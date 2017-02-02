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Robotlar Madrid'de görücüye çıktı

İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen "Global Robot Expo" fuarında sağlıktan, gündelik hayata kadar insanlara hizmet eden robotlar tanıtıldı.

Robotlar Madrid'de görücüye çıktı

MADRİD
İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen "Global Robot Expo" fuarında sağlıktan, gündelik hayata kadar insanlara hizmet eden robotlar tanıtıldı.
Madrid'de bu yıl 2.si düzenlenen "Global Robot Expo"ya katılan firmalar, birbirinden farklı ürünlerini tanıttı. Robotlar arasında, felçli ya da yürüme zorluğu çeken hastalara yardım edenler, gece evde çıkan olası bir yangını söndürmeye yarayanlar, özürlü çocuklara gündelik yaşamı kolaylaştıranlar, patlayıcı madde taraması yapanlar, temizlikçi robotlar ve çevreye duyarlı olanlar en fazla ilgiyi çekti.
Global Robot Expo etkinliğinin sorumlularından Enric Forner basına yaptığı açıklamada "insanların artık robotlardan korkmadığını" vurgulayarak, "Değişim korkusu sona erdi. Biz bu teknolojiyi küreselleştirmek istiyoruz. Robotların, insanları işinden etmeyeceğini, sadece onlara yardım edeceğini tüm dünya bilmeli." dedi.
Bu arada son yıllarda insanlar arasında kullanımı artan ve büyük ilgi gören "drone" çeşitleri fuarda tanıtıldı. Bir firmanın, orman yangınlarını söndürmek için kurduğu "drone filosu" ilgi çekti. Firma temsilcileri tarafından verilen bilgilerde, insansız hava araçlarının her birinin 3 bin litre su taşıma kapasitesine sahip olduğu ve 2 saat süreyle kullanılabileceği belirtildi. Diğer bir firma da, olası bir terörist saldırı veya doğal felaketlerin ardından güvenlik güçlerinin çalışmalarına yardım etmek için tasarlanmış drone'larını tanıttı. Ayrıca "Madrid Drone Film Festivali" adı altında ilk kez sadece drone ile çekilmiş kısa metrajlı film yarışması da organize edildi.
Global Robot Expo, 4 Şubat'ta sona erecek.
Muhabir: Şenhan Bolelli

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