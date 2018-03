Samsung Yeni Telefonlarını Piyasaya Sürdü

BARCELONA (AA) - Samsung'un yeni akıllı telefonları Galaxy S9 ve S9 Plus Barcelona'da resmen görücüye çıktı. Emojilerin kişiselleştirilmesi, tansiyon ölçme gibi özellikleri ile öne çıkan telefonların Türkiye satış fiyatı 64GB Galaxy S9 için 4 bin 599 lira, 64GB Galaxy S9 Plus için 5 bin 199 lira,128GB Galaxy S9 Plus için 5 bin 399 lira ve 256GB Galaxy S9 Plus için 5 bin 699 lira olarak açıklandı.

Samsung, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi (MWC'18) kapsamında düzenlediği tanıtımla yeni akıllı telefonları Galaxy S9 ve S9 Plus'ı vitrinlere çıkardı.

Samsung'un yeni amiral gemisinde resim, video ve emojileri kişiselleştirerek hareketli olmalarını sağlayan Artırılmış Gerçeklikli Emojiler (AR Emoji), saniyede 960 kare çekebilen ultra ağır çekim özelliği ve düşük ışıklarda kaliteli fotoğraf kalitesini sağlayan kamera öne çıkan özellikler oldu.

Tanıtım kapsamında gazetecilere bilgi veren Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, akıllı telefon teknolojisindeki yeniliklerin, iletişim alışkanlıklarını da değiştirdiğini belirterek, kendini ifade etmenin yeni yöntemlerinde görselliğin öne çıktığını söyledi.

Bu durumun, tüketicinin akıllı telefon seçiminde kamerası en gelişmiş cihazlara yönelmesine neden olduğuna işaret eden Yeğen, "Tüketici görüşüne her zaman öncelik veren Samsung olarak bizler, herkesin hayalinde sahip olmak istediği kamerayı tasarladık. Benzersiz bir kamera performansı sunan Galaxy S9 ve S9 Plus'ın Türkiye'deki son kullanıcılar tarafından çok beğenileceğine inanıyoruz." dedi.



- "S9'la tansiyon ölçülecek"



Türkiye'de günde yaklaşık 40 milyon GIF dosyasının, 200 milyon da emojinin karşılıklı gönderildiğine dikkati çeken Yeğen şu bilgileri verdi:

"GIF ve emojiler duygularımızı ifade etmek konusunda önemli rol oynuyor. Galaxy S9'la kendinizi temsil etmenizi sağlıyoruz. Bu ürünlerde önemli bir yeniliğe daha imza attık. Cep telefonuyla, parmağınızı dokunmak suretiyle tansiyonunuzu çok ciddi hassaiyetle ölçebileceksiniz. Bu önemli bir adım."

Toplantıda verilen bilgilere göre, Galaxy S9 ve S9 Plus, 12 kareyi bir araya getirebilen özel işlemci gücüne ve hafızasına sahip. Seçilen karedeki hareketi tespit ederek kaydı otomatik olarak başlatan Hareket Algılayıcı özellikli kamera, saniyede 960 kare çekebiliyor. Kullanıcılar, 35 farklı seçenek arasından fon müziği ayarlayıp, istediği sosyal medyada paylaşabiliyor.



- Samsung'da Emojiler kişiselleşti



AR Emoji özelliğinde kullanılan veri-tabanlı bir makine öğrenimi algoritması, kullanıcının 2 boyutlu görüntüsünü analiz ederek ve 100'den fazla yüz ifadesi ile karşılaştırarak göz kırpması, kafa sallama gibi ifadeleri taklit eden 3 boyutlu bir model oluşturuyor. AR emoji gerçek hayattaki duyguları istenilen uygulamada paylaşılacak formatta emojilere dönüştürüyor.

Telefonun öne çıkan özelliklerinden biri de ses özelliği oldu. Galaxy S serisinin yeni modelleri, AKG tarafından geliştirilen stereo hoparlörüyle birinci sınıf ses kalitesi sunmak üzere tasarlanırken, telefonlar bunun yanında 360 derece ses etkisi veren Dolby Atmos'u da destekliyor.

Sonsuz Ekran tasarım anlayışını sürdüren Super Amoled ekran, kullanıcının dikkatini dağıtan hiçbir unsura yer vermeyerek seyir keyfini artırmayı hedeflerken, ayarlanabilir kontrast iyileştirme özelliği sayesinde cihazlar doğrudan gün ışığı altında da rahatça kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

25 Şubat itibarıyla ön satışa sunulan telefonlar Türkiye'de 1 Mart itibarıyla mağazalardaki yerini alacak. Türkiye piyasasına gece siyahı, titanyum grisi ve yeni leylak moru renk seçenekleriyle sunulacak telefonların Türkiye lansmanının ise Mart ayının üçüncü haftasında yapılması planlanıyor.

Telefonların Türkiye satış fiyatı ise 64GB Galaxy S9 için 4 bin 599 lira, 64GB Galaxy S9 Plus için 5 bin 199 lira, 128GB Galaxy S9 Plus için 5 bin 399 lira ve 256GB Galaxy S9 Plus için 5 bin 699 lira olarak açıklandı.

Ön siparişlerde ve 1'inden itibaren 22 Mart'a kadar yapılan alımlarda kullanıcılara özel kampanyalar ve anında kredi seçenekleri sunulacak.