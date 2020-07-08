Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar THY Avrupa Ligi düzce çin Lübnan beşiktaş
603 yeni işçi alacak
603 yeni işçi alacak
Londra'ya da uçuyor
Londra'ya da uçuyor
İki şube açtı
İki şube birden açtı
Sanata destek
Sanata tam destek
Tercihi böyle yapın
Tercihi böyle yapın

Siber güvenlikte dünya devi ve Türk şirketten işbirliği

Dünya genelinde 150’den fazla ülkede 70 binin üzerinde firmaya yeni nesil kurumsal güvenlik çözümleri sunan Palo Alto Networks ve yönetilen güvenlik hizmetleri alanında Türkiye’nin önde gelen markalarındanı ADEO güç birliği yaptı. ADEO MxDR servisi ile şirketlerin siber güvenlik doktoru olacak.

Siber güvenlikte dünya devi ve Türk şirketten işbirliği

Dünyada Fortune 100 listesindeki firmaların yüzde 85’i tarafından tercih edilen, her müşteri segmentine özel gelişmiş güvenlik çözümleri sunan Palo Alto Networks’ün CORTEX XDR ürünü ile Türkiye’de sadece ADEO tarafından sunulan MDR hizmeti, siber güvenlik alanında artık bir arada. Palo Alto Networks ve ADEO’nun yönetilen güvenlik servislerine yönelik Türkiye’de bir ilk olan iş birliği ve ADEO tarafından satışa sunulacak MxDR katma değerli servis ile siber güvenlik alanına ‘akıllı’ bir boyut kazandırılacak.

Son teknoloji, insan gücüyle tamamlanıyor

MxDR konusunda Türkiye’de Palo Alto Networks’ün ilk ve tek iş ortağı olan ADEO tarafından Türkiye pazarında her ölçekte firmaya sunulacak katma değerli ‘akıllı’ servis; 7/24 etkin tehditleri önceden tespit edip, bunları ortadan kaldırmak için öneriler sunacak. Yönetilebilen bir servis olan MxDR, geleneksel Güvenlik Operasyon Merkezi’ne göre işletmelerin gelişmiş siber saldırılara dayanıklılığını artıracak. MxDR analistleri gerçek zamanlı olarak saldırları benzer paternlere bakarak tespit edip çok hızlı aksiyon alacak. MxDR; 7/24 izle, Erken Tespit Et, Uyar, Yok Et, İyileştir prensibi ile son teknolojinin ve insan zekasının, gücünün birleşimi ile hareket edecek.

İnsan kaynağını göz ardı edenler tehditlere karşı olgunlaşamıyor

ADEO Genel Müdürü Selçuk Ekin, Günümüzde IT operasyonlarında süregelen çalışma modelinin daha çok iş sürekliliğini sağlamak üzere tasarlanmış durumda olduğunu belirterek, "Şirketler, güvenlik ihtiyaçlarını karşılaması beklenen teknolojik altyapılara gerekli yatırımları yapsa da, bunları işletecek ve analizini sağlayacak ekiplerden yoksun olmaları yeterli olgunluğa ulaşmalarına engel oluyor. 150 bin’e yakın uç noktayı 7x24 izleyen bir teknoloji firması olarak, siber güvenliğin sağlanması konusunda en kritik kaynağın yetişmiş ve alanında uzman siber güvenlik uzmanları olduğunu biliyoruz. Siber saldırganların da birer insan olduğunu düşünürsek bu saldırganlara karşı yapılacak savunmada onlar gibi düşünebilen, daha önce benzer saldırıları görmüş ve bu saldırılara müdahalede bulunmuş bir analist ekibinin önemi de ortaya çıkıyor. Bu nedenle MxDR’ın başarısı da, üstün teknoloji ile insanın yeteneğini bir arada sunuyor olmasında. Biz saldırının türü ne olursa olsun saldırılan noktaya tam koruma sağlıyoruz. Bir nevi doktor gibi tehdit altındaki organı korumaya alıyoruz” sözlerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Siber GüvemkilAdeoPalo Alto Networks
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.