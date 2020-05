Sosyal medya daha da önemli hale geldi Koronavirüs salgınının etkisiyle internet ve sosyal medya kullanımı ülkemizde her geçen gün artıyor. We Are Social 2020 verilerine göre, ülkemizde 62 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Yüzde 75’inin internet kullanıcısı olduğu ülkemizde şirketlerin dijital dünyada var olabilmeleri, hedef kitlelerine ulaşabilmeleri ve ürünlerini tanıtabilmeleri bu dönemde daha da önemli hale geldi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:22