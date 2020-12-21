Şahinbey destekliyor espor turnuvası yapılıyor

Dünyada ve ülkemizde korona virüs salgını sebebi ile evde kalan gençlerimizin, kaliteli, verimli ve doğru vakit geçirebilmesi için birçok etkinlik ve turnuva düzenleniyor. Ülkemizde de federasyonu kurulan ve geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporların yaygınlaştırılmasına destek olmak amacı ile Şahinbey Belediyesi, ülkemiz genelinde ‘League of Legends 1v1’ turnuvası düzenliyor.

Turnuvanın ödül havuzu ise şöyle:

1. Olan Kişiye : 3500₺,

2. Olan Kişiye : 2500₺,

3. Olan Kişiye : 1500₺,

4. Olan Kişiye : 500₺,

5. Olan Kişiye : 500₺,

6. Olan Kişiye : 500₺,

7. Olan Kişiye : 500₺,

8. Olan Kişiye : 500₺

Kurallar :

– 14 Yaşından küçükler turnuvaya katılım gösteremez.

– Turnuvaya kayıt olurken verdiğiniz iletişim bilgileri güncel ve doğru olmalıdır, ulaşılamaması halinde turnuvadan men edilebilirsiniz.

– Turnuva hakkında tüm detaylar üst bilgide eklenen linktr.ee/Gaminityworld , Gaminity World ve Şahinbey Belediyesi sosyal medya hesaplarından, ayrıca mail aracılığıyla, kayıt olurken kullandığınız mail adresine iletilecektir. Turnuva bilgilendirilme ve güncel bilgilerin takip sorumluluğu katılımcıya aittir.

– Fikstür bilgilendirmeleri 25 ARALIK 2020 19:00’dan sonra yapılacaktır. Fikstür’de oluşabilecek problemlere fikstür paylaşımından itibaren 6 saat içerisinde itiraz edebilirsiniz.

Bilgilendirme :

– Turnuva Solo queue ( Solo Q ) sisteminde takımsız 1 v 1 şeklinde olacaktır.

– Turnuva tek eleme usulü başlayacak olup sadece final maçı BO3 olacaktır.

– Turnuva kural ve bilgilendirme kitapçığı turnuva kayıtları bittikten sonra her katılımcıya mail yoluyla iletilecektir.

– Turnuvaya katılım ücretsizdir.

– Turnuva Ödülleri Şahinbey Belediyesi tarafından belirlenecek ve takdim edilecektir.

– Turnuva anında League of Legends oyununun en güncel versiyonu kullanılacaktır.

Eğer siz de League of Legends oyununda kendinize güveniyorsanız ve bu turnuvada yarışmak istiyorsanız buradan kayıt formuna erişebilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ : 25 ARALIK 2020 19:00

TURNUVA BAŞLAMA TARİHİ : 26 ARALIK 2020