Siber güvenlik tecrübesini Pakistan’a taşıyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde Aralık 2016’da faaliyetlerine başlayan Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi (BÜSİBER) model alınarak Pakistan’ın önde gelen dört üniversitesinde de benzer merkezler kuruluyor. Almanya’dan Saarland Üniversitesi’nin de dahil olduğu Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ kapsamında desteklenen projenin ilk yüz yüze çalışma toplantıları Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi’nin (BÜSİBER) liderliğinde “Pakistan’da Siber Güvenliği Yeniden Düşünmek: İnsan Faktörünün Temel Rolü” başlıklı Erasmus + projesi kapsamında, Pakistan’ın lider dört yükseköğretim kurumunda benzer merkezlerin kurulması için çalışmalar sürüyor. Ocak 2021’de başlayan projenin, Boğaziçi Üniversitesi düzenlenen çalışma toplantısında, siber güvenlik alanında iş birliğinin salgın koşullarına rağmen nasıl daha da geliştirilebileceği tartışılırken, açılış toplantısına katılan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Pakistan ve Almanya ile çok disiplinli alanlarda süren ortak çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“ALMANYA, PAKİSTAN VE TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNE ÇOK İYİ BİR ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR”

Toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi ve BÜSİBER Kurucu Yöneticisi Prof. Dr. Bilgin Metin, Eramus+ kapsamında desteklenen projenin Almanya’nın yanı sıra Pakistan ve Türkiye arasındaki iş birliklerine çok iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Projede Pakistan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile ona bağlı dört önde gelen yükseköğretim kurumu ve Almanya’dan Saarland Üniversitesi’nin de yer aldığı bilgisini paylaşan Prof. Dr. Metin şunları söyledi:

“Siber güvenliğin merkezde olduğu bu çok disiplinli projenin Almanya, Türkiye ve Pakistan arasında kurulan yükseköğretim iş birlikleri için çok önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda 2016’da Boğaziçi Üniversitesi’nde hayata geçen BÜSİBER benzeri merkezlerin Pakistan’da Lahore Üniversitesi, Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hava Kuvvetleri Üniversitesi ile Karaçi İşletme Yönetimi Enstitüsü’nde de kurulması planlanıyor. Projemizde Pakistan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ile Almanya’dan Saarland Üniversitesi de yer alıyor. Boğaziçi bünyesinde siber güvenlik eğitimleri açısından çok ciddi bir birikimimiz oluştu. Bu yönüyle BÜSİBER, Pakistan'daki üniversiteler için de bir model oluşturuyor. Bu birikimi şimdi Pakistanlı öğrencilere eğitimlerle aktarmak için çalışıyoruz. Saarland Üniversitesi Psikoloji bölümünden bilim insanları da siber güvenlik alanında insan faktörünü araştırmak üzere projemizde yer aldı. Siber güvenliğin sosyal bilimlerle ilişkisini düşündüğümüzde bu ortaklık çok önemli katkılar sağlayacak. Bununla birlikte projemiz sanayi ve sektörde de büyük ilgi uyandırıyor. Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) davetiyle orada yapacağımız toplantıda çalışmalarımızı anlatacağız.”

“BOĞAZİÇİ İLE SİBER GÜVENLİKTE İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

Proje paydaşlarından Almanya Saarland Üniversitesi Psikoloji bölümünden Dr. Nida ul Habib Bajwa ise Boğaziçi gibi Türkiye’nin lider üniversitelerinden biri ile siber güvenlik gibi önemli bir alanda süren iş birliğinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Bilgin Metin'in iki yıl önce proje fikrini kendileriyle paylaştığını ifade eden Dr. Bajwa, “Avrupa Birliği’nin bu projesinde aslen Pakistanlı bir akademisyen olarak bulunmak benim için bir ayrıcalık. Almanya, Türkiye ve Pakistan’dan uzmanların kendi alanlarından bakış açılarını paylaşmalarını çok değerli buluyorum. Ocak 2021’de başlayan projemiz Koronavirüs salgını nedeniyle ne yazık ki sekteye uğrasa da partnerler olarak sürekli iletişim halindeydik ve bu projeyi nasıl daha da ileri taşıyabileceğimizi tartıştık. Bazı özel siber güvenlik araçlarının nasıl yaratabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye’de bulunduğumuz bu bir haftalık süre içinde alanda en iyi pratikleri de görmek istiyoruz. Türkiye’deki en iyi üniversitelerinden Boğaziçi ile böyle bir iş birlikleri yaptığımız için de mutluyuz” diye konuştu.

“BU ÇOK DİSİPLİNLİ PROJE BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAK”

Pakistan Hava Kuvvetleri Üniversitesi Havacılık Mühendisliği bölümünden Dr. Ammar Masood ise Pakistan’ın Türkiye’yi kardeş ülke olarak gördüğünü ve başta siber güvenlik gibi birçok alanda yükseköğretim kurumları arasında iş birliklerinin daha da artması gerektiğini söyledi. Projeyle Pakistan’daki öğrencilerin eğitimi ile yeni pratiklerin başta havacılık sektörü gibi birçok alanda tanıtılmasının mümkün olacağına da sözlerine ekledi.

Karaçi İşletme Yönetimi Enstitüsü’nde Dr. Faisal Iradat ise projenin mühendislik, uluslararası ilişkileri sosyoloji psikoloji ve işletme gibi birçok farklı bilim alanını siber güvenlik çatısı altında bir araya getirdiğini vurguladı. Bunun yeni yaklaşımların ortaya çıkmasındaki önemine işaret eden Dr. Iradat, Boğaziçi Üniversitesi öncülüğünde süren bu projenin Pakistan'da yeni modellerin geliştirilmesinde çok büyük katkılar sunacağını da ifade etti.