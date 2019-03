SAW - SITA İşbirliği: Teknolojiler Güncelleniyor!

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, havaalanı operasyonlarının her yönüyle yönetilmesi amacıyla SITA Havaalanı Yönetim Çözümü ile yeni bir iş birliğine imza atıyor.



Ne İşe Yarayacak?



Hayata geçirilen iş birliği kapsamında SITA, havaalanı operasyonlarını daha iyi öngörmesi, planlaması ve kontrol etmesi için, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın gerçek zamanlı verilere erişmesini sağlamak amacıyla mevcut Havaalanı Yönetim Çözümünün (AMS) yeni versiyonunu kuracak. Bu güncelleme sayesinde havalimanının kaynak yönetimi sisteminin otomasyona geçirilmesi de önemli değişikliklerden biri olacak. Bu sayede donanım ve personel gibi kaynakların doğru olarak otomatik belirlenmesi, bir uçağın kapıya yanaşması gibi önceden kurgulanmış senaryolara göre doğru zamanda doğru yerlere sevk edilmesi sağlanacak.



SITA, terminal genelindeki 436 adet ekranla çalışan Uçuş Bilgi Görüntüleme Sistemi’ni son versiyona yükselterek yolcuların her adımda bilgilenmesini sağlayacak. Havayollarının aynı check-in ve boarding altyapılarını paylaşabildiği 200’den fazla ortak kullanımlı terminal donanımı (CUTE) da yenilenecek. SITA BagManager (Bagaj Yönetim Sistemi) çözümü, gidişte 7 milyonu ve gelişte 5 milyon adedi aşkın bagajın işlendiği havaalanında, her bagajı yolculuğu boyunca takip etmeyi kolaylaştırıyor.



Konuyla ilgili bilgi veren İSG CEO’su Ersel Göral,



“Genişleme programımız kapsamında teknolojilerin akıllı kullanımı, yeni altyapımızdan maksimum faydalanmamızı sağlayacak. Müşterilerimize dünya standartlarında hizmet sunarken havayolu müşterilerimize de kendi operasyonlarını daha verimli bir şekilde yönetmede destek verecek. SITA’nın Havaalanı Yönetim Çözümü, uçakların zamanında kalkması, yolcuların terminallerimizde akışını yönetmek ve yolcularımızın seyahatlerini daha da kolaylaştırmak gibi hedeflerimizi gerçekleştirmede kilit rol oynayacak” diye konuştu.



SITA Orta Doğu, Hindistan ve Afrika Başkanı Hani El-Assaad ise şöyle konuştu:



“SITA olarak odağımız daima havaalanı işletmecilerine altyapılarını hem optimal hem müşterilerin daha sorunsuz yolculuklar yapmasını sağlayacak şekilde daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak teknoloji çözümlerini sunmaktır. Dünyanın en hareketli ve en ikonik havalimanlarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na bu hizmeti vermeye devam etmekten büyük gurur duyuyoruz.”