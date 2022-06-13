Sayısı 70 milyonu aştı

EN FAZLA ARTIŞ INSTAGRAM VE TIKTOK’TA

Yılın ilk çeyreğinde kullanıcı sayısını en fazla artıran sosyal medya platformu Instagram oldu. 2022 yılının ilk 3 ayında 2 milyon 250 bin yeni kullanıcı kazanan Instagram’ı, 2 milyon 113 bin yeni kullanıcı ile Tiktok izledi.

İlk çeyrekte kullanıcı sayısını Twitter 1 milyon 50 bin, Snapchat 900 bin, Messenger ise 400 bin artırdı.

Diğer sosyal medya platformlarında ise kayda değer bir artış yaşanmadı.

Youtube, artış olmasa da Türklerin en fazla ilgi gösterdikleri sosyal medya platformu olma özelliğini korudu. 57,4 milyon kullanıcısı olan Youtube’u, 54,4 milyon kullanıcıya sahip Instagram izliyor.

Facebook 34,4 milyon, Tiktok 28,7 milyon, Messenger 17,2 milyon, Twitter 17,1 milyon, Snapchat 13,8 milyon, Linkedin ise 12 milyon kullanıcı sayısına sahip.

ORTALAMA 8 AYRI SOSYAL MEDYA HESABI KULLANILIYOR

Raporda internet kullanıcılarının yüzde 98,5’inin en az bir sosyal medya platformuna üye olduğu, ortalama 8 ayrı sosyal medya hesabı kullanıldığı belirlendi.

Türk kullanıcılar en fazla zamanı Instagram’da geçiriyor. Her ay 20,2 saatin ayrıldığı Instagram’ı, 18,8 saatle Tiktok, 18,5 saatle Youtube, 12,6 saatle Facebook izliyor.

E-TİCARETİN HEDEFİ SOSYAL MEDYA

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 2021’in tamamında 8,9 milyon yeni kullanıcı kazanan sosyal medya platformlarının, kullanıcı sayılarını bu yıl sadece 3 ayda 6,7 milyon artırdıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Sosyal medyanın bu denli büyük kitlelere ulaşması, e-ticaretin reklamlarını bu alana kaydırmasına neden oldu.

Türkiye’de 44 milyon e-ticaret müşterisi var. Hedef, müşteri sayısını günün 8 saatini internette, 3 saat 5 dakikasını ise direkt sosyal medyada geçiren 71 milyonun tamamına ulaşmak. Bu kitlenin tamamı e-ticaret ekosistemine dahil edilirse, halen 400 milyar lira civarında olan yıllık e-ticaret hacmi 750-800 milyar liraya ulaşır.”

