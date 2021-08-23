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Restoran ve kafeler için e-Adisyon dönemi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, e-Belge uygulamalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Kağıt kullanımının azaltılması ve dijitalleşmenin yaygınlaştırılması olan e-Belge e-Uyum (e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-irsaliye, e-SMM gibi) uygulamaları sayesinde, işletmeler zaman, para ve iş yükünden tasarruf elde ederken, ticari iş süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetiyorlar.

Restoran ve kafeler için e-Adisyon dönemi geliyor
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e-Dönüşüm sürecinde sıradaki belge olarak e-Adisyon geliyor. e-Adisyon yeni bir belge türü olmayıp, masada servis yapan hizmet işletmelerinin, kağıt ortamda düzenledikleri adisyon belgelerinin, elektronik ortamda “e-Adisyon” olarak düzenlenmesidir. 185, 200, 298 ve 299 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen; lokanta, kafeterya, pastane, bar, gazino gibi masada servis yapan hizmet işletmelerin, iş süreçlerinin kolaylaşması hedefleniyor. Diğer e-Belge e-Uyum uygulamalarında olduğu gibi, e-Adisyon’da da belgenin elektronik ortamda düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi, belgenin GİB’e elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik ortamda arşivlenmesi gibi süreçler yer alıyor.

e-Adisyon’a geçme aşamaları nelerdir?

e-Adisyona geçecek olan bir hizmet işletmesinin, öncelikle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya dahil olması gerekiyor. Ardından, Tebliğ’deki usul ve esaslara uygun olarak gerekli hazırlıkların yapılması gerekiyor. Sonrasında, e-Adisyon uygulamasına geçebilmek için başvuru aşamasına geçiliyor. İşletmeler, e-Belge e-Uyum uygulamalarına genellikle özel entegratör yöntemi ile geçiyorlar. Dijital dönüşüm lideri özel entegratör Uyumsoft, 25 yıllık tecrübesi ile 50 binin üzerindeki müşterilerine katma değerli servisler sunarak, onların uçtan uca tüm iş süreçlerini mekan bağımsız yönetmelerini sağlıyor. Müşteri memnuniyetini, kesintisiz hizmet, 7/24 destek, hızlı aktivasyon, ücretsiz eğitimleri ve zengin ürün çeşitliliği ile sağlamaya devam ediyor. Uyumsoft’un dijital dönüşüm uzmanları tarafından e-Adisyon hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Covid-19 önlemleri kapsamında, birçok lokanta, kafeterya, bar vd işletmelerde, tablet uygulaması kapsamında, karekod ile ürün seçimi ve mobil cihazlarla menü sunumu gibi dijitalleşme çalışmalarına başlandı. Tebliğ kapsamında, işletmeler e-Adisyon belgelerini de bu cihazlar üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, 30 Temmuz 2021 tarihinde GİB tarafından e-Adisyon belgesi teknik kılavuzu yayınlandı. Burada, e-Adisyon belgesinin oluşturulması, mali mühür ile zaman damgalı imzalanması, oluşturulan raporların GİB sistemine aktarılması gibi süreçlere dair, yazılım geliştirecek olan kişi ve kurumların çalışmalarını yaparken ihtiyaç duyacakları teknik bilgiler detaylı şekilde yer alıyor.

e-Adisyon belgesinde hangi bilgiler bulunuyor?

Gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri tarafından sunulan hizmetin veya emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen adisyon belgeleri, e-Adisyon uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından müşteriden sipariş alınırken Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen asgari bilgileri ihtiva edecek içerikte ve belirlenen belge formatında elektronik ortamda düzenlenecektir.

Lokanta, pastane, kafeterya, bar, gazino gibi bir hizmet işletmesine, müşteri geldiğinde, açılacak olan e-Adisyon belgesinin, müşterinin masasında kağıt çıktısının bulundurulması zorunlu olmayıp müşteri ödemesinin yapılması sırasında, eş zamanlı olarak, e-Fatura’ya veya e-Arşiv Fatura’ya veya yeni nesil ÖKC’lerde düzenlenecek perakende satış fişine dönüştürülmesi gerekiyor.

e-Adisyon belgesinin üzerinde yer alması gereken bilgilere baktığımızda şunları söyleyebiliriz; öncelikle hizmet işletmesinin unvanı, TCKN/VKN‘si, vergi dairesi ve adresi yer alıyor. Belgenin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak zamanı ve e-belge numarası bulunuyor. Müşteriye sunulacak olan hizmetin veya ürünün adı ve miktarı yazılıyor. Hizmetin tamamlanması ile birlikte, e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya ökc’lerde düzenlenecek satış fişinde kdv hariç ve dahil toplam hizmet tutarı bulunuyor. Düzenlenecek e-Adisyon belgesinin ilintili olacağı e-Fatura ve e-Arşiv Faturası’nın tekil numarası veya perakende satış fişinin düzenlendiği ökc’nin cihaz sicil numarası yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
E-Belge E-UyumE-faturaE-Arşiv FaturaE-DefterE-İrsaliyeE-smmHazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi BaşkanlığıGİB
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