Sosyal Medyayı Ne Kadar Doğru ve Etkili Kullanıyoruz?

Bugün 7.7 milyar olan dünya nüfusunun 4.4 milyarı, internet tabanlı teknolojileri günlük yaşamında rutin olarak kullanıyor. Bilgisayar veya akıllı telefonlarla, internet üzerinden özellikle sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapmak artık sıradan aktiviteler olarak görülüyor. Ancak sosyal medyayı kullanırken etkili ve doğru kullanmak da önem arz ediyor.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Lisansüstü Program Koordinatörü olan Prof. Dr. Servet Bayram, “Ülkemizde de 82 milyonluk nüfusun 57 milyonu yani yaklaşık yüzde 70’i internet kullanmaktadır. Bu sayının büyük bir çoğunluğunu eğitim çağındaki genç nüfus oluşturuyor” dedi.

Büyük Bir Bilgi Havuzu

Prof. Dr. Servet Bayram, sosyal medyanın olumsuz etkilerine işaret eden çok sayıda araştırmanın yapıldığını kaydederek, zaman-mekân kısıtlaması olmadan küresel boyutta bilgi ve belge paylaşımlarının yapılması, sanal kütüphane ve bilgi havuzu uygulamalarıyla binlerce materyale ulaşılabilmesinin önemine işaret etti.

Sosyal medyayı reddetmek yerine onu doğru ve etkili bir şekilde kullanmak gerektiğini söyleyen Psikolog Prof. Dr. Bayram, şu önerilerde bulundu:

Özel paylaşımlar yapılırken dikkatli olunmalı, mahremiyeti ortadan kaldıran paylaşımlar yapılmamalı.

Çocuklarla ilgili paylaşımlar, çocuğun yaşamını deşifre ediyor, “ayak izi” bırakıyor. Bu ayak izi gelecekte kötü niyetli insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklarla ilgili veriler paylaşılmamalı.

Yaptığınız repost’lar bir suça dâhil olmanıza neden olabilir. Takip edilen kişilere ve yapılan repost’lara dikkat edilmeli.

Sosyal medyada insanlar, kendilerini olduklarından farklı gösteriyor , “var olmayan bir hayat” tablosu çiziyor. Mümkün olduğunca gerçeğe yakın paylaşımlar yapılmalı.

Acele edilip beğeni ve paylaşım yapılmamalı, veri yanlış olabilir. Mümkün olduğunca fazla kanaldan bu veriler doğrulatılıp ondan sonra paylaşılmalı.

Avrupa Parlamentosu’na 2010 yılında sunulan ve yüzlerce bilim insanının araştırmasını içeren raporda da belirtildiği gibi, sosyal medyada geçirilecek maksimum süreler şöyle olmalı:

0-6 yaş arası: Hiç kullanmamalı.

6-12 yaş arası: Ebeveyn kontrolünde günde yarım saat kullanabilir.

12-18 yaş arası: Ebeveyn bilgisi dâhilinde günde 1,5 saat kullanabilir.

Yetişkinler: Günde 2 saatten fazla kullanmamalı.

Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi’nin rolü çok önemli. Bu kapsamda:

Alan eğitimlerini tamamlayan uzmanlara danışılmalı ve onlardan yardım alınmalı,

Bu alandaki akademik eğitim, milli politika olarak yaygınlaştırılmalı,

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına da bu konuda eğitimler konulmalı,

İlk ve Ortaöğretimdeki konu ile ilgili dersler, kısa süreli anlatımlarla geçiştirilmemeli,

STEM, Robotik ve Kodlama dersleri gibi sosyal medya dersleri de programlarda yer almalıdır.