Siber saldırıların çözümü bulundu!

Son dönemde özellikle finans sektöründe artışa geçen kimlik saldırıları ve dolandırıcılık vakalarına karşı finans kurumları yapay zeka yatırımlarına yöneliyor. Almanya ve Türkiye’deki Ar-Ge merkezinden tüm dünyaya teknoloji ihraç eden KOBIL’in CEO’su İsmet Koyun, güvenliğe öncelik vermeyen bankaların itibarının zedeleneceğine dikkat çekerek, “Teknik güvenlik ürünleri ve yapay zeka kullanımı ile saldırı olasılıklarını ortadan kaldırmak mümkün… Bu yaklaşımı yok sayan finans kuruluşları büyük tehdit altında” dedi.



ATM dolandırıcılığı, hesap ele geçirme, kimlik bilgisi hırsızlığı, sentetik kimlikler ve tabii ki sosyal mühendislik gibi saldırıların artışa geçtiğini aktaran Koyun, bu saldırılar karşısında yeterli önlem almayan bankaların hem müşteri hem de itibar kaybına uğradığına dikkat çekti. Koyun, “Kimlik saldırılarının önlenmesi ve bu konuda sağlam bir güvenlik altyapısına sahip olunması bankaların dijitalleşme girişimlerinin ön koşulu olmalıdır. Altyapının sağlam olduğu bir sistemde bankalar daha çok dijital hizmeti müşterilerine sunabilir” diye konuştu.



30 milyondan fazla kimlik güvende



Her geçen gün daha sofistike ve organize hale gelen saldırıların yapay zeka ile gerçek zamanlı olarak önlenebileceğini dile getiren Koyun, KOBIL çözümlerinin dijitalleşmenin ve inovasyonun önünü açan, kullanıcı deneyimini geliştiren ve platform bağımsız güçlü bir güvenlik altyapısı oluşturan teknolojileri içerdiğini vurguladı. Koyun, sözlerini şöyle sürdürdü: “KOBIL, başta mobil ve internet bankacılığı müşterileri olmak üzere, 30 milyonun üzerinde son kullanıcının dijital kimliğini birçok saldırıya karşı güvenli hale getiriyor. Günümüzün yaygın teknolojilerinin de ötesinde, Blockchain, IoT ve daha birçok inovasyon alanında ürünler sunan dünya devleri, bu teknolojilerinin güvenliklerini KOBIL ile sağlıyor” dedi.



KOBIL’den 3 adımlı önlem paketi



Şirketlerin kanunlara ve yönetmeliklere uyumlu olsa dahi sisteminde saldırıya açık noktalar olabildiğini belirten Koyun, “Finansal kuruluşların var olan risk yönetimi, zafiyet yönetimi ve güvenlik planlarını yeni doğmakta olan saldırı yöntemlerine göre güncellemelerini tavsiye ediyoruz” ifadesini kullandı.

Koyun, siber saldırılara karşı alınması gereken 3 önlemi şöyle sıraladı:



I. Saldırıların analog dünyaya göre dijital ve bulut dünyasındaki yayılma hızının binlerce kat daha fazla olduğu göz önünde bulundurarak, saldırıların gerçekleşme ihtimallerini ve etki oranlarını güncellemek



II. Yeni değerlendirmeler doğrultusunda teknik güvenlik ürünleri ve yapay zeka kullanımı ile saldırı olasılıklarını ortadan kaldırmak veya azaltmak



III. Yüksek ve düşük riske maruz kalan iş akışlarının ayrıştırılması ve kullanıcı deneyiminin bu hassasiyette çeşitlendirilmesi neticesinde kötü niyetli kaynaklardan gelen saldırıların belirlenerek önleneceği bir sistem kurmak