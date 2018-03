Sony'den yeni A7 III

Yeni geliştirilen, Gelişmiş Görüntü İşleme Özellikli Full Frame 24.2MP Arkadan Aydınlatmalı Exmor R™ CMOS Görüntü Sensörü

100 - 51200 (fotoğraflar için ISO 50 – 204800’e kadar genişletilebilir) geniş ISO aralığı ve düşük hassasiyetlerde 15 Adımlı Dinamik Aralık

Görüntü alanının %93’ünü kaplayan 693 aşama algılamalı AF noktasına, 425 kontrast AF noktasına ve hızlı ve güvenilir Göz AF özelliğine sahip, Birinci Sınıf AF sistemi

İster Mekanik Deklanşör isterse Sessiz Çekim ve tam Otomatik Netleme/Otomatik Pozlandırma takibi ile, 10fps’e kadar Kesintisiz Çekim

5.0 adımlı deklanşör hızı avantajı ile, 5 eksenli gövde içi optik görüntü sabitleme

Full frame sensörün genelinde tam piksel okuma ve sıfır piksel gruplama özelliği ile, Yüksek Çözünürlüklü 4K Video Çekimi

Şarj başına 710 çekim ile, herhangi bir Aynasız fotoğraf makinesinde en uzun pil ömrü

Netleme noktalarını ayarlamak için joystick eklenmesi, Çift SD Kart Yuvası, SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Terminal ve daha fazlasının aralarında bulunduğu, yükseltilmiş kullanılabilirlik ve fonksiyonellik

