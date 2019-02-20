Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor

Samsung Galaxy S10 ailesi bu gece tanıtılıyor. ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenecek ve Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak olan etkinlikte Samsung Galaxy S10E, S10 ve S10+ modellerinin tanıtılması bekleniyor. Galaxy Unpacked isimli etkinlikle ek olarak katlanabilir ve isminin Samsung Galaxy Fold olması muhtemel telefonu da duyurulacak.



Tanıtım ile eş zamanlı olarak telefonları inceleyip sizlere en yeni bilgileri aktaracağız. Videolar için YouTube kanalımızı (youtube.com/teknolojioku), haberler için de www.teknolojioku.com adresini takip etmeyi unutmayın. Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak olan yayını canlı olarak sizlere aktaracağız.



Samsung Galaxy S10 lansmanını canlı izleyin!



Teknoloji devi Samsung, bugün ABD'nin San Franciso şehrinde gerçekleştireceği etkinlik ile beraber S10 ailesini bizlerin beğenisine sunacak. Peki S ailesinin yeni üyeleri bizlere neler sunuyor? Gelin hep beraber S10 ailesinin özelliklerine bu akşam canlı yayında göz atalım. Canlı yayınımız saat 22:00'da YouTube kanalımızda başlayacak. O saate kadar takipte kalın: