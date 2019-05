Şişecam Düzcam global sosyal medya hesaplarını açtı

İSTANBUL (AA) - Cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, dijitalleşme hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim kapasitesi açısından Avrupa’da en büyük, dünyada ise ilk 5 üretici arasında yer alan Şişecam Düzcam, çağın getirdiği teknolojik yenilikleri yakından takip ederek, dijitalleşme hamlelerine her geçen gün yenisini ekliyor.

Şişecam Düzcam, bir yandan Türkiye’de sahip olduğu sosyal medya hesaplarında tüm hedef kitlesiyle interaktif bir iletişim sürdürürken, bir yandan da global markası Şişecam Flat Glass için Facebook ve Instagram mecralarında yeni hesaplarını açtı.

Şişecam düzcam, her iki mecrada da "sisecamflatglass" kullanıcı adıyla açtığı yeni hesaplarda dünyanın her bölgesindeki müşterileri ve çözüm ortakları ile Şişecam Flat Glass ve düzcam dünyasındaki tüm gelişme, haber ve etkinlikler hakkında paylaşımlarda bulunmayı planlıyor.