Sony, bugün (model ILCE-7M3) ile full frame aynasız fotoğraf makine yelpazesinin en son etkileyici üyesinin gelişini duyurdu.Sony’nin görüntü sensörü alanındaki benzersiz inovasyonu, yeni’ün ön saflarında yer alıyor, zira fotoğraf makinesi, daha yüksek hassasiyet, olağanüstü çözünürlük ve düşük hassasiyet düzeylerinde etkileyici bir 15 adımlıii dinamik aralık sunan, yepyeni bir 24.2MPi arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS görüntü sensörüne sahip. Bu sensörü, aralarında %93’lük son derece yüksek AF kapsaması,iii ile 10fps’e kadar hızlı çekimiv, çeşitli 4Kvideo yetenekleri ve daha fazlasının da aralarında bulunduğu çok çeşitli etkileyici özellik ile birleştirerek, Sony, meraklıdan profesyonele kadar her türen yaratıcıya içerikleri daha önce hiç olmadığı kadar yeni ve farklı şekillerde çekme yeteneğini kazandıran yeni bir cihaz yarattı.Yeni geliştirilen 24.2MPi arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS görüntü sensörü, görüntü sensörünün okuma hızını etkili şekilde iki katına çıkaran bir ön uç LSI’ın yanı sıra, işleme hızını α7 II’ye kıyasla yaklaşık 1,8 kat artıran güncellenmiş bir BIONZ X™ işleme motoru ile de eşleştiriliyor. Bu güçlü bilecenler, fotoğraf makinesinin daha yüksek hızlarda çekim yapmasına imkan verirken, etkileyici 100-51200 (fotoğraflar için ISO 50 – 204800’e kadar genişletilebilir) geniş ISO aralığını ve görüntü kalitesinde 1,5 adımlık genel bir iyileşmeye de imkan vermek üzere birlikte çalışıyor. Fotoğraf makinesi, aynı zamanda düşük hassasiyet ayarlarında da 15 adımlık muazzam dinamik aralığı ile, tüm ayarlarda ve tüm çekim koşullarında olağanüstü genel performansı da, cilt tonları ve doğanın canlı renklerinin doğru şekilde renkli yeniden üretimini de güvence altına alıyor.Ayrıca, sessiz ve kesintisiz çekim modlarında dahi 14 bit RAW formatında çıktı üretebilen bu yeni full frame model, 5.0 adımv deklanşör hızı avantajı ile sonuçlanan 5 eksenli optik görüntü sabitleme sistemi ile donatıldı.Yenilikçi yenifull frame aynasız fotoğraf makinesi,’ye kıyasla, 4D FOCUS™ yeteneklerinin eklenmesinin de aralarında bulunduğu özellikler ile büyük oranda iyileştirilen bir AF performans düzeyi sunuyor. Yeni fotoğraf makinesinde, büyük övgü toplayanmodelinden miras alınan bir 693 noktalı odak düzlemli aşama algılamalı AF sistemi ile çalışan 425 kontrast AF noktası bulunuyor. Bu yenilikçi AF sistemi kadrajın yaklaşık %93’ünü kapsayarak, yakalanması en zor süjelerde dahi, güvenilir odaklama ve takibi de sağlıyor.Yeni fotoğraf makinesinde, önceki modele kıyasla loş ışıkta neredeyse 2 katix netleme hızı ve 2 katii takip hızı ile AF tepki ve takibi de ciddi şekilde iyileştirildi. Bu, karmaşık ve öngörülemez hareketin çok daha yüksek kesinlik ve hassasiyet ile çekilmesine imkan veriyor.Ünlü Göz AF özelliğinin, AF-C modunda dahi, yeni fotoğraf makinesinde de bulunması, süjenin etrafında döndüğü, aşağı baktığı veya diğer türlü engellendiği durumlarda son derece yararlı. Bu aynı zamanda,Sony’nin A-mount lensleri ile birlikte kullanıldığı opsiyonel LA-Ea3 adaptörü ile birlikte kullanıldığında da alışıyor. Esnekliğe odaklanan diğer iyileştirmeler arasında, netleme noktalarını hızlıca hareket ettirmek için bir çoklu seçici veya ‘joystick’in eklenmesi, dokunarak netleme yeteneğinin dahil edilmesi, Focus Magnifier modunda AF bulunabilirliği, bir ‘AF Açık’ butonu ve daha fazlası bulunuyor.Yeni, 177 Standart JPEG fotoğraf, 89 sıkıştırılmış RAW fotoğraf veya 40 sıkıştırılmamış RAW fotoğraf ile kesintisiz, doğru AF/AE takip ile 10 fpsiii’e kadar tam çözünürlüklü fotoğraflar çekmesine imkan veren, güncellenmiş bir görüntü işleme sistemi ile donatıldı. Bu yüksek hızlı mod, gerek mekanik deklanşör gerekse tamamen sessiz çekimdeiv mevcut ve fotoğraf makinesinin muazzam esnekliğini de pekiştiriyor. Fotoğraf makinesi aynı zamanda vizörde veya LCD ekranda minimal gecikme ile canlı görüntü modunda 8 fpsiii’e kadar kesintisiz çekim de yapabiliyor.Daha fazla rahatlık için, yüksek miktarda hızlı kesintisiz çekim fotoğrafı bellek kartına yazılırken, fotoğraf makinesinin ‘Fn’ (Fonksiyon) ve ‘Menu’ butonları, görüntü oynatma ve diğer birçok menü ve görüntü notlama gibi parametre ve yerinde görüntü sınıflandırmayı kolaylaştıran diğer fonksiyonlar da dahil olmak üzere, birçok kilit fonksiyonu da kullanılabiliyor.Ayrıca, çekim ortamında floresan veya yapay ışıklandırmanın bulunması halinde, kullanıcılar,’ün ışığın frekansını tespit edip deklanşörü