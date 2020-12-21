Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Van cinayet mersin Mardin TFF 1. Lig
Katkı verdi ödül aldı
Katkı verdi ödül aldı
Djitali anlattılar
İşte dijital dönüşüm
Senin kahven hangisi?
Senin kahven hangisi?
Zoru başardık
Zoru başardık
4 milyon üretildi
Üretimi 4 milyona vurdu

Şahinbey destekliyor espor turnuvası yapılıyor

Ülkemizde de federasyonu kurulan ve geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporların yaygınlaştırılmasına destek olmak amacı ile Şahinbey Belediyesi, ülkemiz genelinde ‘League of Legends 1v1’ turnuvası düzenliyor.

Şahinbey destekliyor espor turnuvası yapılıyor

Dünyada ve ülkemizde korona virüs salgını sebebi ile evde kalan gençlerimizin, kaliteli, verimli ve doğru vakit geçirebilmesi için birçok etkinlik ve turnuva düzenleniyor. Ülkemizde de federasyonu kurulan ve geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporların yaygınlaştırılmasına destek olmak amacı ile Şahinbey Belediyesi, ülkemiz genelinde ‘League of Legends 1v1’ turnuvası düzenliyor.

Turnuvanın ödül havuzu ise şöyle:

1. Olan Kişiye : 3500₺,

2. Olan Kişiye : 2500₺,

3. Olan Kişiye : 1500₺,

4. Olan Kişiye : 500₺,

5. Olan Kişiye : 500₺,

6. Olan Kişiye : 500₺,

7. Olan Kişiye : 500₺,

8. Olan Kişiye : 500₺

Kurallar :

– 14 Yaşından küçükler turnuvaya katılım gösteremez.

– Turnuvaya kayıt olurken verdiğiniz iletişim bilgileri güncel ve doğru olmalıdır, ulaşılamaması halinde turnuvadan men edilebilirsiniz.

– Turnuva hakkında tüm detaylar üst bilgide eklenen linktr.ee/Gaminityworld , Gaminity World ve Şahinbey Belediyesi sosyal medya hesaplarından, ayrıca mail aracılığıyla, kayıt olurken kullandığınız mail adresine iletilecektir. Turnuva bilgilendirilme ve güncel bilgilerin takip sorumluluğu katılımcıya aittir.

– Fikstür bilgilendirmeleri 25 ARALIK 2020 19:00’dan sonra yapılacaktır. Fikstür’de oluşabilecek problemlere fikstür paylaşımından itibaren 6 saat içerisinde itiraz edebilirsiniz.

Bilgilendirme :

– Turnuva Solo queue ( Solo Q ) sisteminde takımsız 1 v 1 şeklinde olacaktır.

– Turnuva tek eleme usulü başlayacak olup sadece final maçı BO3 olacaktır.

– Turnuva kural ve bilgilendirme kitapçığı turnuva kayıtları bittikten sonra her katılımcıya mail yoluyla iletilecektir.

– Turnuvaya katılım ücretsizdir.

– Turnuva Ödülleri Şahinbey Belediyesi tarafından belirlenecek ve takdim edilecektir.

– Turnuva anında League of Legends oyununun en güncel versiyonu kullanılacaktır.

Eğer siz de League of Legends oyununda kendinize güveniyorsanız ve bu turnuvada yarışmak istiyorsanız buradan kayıt formuna erişebilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ : 25 ARALIK 2020 19:00

TURNUVA BAŞLAMA TARİHİ : 26 ARALIK 2020

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
ESPORŞahinbey BelediyesiTurnuvaLeague Of Legends 1v1
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.