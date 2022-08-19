Sony, TV izleyicilerinin hayatını nasıl kolaylaştırıyor?

Birçok insanın evlerine kapandığı zorlu geçen iki yılın ardından, 2021’de dünya çapında tahminen 1,72 milyar evde televizyon bulunuyordu. Evde TV izleme oranlarındaki artışla birlikte tüketiciler, içerik deneyimlemelerini farklılaştırmak adına ev eğlence sistemlerine daha fazla yönelmeye başladı. Sony, bu süreci takip ederek 2022 yılında TV ürün yelpazesinde kullanıcılarının deneyimini geliştirmek ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni birçok özelliğe sahip BRAVIA XR serisinin en yeni sürümünü tanıttı.

Sony’nin yeni 2022 BRAVIA XR serisinde MASTER Serisi A95K QD-OLED, MASTER Serisi A90K ve A80K 4K OLED, MASTER Serisi Z9K 8K ve X95K 4K Mini LED ve X90K 4K LED TV’ler yer alıyor. Hepsi tamamen yeniden tasarlanmış bir uzaktan kumanda, Google TV ve akıllı ev kontrolü gibi birçok özelliğin yanı sıra yepyeni BRAVIA CAM özelliğine de sahip. Bu yeni ürün grubu, TV izleme deneyimini geliştirmekle beraber görme ve işitme engelliler gibi özel ihtiyaçları olan her tür kullanıcı için daha erişilebilir bir tasarım sunuyor.

Uzaktan Kumandanızı her zaman bulabileceksiniz

Sony, ürün tasarımlarında her zaman tüketicilerinin yaşamlarındaki detayların göz önüne alındığını ve tasarımların ayrıntılarını bunların oluşturduğunu ifade ediyor. Bu yeni TV serisinde de yeni sade uzaktan kumanda için tasarım süreci boyunca aynı felsefe ile ilerlenerek uzaktan kumandanın boyutu ve kalitesi hakkında kapsamlı kullanıcı geri bildirimi tasarıma uygulanıyor.

Yeni uzaktan kumanda, daha sezgisel bir tasarımla sadeliği sergilerken, kullanıcıların yerleşik bir mikrofon sayesinde TV’lerini eller serbest olarak kontrol etmelerine de olanak tanıyor. Tasarımda yer alan The Finder uygulaması tüketicilere kullanışlı ve yararlı bir özellik sunuyor. Kullanıcıların oturma odasında kumandasını arayarak harcadığı zamanı azaltmanın harika bir yolu olan The Finder “Hey, Google, uzaktan kumandamı bul” diyerek kaybolan bir uzaktan kumandayı bulmasına yardımcı oluyor. Sony tasarım ekibinin araştırmalarına göre, yeni ekleme hakkında aldıkları çok sayıda olumlu geri bildirim bu özelliğin kullanıcılar için çok önemli olduğunu gösteriyor.

Kumandanın sahip olduğu sade tasarım, aynı zamanda görülmesi kolay düğmeler ve arkadan aydınlatma ile birlikte geliyor. Böylece uzaktan kumanda karanlık odalarda kolayca bulunabiliyor. Ayrıca, inovatif tasarımıyla uzaktan kumanda bir masanın üzerinde düz dururken bile kullanıcı düğmelere bastığında kumanda ters dönmüyor.

Tasarımcılar, bu eklemelerin daha kapsayıcı bir ürün yaratmanın anahtarı olduğunu dile getiriyor. Kullanıcı geri bildirimleri, kompakt, sezgisel bir uzaktan kumandanın görme engelliler için daha erişilebilir olduğunu belirtiyor. Sony North of America’dan UX İnsan Faktörleri Mühendisi ve Tasarımcısı Sanika Moharana,

“Engelli kişilerin yararına olan engelleri kaldırmaya devam etmek ve herkesin medya içeriğine aynı şekilde erişebildiği bir dünya yaratmak istiyorum” dedi. Yeni akıllı uzaktan kumandanın eklenmesi, Sony’nin hedefi olan “sınırsız bir dünya yaratma” yolunda büyük bir adım olarak görünüyor.

Daha Önce Hiç Görülmemiş Bir Televizyon Deneyimi BRAVIA CAM

Sony’nin 2022 TV serisiyle birlikte şık yeni BRAVIA CAM de tanıtıldı. Bu yeni özellik, kullanıcıların eğlence deneyimlerini arttırırken aynı zamanda yeni BRAVIA XR TV’leri evde video iletişim teknolojisinin merkezine yerleştiriyor. BRAVIA CAM, kullanıcıların büyük ekranda aileleri ve arkadaşları ile iletişim kurmasına olanak tanıyarak, uzaktan iletişimi hem iş hem de kişisel yaşamlarımıza entegre etmenin giderek daha önemli hale geldiği bu dönemde ev için harika bir teknoloji sunuyor.

