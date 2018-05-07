Savunmanın yeni ürünü tatbikatta tanıtılacak - Patlamalara ve ateşli silahlara dayanıklı şekilde geliştirilen ve sahada kendini kanıtlayan Patlamaya Dayanıklı Modüler Şelter, ilk sınavını savunma sanayisinde yürütülen bir silah sisteminin test sürecinde görev alarak verdi - EFES-18 Tatbikatı'nda ilk kez sergilenecek PADMER, RPG ve havan tehditlerine karşı da koruma sağlayacak

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye’de hem patlamalara hem de ateşli silahlara dayanıklı şekilde geliştirilen ve sahada kendini kanıtlayan Patlamaya Dayanıklı Modüler Şelter (PADMER), ilk kez Efes 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda sergilenecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde 11 Mayıs'a kadar sürecek tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikat kapsamında, fuar anlayışı içerisinde 35 savunma sanayisi firması tarafından Savunma Sanayi Sergisi açılacak.

Sergide, patlamaya dayanıklı yapı tasarımı ve imalatı konusunda uzman OFM Mühendislik, 3 yıllık yoğun bir Ar-Ge süreci sonunda gerçekleştirilen saha testlerinden başarıyla geçen modüler yaşam alanı/sığınak PADMER'i Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve yabancı askeri yetkililere tanıtacak.

OFM Mühendislik Genel Müdürü Fuat Mörel'in verdiği bilgilere göre, PADMER, askeri ve sivil uygulamalarıyla geniş bir kullanım alanına sahip bulunuyor. PADMER'in tasarım ve üretimi yerli olarak gerçekleştiriliyor. Modüler tasarımı sayesinde ihtiyaç makamlarının taleplerine ve farklı tehdit senaryolarına uygun olarak kolaylıkla şekillendirilebiliyor.

Patlamaya dayanıklı ve kurşun geçirmez yapısıyla içinde bulunan personelin ve kritik öneme sahip ekipmanın emniyetini sağlayacak şekilde tasarlanan PADMER, dayanıklılığı, kolay nakledilebilirliği, uygun maliyeti ve farklı karakterde tehditlere karşı sağladığı korumayla öne çıkıyor.

Yapı içerisine girilmesini engelleyerek sabotaj amaçlı saldırıları önleyen özel imalat kapı ve pencerelerle donatılabilen PADMER, RPG ve havan tehditlerine karşı koruma sağlayacak şekilde de imal edilebiliyor.

- "Ar-Ge'si ABD'nin ürünüyle paralel yürütüldü"

Fuat Mörel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen orduları tarafından kullanılmaya başlanan yeni nesil askeri şelterleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığının yerlileştirme vizyonunu da dikkate alarak yerli ve milli imkanlarla üretme düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi.

Projenin TÜBİTAK tarafından desteğe değer görüldüğünü anlatan Mörel, şöyle konuştu:

"PADMER’in Ar-Ge çalışmalarına başladığımız tarihlerde ABD ordusu tarafından da benzer bir çalışma yürütülüyordu. Bugün itibarıyla Pakistan, Güney Sudan, Suriye ve Irak’ta görev yapan ABD misyonlarının korunmasında PADMER benzeri ürünler kullanılıyor. Ar-Ge sürecinin sonunda TÜBİTAK SAGE’nin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz birebir ölçekli açık saha patlama testleriyle tasarım ve imalat metodolojimizi ve PADMER'in güvenilirliğini doğruladık. Uluslararası standartlarda gerçekleştirilen saha testleri neticesinde, farklı tehdit senaryolarına göre çözüm geliştirebilecek noktaya ulaştık. Türkiye’de hem patlamalara hem ateşli silahlara karşı dayanıklı olacak şekilde geliştirilmiş ve sahada kendini kanıtlamış milli bir ürün olan PADMER’i ilk kez EFES’18 Tatbikatı’nda sergileyeceğiz."

- İlk görevini testte yaptı

PADMER’in kamuoyuyla paylaşılmasının ardından gerek resmi kurumlar gerekse savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalar tarafından gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade eden Mörel, "Bu ilginin sonucunda, ülkemizin istikbali için çok önemli olan bir silah sisteminin test sürecinde PADMER’in kullanılmış olmasından dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu aynı zamanda PADMER'in ilk görevi oldu. PADMER’in yaşam ünitesi, mühimmat ünitesi, komuta kontrol ünitesi, yakıt ünitesi, jeneratör ünitesi ve yol kontrol ünitesi gibi farklı konfigürasyonlarının yakın zaman içerisinde ilgili kurumların envanterine gireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.