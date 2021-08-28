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Siber sigorta riskleri teminat altına alıyor

Günümüzde dijital dönüşümün hızla artması kurumlara pek çok fırsat sunarken, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu durum karşısında kurumların risk yönetimi konusundaki öncelikli refleksi ise riski azaltıcı uygulamaları hayata geçirmek oluyor. Siber sigorta, doğru şekilde yönetilen siber risklerin teminatlandırılması için en uygun yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Siber sigorta riskleri teminat altına alıyor
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de siber saldırılar görülüyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'yi hedef alan ve engellenen siber saldırıların sayısı 2018'de 70 bin, 2019'da 150 bin ve 2020'de 102 binin üzerinde gözüküyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum) Küresel Riskler Raporu'nda, dünyada meydana gelme olasılığı en yüksek olarak belirlenen ilk beş riskten ikisi siber saldırılar ve veri dolandırıcılığı olarak gösteriliyor. Hem kurumsal hem bireysel alanda dijitalleşme adımları büyüdükçe ve siber saldırı riski arttıkça, hukuki yükümlülükler ve zarar maliyeti de artıyor.
 
Günümüzde siber saldırılardan kaynaklanan kayıplar, tüm işletmeler için gerek teknik gerek risk yönetimi ve transferi anlamında uygun ve etkin çözümlerle bertaraf etmeleri gereken risk başlıkları arasında üst sıralarda yer alıyor. Risk azaltıcı uygulamaları hayata geçirmek isteyen kurumlar için siber sigorta öne çıkıyor.


 
“Riskleri belirleyerek en uygun siber sigorta içeriğini sunuyoruz”

Can Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı Meral Sürücü Toraman, “Olası bir saldırı sonrası şirketlerin uğrayacağı masraflar ve hatta işin durması neticesinde oluşabilecek olası üretim kayıpları göz önüne alındığında konunun önemini daha iyi görebiliyoruz. Bu çerçevede, başta siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararlar, kamu otoritesine karşı yapılan savunmalar ve para cezaları, siber fidye hasarları, bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları teminatları olmak üzere, özel çözümlerle bu riskler teminat altına alınabiliyor” diyor.
 
Bu doğrultuda Can Sigorta ve Reasürans Brokerliği olarak, müşterilerinin bilişim teknolojileri seviyeleri ve risklerini detaylı olarak incelediklerini belirten Meral Sürücü Toraman, “Şirketlerin maruz kaldığı veya kalabileceği riskleri belirleyerek en uygun siber sigorta içeriğini sunuyoruz. Uzman kadromuzla siber risklerin tayin edilmesi, sigorta teminatı ile transfer edilmesi konularında müşterilerimize hizmet veriyoruz” ifadelerini kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Can SigortaReasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ve İcra Kurulu Başkanı Meral Sürücü Toraman
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