Sony BRAVIA CAM aynı zamanda izleme sırasında görüntüye odaklamayı sağlayarak sürükleyici ve içine çeken bir deneyim sunuyor. Ambient Optimization Pro sistemi, izleyicinin oturduğu mesafeye göre ses seviyesini ve ses yönlendirmesini ayarlıyor. Bu özellik, odanın düzeni ve boyutu ne olursa olsun izlenen içeriğin en uygun şekilde kullanıcıya ulaşmasına ve sahnenin atmosferinin tam anlamıyla yaşanmasına yardımcı oluyor.

BRAVIA CAM ayrıca kolay bir izleme deneyimi oluşturmaya yardımcı olan birçok özelliğe daha sahip. El Hareketleriyle Kontrol, Yakınlık Uyarısı ve Otomatik Güç Tasarrufu gibi özellikler sadece içeriği geliştirmekten öte kullanıcı deneyimi düşünülerek ve en iyi görüntüleme performansı sunmak için tasarlandı.

El Hareketleriyle Kontrol, TV’ye basitçe el sallayarak hızlı TV kontrolü sağlıyor. Film izlerken duraklatma, geri sarma, hızlı ileri alma ve daha fazlasını basit ve erişilebilir hale getiriyor. Otomatik Güç Tasarrufu Modu ise, TV karşısında olmadığınızı algıladığında ekranı karartarak güç tüketiminizi takip ediyor. Yakınlık uyarısı, çocuğunuz için uygun bir görüş mesafesi ayarlamanıza olanak tanırken, çok yaklaşırsa ekranda bir uyarı beliriyor. Evde eğlencenin artan önemi ile birlikte, bunun gibi özellikler, her aileye özel olarak uyarlanmış bir izleme deneyimi yaratmanıza yardımcı oluyor.

Evinizi Tek Ekrana Bağlayın

2024’e kadar tüketicilerin dünya çapında 8,4 milyardan fazla akıllı asistanla etkileşime gireceği tahmin ediliyor, bu da akıllı bir cihazı olmayan evlerin çok daha az olacağı anlamına geliyor. Sony, zaten dahili Google Asistan ile yeni BRAVIA XR ürün grubunu oluşturarak TV’yi çalıştırmayı veya içerik aramayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. “Hey Google” veya “OK Google” demeniz ve göreve ad vermeniz yeterli. Televizyonlar genellikle bir yaşam alanının merkezi olduğu için, Google Asistan’ın entegrasyonu, kullanıcıların herhangi bir soruya kolayca yanıt bulabilmeleri ve bağlantılı akıllı ev cihazlarını tek bir yerden, koltuklarının rahatlığında kontrol edebilmeleri anlamına geliyor.

Hizmetlerin Sorunsuz Entegrasyonu

Sony’nin 2022 BRAVIA XR serisinin yanı sıra, mükemmel bir ev eğlence sistemi oluşturmaya yardımcı olan BRAVIA CORE film uygulaması da mevcut. BRAVIA XR teknolojisi, Pure Stream ve IMAX Enhanced ile kullanıcılar, en yüksek servis yayını görüntü kalitesinde, mükemmel film kataloğuna etkileyici sesle deneyimiyle erişebiliyor. Sony Pictures Entertainment Worldwide Distribution and Networks Başkanı Keith Le Goy,

“En iyi film yapımcılarını ve en iyi oyuncuları bir araya getiriyoruz ve bunu tüketicilere, Sony teknolojisinin dehası aracılığıyla, onlar için en çekici hale getirecek şekilde sunuyoruz” dedi.

BRAVIA XR ve BRAVIA CORE kombinasyonu, filmleri Sony tüketicilerine evde deneyimlemeleri ve yeni bir içerik tüketimi biçimine uyarlamaları için yardımcı oluyor.

Sony, diğer akış hizmetlerinde izleme deneyimini geliştirmek için çeşitli özelliklerin entegrasyonunu da sunuyor. Netflix Adaptive Calibrated Mod, Sony’nin BRAVIA XR ortam ışığı sensörünü kullanan yeni bir görüntüleme modudur. Bu özellik, tüm aydınlatma koşullarında sanatsal amacın korunmasını sağlıyor.

Ekstra rahatlık için BRAVIA XR’deki Google TV 700.000’den fazla filmi, programı, canlı TV’yi ve uygulamayı bir araya getiriyor ve kullanıcıların özel önerilerle izleyecekleri programı kolayca bulabilmeleri için bunları düzenlemeye yardımcı oluyor.