bunun çekilen görüntüler üzerindeki etkisini minimize edecek şekilde zamanlamasını sağlayan Anti-flicker fonksiyonunu devreye alabiliyorlar. Bu, yüksek deklanşör hızlarında çekilen görüntülerin üst ve altında zaman zaman oluşabilen pozlandırma veya renk anomalilerini de minimize ediyor.Yeni, aynı zamanda full frame görüntü sensörü boyunca 4Kvi (3840x2160 piksel) video kayıt imkanı sunan olağanüstü bir video kamera. Video modunda, fotoğraf makinesi 4K videolar için gerekli olan veri miktarının yaklaşık 2,4 katı veriyi toplamak üzere, piksel gruplama olmaksızın full piksel okuması kullanıp ardından da istisnai detay ve derinlik ile yüksek kaliteli 4K görüntüleri üretmek için bunları yüksek hızda örnekliyor.α7 III üzerinde, Instant HDR iş akışını destekleyerek HDR (HLG) uyumlu TV’lerin gerçek yaşamı aratmayan, harika 4K HDR görüntüler oynatmasına imkan veren bir HLG (Hybrid Log-Gamma)resim profili de bulunuyor. Ayrıca, daha yüksek renk derecelendirme esnekliği için hem S-Log2 hem de S-Log3’ün yanı sıra, Zebra fonksiyonelliği, Gamma Display yardımı ve proxy kayıt da sunuluyor. Fotoğraf makinesi, aynı zamanda 120 fps ve 100 Mbpsvi’de Full HD kayıt da yapabilmesi ile, görüntülerin gözden geçirilip nihayetinde 4x veya 5x yavaş çekim video dosyaları halinde AF takip ve Full HD çözünürlük ile düzenlenebilmesine imkan veriyor.Sony’nin en yeni full frame fotoğraf makinesi, ilk olarak, ardından da’de uygulanan çok çeşitli gelişmiş yetenekler ile donatılıyor. Bunlar arasında, biri UHS-II tip SD bellek kartını destekleyen iki medya yuvası da bulunuyor. Kullanıcılar, her bir kartta içeriklerini saklamak için aralarında JPEG / RAW kayıt, ayrı fotoğraf / video kaydı, relay kayıt ve daha fazlasının da bulunduğu çeşitli seçeneklere sahipler. Pil ömrü de ciddi şekilde artırıldı; yeni fotoğraf makinesi, Sony’nin’de kullanılan W serisi pili’nin yaklaşık 2,2 katı kapasite sunanZ serisi pili kullandığından, şarj başına en fazla 710 çekimlik CIPA ölçümüviii ile, tüm Aynasız fotoğraf makineleri arasında, dünyanın en uzun pil ömrünüvii sunuyor.Yeni fotoğraf makinesi, 30’a kadar menü kaleminin ihtiyaç duyulduğunda anında kullanılabilmek üzere kaydedilmesine imkan veren “My Menu” fonksiyonuna da sahip. Kullanıcılar, aynı zamanda, görüntüleri daha kolay oynatmak ve gözden geçirmek üzere, fotoğraf makinesinin kontrolleri üzerinden fotoğraflarına yıldızlı not da verebiliyor, tüm fotoğraf dosyalarının ilk üç karakterini düzenleyebiliyorlar. Ayrıca, 11 kişiselleştirilebilir butona atanabilecek toplam 81 fonksiyonun bulunduğu fotoğraf makinesi toza ve neme karşı da dayanıklı.α7 III, son derece doğru, gerçek yaşamı aratmayan detayda yeniden üretim için, yaklaşık 2,3 milyon noktalu yüksek çözünürlüklü, yüksek kontrastlı, hızlı başlayan XGA OLED Tru-Finder™ ekrana sahip. Hem vizör hem de ekranda “Standart” veya “Yüksek” ekran kalitesi ayarları da bulunuyor. Bu, dosyaları Wi-Fi® üzerinden kusursuz şekilde bir akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya FTP sunucusuna aktarabilirken, aynı zamanda bağlı çekim sırasında enerji tedarikinde daha yüksek esneklik ve daha yüksek görüntü aktarım hızı için bir SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Terminal de sunuyor.α7 III modeli, Sony’nin işleme öncesinden işleme sonrasına kadar tüm çekim sürecinin kreatif imkanlarını genişleten yeni yazılım paketi “Imaging Edge” ile birlikte geliyor. “Imaging Edge”, ücretsiz olarak indirilebilen ve canlı görüntü PC uzaktan çekim ve RAW geliştirmeyi destekleyen ‘Remote’, ‘Viewer’ ve ‘Edit’ adlı üç PC uygulaması sağlıyor. En son Sürüm 1.1’de, PC’den uzaktan çekimde (PC’ye bağlı çekim) yaklaşık %10 daha yüksek veri transfer hızı ve RAW görüntü düzenlemede tepki hızında yaklaşık %65 iyileşme gibi birçok ilerleme de sunuluyor. Daha fazla bilgi için, Imaging Edge destek sayfasını ziyaret edebilirsinizwww.sony.net/disoft/d/.Fotoğraf makinesi, aynı zamanda aralarındaPil Şarj Cihazı,Dikey Fotoğraf Makinesi Kolunun da bulunduğu çok çeşitli Sony E-mount aksesuarları ile de uyumlu.Yeni2.300 euro (sadece gövde) veya €2500 in a kit with thelensli kit için 2.500 euroluk fiyat etiketi ile, Mart 2018’de Avrupa’da piyasaya sürülecek.Çok çeşitli özel hikayelere ve yeni α7 III fotoğraf makinesi ve diğer Sony α ürünleri ile çekilmiş heyecan verici yeni içeriklere, Sony α markasının tüm hayran ve müşterilerini eğitip onlara ilham vermek üzere oluşturulan, www.alphauniverse.com sitesinden ulaşılabilir.