Sektörle elektriği tuttu online platformu açtı

Alçak gerilim tesisatı ekipmanları sektörünün öncü şirketlerinden Günsan Elektrik, Türkiye’deki elektrikçiler için geliştirdiği avantajlarla dolu online platformu GEP CLUB’ı hayata geçirdi. Ücretsiz üye olunabilen GEP CLUB ödüllendirme programı ile elektrikçiler; Günsan ürün ve çözümlerine tek tıkla ulaşabilecek, kampanyalardan yararlanabilecek ve her alışverişlerinde puan kazanarak binlerce ürün arasından alışveriş yapabilecek.

Yenilikçi ürünleri ile sektörde fark yaratan Günsan, Türkiye çapında elektrikçileri ve tüm iş ortaklarını bol kazançlı online bir platformda buluşturuyor. GEP CLUB adı verilen platform elektrikçilere büyük kolaylıklar sunuyor. Tüm elektrikçileri bir araya getirerek tek bir sistemde buluşturan GEP CLUB ile elektrikçiler Günsan ürünlerine ve kampanyalarına, e-öğrenimlerine ve teknik kaynaklara kolaylıkla ulaşabilecek. Ayrıca satın aldıkları ürünlerden puan kazanacak, puanlarını teknolojiden giyime, farklı kategorilerde binlerce hediye alternatifinde kullanabilecek.

Elektrikçilere avantajlar sunan ve elektrikçileri tek bir sistemde buluşturan GEP CLUB uygulaması, Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın konuk olduğu webinar semineriyle Günsan bayilerine tanıtıldı. Günsan Satış Direktörü Ümit Deveci, Günsan Kanal Mükemmellik Müdürü Özgür Bozdoğan ve Günsan Türkiye Bayi Satış Müdürü Enis Ademoğlu, elektrikçilerin hayatını kolaylaştıran ve dijital dünyada rekabette öne çıkarak, yeni deneyimler elde etmelerine katkı sağlayacak GEP CLUB ile ilgili bilgiler verdi.

“Sektörü ilklerle buluşturuyoruz”

Ar-Ge çalışmalarına sektörün üzerinde pay ayıran Günsan’ın dijitalleşme yatırımlarını da arttırdığını söyleyen Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, “Tüm iş ortaklarımızı tek noktada birleştirme hedefiyle hayata geçirdiğimiz GEP CLUB platformu, hızla dijitalleşen dünyada sektörümüz için de bir ilke imza atacak. Yaptığımız birçok çalışma sektörümüzün gelişimine ve değişimine katkıda bulunuyor. “Radius serimiz için özel olarak geliştirdiğimiz Radius App de bunun en güzel örneklerinden biriydi.” dedi. Son yıllarda büyük veri ve verinin analizine odaklandıklarını belirten Çapan, “GEP CLUB ile iş ortaklarımızla iletişimimizi ve etkileşimimizi artıracağımız bir platform kurmayı hedefledik. Bütünleşik pazarlama (Omni-Channel) yaklaşımımız ile iş ortaklarımıza hem online hem de offline dokunmak, müşteri deneyimini geliştirmek, aramızdaki iş birliğini artırmak ve bu sinerji ile iş süreçlerinde verimlilik elde etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Elektrikçilere kazandıran platform!

Ücretsiz üye olunan GEP CLUB’da, elektrikçiler Günsan onaylı iş ortaklarından satın aldıkları her ürünle puan kazanıyor. Puanlarını anında kullanabilen elektrikçiler, Günsan’ın sürpriz fırsatlarından da faydalanarak puanlarını artırabiliyor.

Ustalıklarını geliştirme imkânı

www.gepclub.com üzerinden GEP CLUB üyesi elektrikçiler sadece Günsan ürünlerini satarak değil, ayrıca; online ve geleneksel Günsan eğitimlerine katılarak, zengin içerikli montaj ve teknik bilgi videolarını izleyerek ve anketlere katılarak mesleki bilgilerini güçlendirecek, ustalıklarını pekiştirebilecek ve sistem üzerinde puan kazanmaya devam edecek.

Program Nasıl Çalışır?

Günsan’ın yeni platformu GEP CLUB’a www.gepclub.com adresinden veya cep telefonunuza Biggymobil uygulamasını indirerek, Gepclub proje kodu girilerek üye olunabiliyor. GEP CLUB’a üye olan elektrikçiler yine aynı platform üzerinden kişisel hesaplarını ve puanlarını takip ederek, yönetebilecekler. Üye elektrikçiler ayrıca, platformdaki Hediye Kataloğu üzerinden bir tıkla hemen sipariş verebilecek veya puanlarını daha değerli bir ödül için biriktirmeye devam edebilecek. Seçtikleri hediyeler ise kapılarına kadar teslim edilecek.

Günsan Hakkında

1982’de anahtar priz ve elektrik aksesuarları imalatı yapmak üzere kurulan Günsan, 1995’te halen üretiminin devam ettiği endüstriyel tesisine geçti. Anahtar-priz üretimi ile Türkiye’nin sektöründe öncü şirketlerinden biri olan Günsan, inşaat sektöründe alçak gerilim tesisatı ekipmanları olan elektrik anahtarı, priz, grup priz, şalt malzemesi, kompakt şalter, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarlarından oluşan 17.000 parçalık ürün portföyünü distribütörleri ve bayileri aracılığı ile hem ülke içine hem de dünyada 50’den fazla ülkeye ulaştırıyor.