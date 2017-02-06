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Robokurtlar ilk kez oyunda

Türkiye’nin en çok oynanan MMOFPS oyunu Wolfteam için şimdiye kadar görülmemiş karakterlere de yer veren yeni güncellemesini yayınladı.

Robokurtlar ilk kez oyunda
Başak Berber yazıyor - Güncelleme, getirdiği yeniliklerle mevcut oyuncuların heyecanını ikiye katlarken, gerçek bir FPS deneyimi arayan yeni oyunculara da zengin bir içerik sunuyor.
Yeni güncellemeyle Wolfteam tarihinde ilk kez, kurt versiyonu Robokurt olan karakterler ekibe katılıyor. Oyuna ayrı bir heyecan ve mücadele keyfi getirecek Ruslan Ionov ve Kyle Worker adlı bu karakterler 260 cana sahip.

2 yeni harita 

Wolfteam’in yeni güncellemesinde oyuna “Dolunay Üssü” ve “Çıkış” haritaları ekleniyor. İşgal moduna özel olarak getirilen “Dolunay Üssü” haritasında oyuncular istedikleri kadar uzun zıplayabilir ve havada rakipleri ile soluksuz kapışmalara imza atabilirler. Kurt Akını modu için özel olarak getirilen “Çıkış” haritasında ise amaç tüm kurtları yok ederek hayatta kalmak.
 
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FPSRobokurtlarWolfteamMMOFPS Oyunu Wolfteam
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