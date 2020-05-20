Sosyal medya daha da önemli hale geldi

Dijital pazarlamanın doğru bir şekilde yönetimi, hedef kitleye ürünleri ulaştırması ve markanın tanıtımını sağlaması sayesinde büyüme ve kârlılık ile aynı anlama geliyor. Dijital pazarlamada doğru stratejiler belirleyen şirketler rekabette bir adım öne çıkarken, dijital pazarlamaya yatırım yapmayan şirketler pazar kaybediyor.

82 milyon nüfusun 62 milyonu internet kullanıyor

We Are Social 2020 verilerine göre, nüfusu 82 milyonu aşan ülkemizde 62 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam, nüfusun yüzde 74'üne karşılık gelirken, 54 milyon kişi aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor. Ülkemizde kullanıcı bazında günde ortalama 7,5 saat internete bağlı kalınıyor. Bu durum, markaları arama motorlarında üst sıralarda çıkmak ve kolay bulunmak için reklam vermeye yöneltiyor. Türkiye gibi insanların dijital ortamı sık kullandığı bir ülkede dijital mecralar büyük bir pazar haline geliyor. KOBİ'ler başta olmak üzere birçok kurum, dijital pazarlamada doğru stratejiyi belirleme ve etkili adımlar atma konusunda çaba gösteriyor.

2020’de şirketler SEO’ya 80 milyar dolar yatırım yapacak

Arama motoru optimizasyonu (SEO), özellikle küçük ve orta işletmeli firmaların web siteleri için büyük önem taşıyor. Bu optimizasyon kurumların web sitelerini detaylı sınıflandırarak yapılan aramalarda daha kolay bulunmalarını sağlıyor. HubSpot'un verilerine göre, 2020 yılının sonuna kadar şirketlerin 80 milyar dolar düzeyinde SEO yatırımı yapacağı tahmin ediliyor.

Dijital pazarlama maliyet değil, stratejik bir yatırım

İnternet kullanımının ve KOBİ'lerin dijital dünyaya ilgisinin her geçen gün artmasına vurgu yapan EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, dijital pazarlama konusunda şu noktaların altını çizdi: “Dijital pazarlamayla şirketler, doğru zamanda, doğru kullanıcı ile buluşabiliyor. Arama motoru optimizasyonun doğru bir şekilde yapılması, sosyal medya kanallarının reklam açısından etkili bir şekilde kullanılması ülkemizde ihracatın yüzde 56’sını, istihdamın yüzde 74’ünü ve katma değerin yüzde 54’ünü oluşturan KOBİ'ler için büyük önem taşıyor. Küresel ve yerel tüm veriler dijital pazarlama yapmayan şirketlerin rekabette geride kaldıklarını, pazar paylarını kaybettiklerini gösteriyor. EG Bilişim Teknolojileri olarak Türkiye pazarındaki küçük ve orta ölçekli işletmeleri, hedeflerine hızlı ve en optimum şekilde ulaştırıyoruz. Koronavirüs nedeniyle hedef kitlesine ulaşamayan KOBİ’leri dijital dünyada desteklemeye devam edeceğiz.”

EG Bilişim Teknolojileri hakkında:

2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veriyor. 2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor. EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor.