödeme, yapay zeka ve büyük veri destekli ürün ve kampanyalar gibi yenilikçi çözümlerle müşterilerimizin finans, satış, pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunuyoruz” dedi.



ÖDEAL HEDEF, POS ALAMAYAN KOBİ’LER



Ödeal 2014’ten beri başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelere POS cihazı gerektirmeden, cep telefonundan mobil ödeme imkanı sunuyor. Ödeal Cepte POS ile yüksek maliyetler sebebi ile bankalardan POS alamayan esnaf ve küçük işletmeleri bankacılık sistemine dahil ettiklerini ve asıl amaçlarının bu olduğunu söyleyen Ödeal Kurucu Ortağı Fevzi Güngör, “28 bin üye işyerimizin çoğunluğu daha önce POS kullanan işletmeler değildi. İşlemimiz, bütün Android ve iOS temelli akıllı cep telefonlarıyla yapılabiliyor” dedi. Ödeal Mobil POS ile işletmeler, herhangi bir sabit maliyete, aylık kota sınırına takılmadan kredi kartı ve banka kartından tahsilat yapabiliyor. Bunun işletmelerin yaşadığı en büyük avantaj olduğunun altını çizen Güngör, uygulama hakkında şu bilgiyi veriyor:



“Ayrıca bir sürü bankanın farklı uygulamaları yüzünden bürokrasiyle uğraşmak külfetinden kurtuldular. Onlar yerine bu işlemleri Ödeal olarak biz üstlendik. Taksit ve kampanyalarımız da var. 2015’ten bu yana taksit uygulamamız sayesinde üye işyerlerimiz sattıkları ürün ya da hizmetlerin bedelini 2-3-6-9 ya da 12 taksite bölme imkanını kavuştu. Sabit maliyet, aylık kota ve bürokratik işlem sıkıntıları olmaması, bu ürünü kullanmalarının en önemli nedenler.”



Güngör’ün verdiği bilgiye göre, Ödeal’da tek çekim işlemler için tüm vergiler dahil komisyon oranı yüzde 2.75. Ancak taksit oranlarına göre de komisyon oranları değişiklik gösterebiliyor. Mobil POS’u yazarkasa POS kullanma zorunluluğu olmayan tüm esnaf ve küçük işletmelerin mutlaka kullanması gerektiğine vurgu yapan Güngör, Ödeal’a ilişkinse şu bilgiyi veriyor:



“2018 verilerine göre, 81 ilde 69’dan fazla sektörde hizmet vererek, 28 bini aşkın işyerine ulaştık. Ödeal’ın toplam üye işyeri sayısının yüzde 71’ini bireysel girişimciler ve şahıs şirketleri, geri kalan yüzde 29’luk kısmını ise, limited şirketler, kooperatifler, dernekler oluşturuyor. 2018’de 200 milyon TL’ye yakın işlem hacmi gerçekleşti.”



PAYU DÖVİZ ÜZERİNDEN ÖDEME İMKANI



PayU, Ekmob ile birlikte geliştirdiği PayU mPOS uygulaması ile müşterilerine hizmet veriyor. Uygulama sayesinde kullanıcılarına POS makinesi kullanmadan ödeme imkanı sunduklarını açıklayan PayU Türkiye CEO’su ve PayU Ürün Strateji Başkanı Emre Güzer, “Ayrıca akıllı telefonlar üzerinden kredi ve banka kartı üzerinden ödemelerin her yerde ve her zaman güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Uygulama, Android ya da iOS işletim sistemine sahip tüm akıllı cihazlarda kullanılabiliyor” dedi. Güzer’in verdiği bilgiye göre, uygulama taksit imkanı; VISA, MasterCard ve American Express kartlarıyla işlem; TL, euro, dolar ve pound üzerinden ödeme yapma; müşterinin işlemi imzayla onaylayabilmesi; SMS ve e-posta ile işlem bildirimi; harita üzerinde işlem görüntüleme imkanı; tek hesap üzerinden farklı kullanıcı desteği ve ödemeleri ek bir cihaz ya da yazılım gerekmeksizin tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirme gibi süreci kolaylaştıran birçok özellik sunuyor. Uygulama aynı zamanda Level 1 PCI DSS v3.1’le de uyumlu.



PayU mPOS’u ağırlıklı tahsilat sürecini kolaylaştırmak amacıyla distribütör ve B2B firmalarına sundukları bilgisi de veren Güzer, uygulama hakkında şu bilgileri veriyor: “Halihazırda tüm tahsilat sürecini akıllı cihazlardan takip eden firmalar, ek bir cihaz taşımaya gerek kalmadan ödeme süreçlerini de yönetebiliyor. İşlem komisyon oranları ise, firmanın iş modeli ve ciro oranı doğrultusunda değişiyor. B2B firmalardan yoğun taleple karşılaşıyoruz. Ekmob’un işyerlerine yönelik bir saha operasyonu yazılımı da bulunuyor. Onlarla işbirliğimiz doğrultusunda saha operasyonlarını daha etkili yönetmek isteyen ve tahsilatlarını anında yapmak isteyen işyerlerine de bu çözümümüzü sunuyoruz.”



ING BANK YAKINDA HAYATA GEÇECEK



ING Bank Türkiye’de Android tabanlı akıllı cep telefonlarını kısa zaman içinde POS cihazına dönüştürmeye hazırlanıyor. ING Bank KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, “ING Grubu tarafından desteklenen bu çalışmayla, akıllı cep telefonları, herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan, NFC (Near Field Communication-Yakın Alan İletişimi) teknolojisiyle, tek başına kartlı işlem yapabilecek ve POS cihazına dönüşecek” dedi.



Bu sayede basit usul vergi ile çalışan ve düşük tutarlı işlem adetleri olan küçük esnafın ödeme almasını kolaylaştıracak bir uygulamayı hayata geçireceklerine dikkat çeken Çakır, ING Bank Üye İşyeri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü'nün söz konusu ürünü pilot olarak çalıştırmaya başladığını söyledi. Çakır’ın verdiği bilgiye göre, POS’a dönüşecek cep telefonlarından 90 TL altındaki işlemler için temassız işlem yapılabilecek. Çalışma ING’nin faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de değerlendirilecek.



Avantajı çok



- Uygulamalar genellikle cüzdan özellikli olduğu için tüm kredi kartı ve ATM kartlarından ödeme kabul ediyor.

- Tek çekim veya taksit imkanı var.

- Kurulum, aidat, bakım veya cihaz gibi ücretler yok.

- Uygulamaların çoğu yalnız çekim yaptığı tutar üzerinden komisyon talep ediyor. Dileyen işyerlerine aylık sabit ücret imkanı sunuluyor.

- POS’lara göre daha düşük komisyon oranları talep ediliyor.

- Kağıt sıkışması rulo bitmesi, tuş takımının bozulması gibi POS cihazlarında yaşanan teknik sorunlar ortadan kalkıyor.

- Bayi ağı olan şirketler çek, senet veya tahsilat sorunlarıyla uğraşmıyor.

- POS’a bağımlı olmadığı için sınırsız sayıda kullanıcı imkanı var.

- Bazı uygulamalarda sadece TL değil euro, dolar hatta sterlin üzerinden ödeme imkanı sunuyor.

- İşyerleri anlık olarak POS işlemlerini görüntüleme ve ciro takibini cep telefonundan yapabiliyor.

- QR kod uygulamaları sayesinde kart kullanıcılarının kartı yanında olmadan işlem yapabiliyor.

- Temassız işlem yapılabiliyor.