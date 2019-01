ROMANTİK HEDİYELER OUT TEKNOLOJİK HEDİYELER IN!

Peluş ayıcıklar, kalpli yastıklar ve kırmızı güller Sevgililer Günü’nün vazgeçilmez hediyelerinden… Ancak özellikle son yıllarda romantik ve aşkın simgesi olarak görülen bu tür hediyelerin yerini günlük ve sosyal yaşama konfor ve fonksiyonellik katan teknolojik hediyeler aldı. Konu hem Sevgililer Günü hem de teknoloji olunca ne alacağına karar veremeyenlerin imdadına teknolojik hediye önerileri ile teknoloji perakendeciliğinin öncü firmalarından İstanbul Bilişim yetişiyor. İşte hediye seçimini son ana bırakmak istemeyenlere İstanbul Bilişim’den öneriler…



Cep Telefonu



Cep telefonu bir sevgiliye alınacak hediyeler arasında her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Sevgilinizin telefonu bir hayli eskidiyse değiştirmek için sevgililer günü harika bir zamanlama! Birçok marka ve model arasından karşılaştırmalar yaparak ona en uygun telefonu hediye edebilirsiniz.



Fotoğraf Makinesi



Şüphesiz yan yana olduğunuz her an özel yalnız bu anların kaçını hatırlayabiliyorsunuz? Birlikte yapılan uzun seyahatler, beraber keşfedilen mekanlar, el ele gidilen konserler, baş başa yenen yemekler… Zamanda yolculuk yapmak isteyenler için sevgilinize alacağınız fotoğraf makinesi ile tüm anlarınızı ölümsüzleştirebilir, anılarını çoğaltabilirsiniz.



Kulaklık



Hediye konusunda zamanınız iyice daraldı ve ne alacağınıza hala karar veremediyseniz onun sevdiği tarz ve özellikte bir kulaklık işi çözecektir. Farklı renk seçenekleri ve modelleri arasından onun severek kullanabileceği bir kulaklık hem sizi hediye stresinden kurtaracak hem de onun hoşuna giden bir sevgililer günü hediyesi olacaktır.



Taşınabilir Şarj Aleti



Akıllı telefonu olan birçok kişinin yaşadığı şarj problemini sevgiliniz de yaşıyor ve sık sık aranızda iletişim kopukluğuna neden oluyorsa ona alacağınız bir taşınabilir şarj cihazı ilişkiniz için hayat kurtarıcı olabilir. Taşınabilir şarj cihazını her yerde rahatlıkla kullanabilir ve telefonunu hızla şarj edebilir.



Saç Şekillendiriciler



Kadınların özellikle günlük hayatta çok sık kullandığı teknolojik aletler arasında yer alan, saç düzleştiricisi, saç maşası ve saç kurutma makineleri kadınlar için hayati önem taşıyor. Sevgililer Günü’nde ona alacağınız romantik bir hediye yerine onun artık ısınmayan, şekil vermeyen ve tam kurutmayan saç bakım aletlerini yenileyebilirsiniz. Unutmayın; kullanışlı ve estetik tasarımlar bu hediye grubu için ön plana çıkan önemli ayrıntılar.



Saç-Sakal Bakım Seti



Sevgilinize günlük hayatta çok sık kullandığı tıraş makinesi alarak Sevgililer Günü’nde eşsiz bir tıraş deneyimi sunabilirsiniz. Hem kullanışlı hem de uzun ömürlü bir hediye almak isteyenler için güzel bir seçim olacaktır.